ÖTV düzenlemesi araç fiyatlarını artıracak mı?

Herkesin bir otomobil sahibi olma beklentisi var ancak krediye ulaşım, son ÖTV değişiklikleri ve piyasadaki belirsizlikler, karar verme süreçlerini olumsuz etkiliyor. Buna rağmen Haziran ayında duyurulan yeni ÖTV düzenlemesinin özellikle pick-up satışlarını ani şekilde arttı. Pick-up grubundaki ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkmasının büyük bir fiyat artışına neden oldu. Bu artış bazı araçlarda 1 milyon 500 bin TL’yi bulan fiyat farkları oluşturdu. Yaygın tercih edilen modellerin fiyatı 2 milyon 114 bin liradan 3 milyon 50 bin liraya çıktı. Bu değişiklik, ithal araçların hâkim olduğu bu sınıfta ciddi bir etkilenme yarattı. Yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte devletin bu sınıftan elde edeceği verginin, toplam ÖTV gelirinin yaklaşık yüzde 50’sine ulaşabilecek.