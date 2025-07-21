https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/otv-duzenlemesi-arac-fiyatlarini-artiracak-mi-1098037801.html
ÖTV düzenlemesi araç fiyatlarını artıracak mı?
ÖTV düzenlemesi araç fiyatlarını artıracak mı?
Sputnik Türkiye
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Otomotiv Komisyonu Başkanı Fatih Kankurdan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T14:12+0300
2025-07-21T14:12+0300
2025-07-21T14:15+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
tüketici konfederasyonu
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Özel Tüketim Vergisi’ndeki (ÖTV) değişikliklerin piyasaya etkisini anlatan Fatih Kankurdan, özellikle pick-up sınıfındaki fiyat artışlarına dikkat çekti ve elektrikli araçlarda olası düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kankurdan, şunları söyledi: “Binek araçlarda ÖTV yüzde 80’deydi”Fatih Kankurdan, kamuoyunda son günlerde sıkça konuşulan binek otomobillerdeki ÖTV artışlarına da açıklık getirdi.Elektrikli araçlar için şu an yüzde 10 olan ÖTV oranında henüz bir değişiklik yapılmadığını belirten Kankurdan, bu durumun tüketicide bekleme eğilimine yol açtığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Elektrikli geçiş için zamana ihtiyaç var”Kankurdan, Avrupa Birliği’nin 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçları kademeli olarak devre dışı bırakma planının Türkiye’yi de etkilediğini ancak geçişin zaman alacağını ifade etti.
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Okan Aslan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
tüketici konfederasyonu, tükonfed, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), elektrikli araç, otomobil, radyo sputnik, radyo, radyo, haberler
tüketici konfederasyonu, tükonfed, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), elektrikli araç, otomobil, radyo sputnik, radyo, radyo, haberler
ÖTV düzenlemesi araç fiyatlarını artıracak mı?
14:12 21.07.2025 (güncellendi: 14:15 21.07.2025)
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Otomotiv Komisyonu Başkanı Fatih Kankurdan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu.
Özel Tüketim Vergisi’ndeki (ÖTV) değişikliklerin piyasaya etkisini anlatan Fatih Kankurdan, özellikle pick-up sınıfındaki fiyat artışlarına dikkat çekti ve elektrikli araçlarda olası düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kankurdan, şunları söyledi:
Herkesin bir otomobil sahibi olma beklentisi var ancak krediye ulaşım, son ÖTV değişiklikleri ve piyasadaki belirsizlikler, karar verme süreçlerini olumsuz etkiliyor. Buna rağmen Haziran ayında duyurulan yeni ÖTV düzenlemesinin özellikle pick-up satışlarını ani şekilde arttı. Pick-up grubundaki ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkmasının büyük bir fiyat artışına neden oldu. Bu artış bazı araçlarda 1 milyon 500 bin TL’yi bulan fiyat farkları oluşturdu. Yaygın tercih edilen modellerin fiyatı 2 milyon 114 bin liradan 3 milyon 50 bin liraya çıktı. Bu değişiklik, ithal araçların hâkim olduğu bu sınıfta ciddi bir etkilenme yarattı. Yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte devletin bu sınıftan elde edeceği verginin, toplam ÖTV gelirinin yaklaşık yüzde 50’sine ulaşabilecek.
“Binek araçlarda ÖTV yüzde 80’deydi”
Fatih Kankurdan, kamuoyunda son günlerde sıkça konuşulan binek otomobillerdeki ÖTV artışlarına da açıklık getirdi.
Binek otomobillerde motor silindir hacmi 1.6’yı geçmeyen araçlar için matrahlar uzun süredir 1 milyon TL’nin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle son iki yıldır piyasadaki tüm araçlar zaten yüzde 80 ÖTV dilimindeydi. Yani yeni bir zam söz konusu değil, sadece panik havası oluştu.
Elektrikli araçlar için şu an yüzde 10 olan ÖTV oranında henüz bir değişiklik yapılmadığını belirten Kankurdan, bu durumun tüketicide bekleme eğilimine yol açtığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:
Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı yetkisiyle yeni bir düzenleme bekliyoruz. Elektrikli araçlar için kademeli bir ÖTV sistemi öngörülüyor. Örneğin, batarya gücü ve vergisiz satış fiyatına göre yüzde 10, 40, 50 ve 60 şeklinde farklı oranlar gündemde. Buna göre, 160 kW üzerindeki ve 1 milyon 350 bin TL’yi aşan araçlara uygulanacak ÖTV’nin yüzde 60’a kadar çıkabilecek. Şu anki satış verilerine baktığımızda elektrikli araçların satış oranı benzinli araçlardan yaklaşık iki puan daha fazla. Bu, tüketicinin yönelimini açıkça gösteriyor. Yerli üretim olarak sahada yalnızca Togg’un aktif olduğunu belirten Kankurdan, Avrupa ve Uzak Doğu menşeili birçok elektrikli markanın Türkiye pazarında güçlü biçimde yer alıyor.
“Elektrikli geçiş için zamana ihtiyaç var”
Kankurdan, Avrupa Birliği’nin 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçları kademeli olarak devre dışı bırakma planının Türkiye’yi de etkilediğini ancak geçişin zaman alacağını ifade etti.
Elektrikli araçlarla uzun yol yapmak hâlâ ciddi planlama gerektiriyor. İstanbul’dan Van’a gitmek isteyen bir sürücü en az dört kez 45 dakikalık şarj molası vermek zorunda. Bu durum, henüz herkesin bu geçişe hazır olmadığını gösteriyor. Elektrikli araçların yaygınlaşabilmesi için kredi ve finansman olanaklarının artırılması gerekiyor. 800 bin TL’ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi kampanyaları şu an Togg için mevcut. Ancak bu imkanların diğer araçlar için de sunulması, toplumun tamamına yayılması lazım. Tüketicilerin beklentisi netleşmeli, düzenlemeler şeffaf olmalı. Piyasa ancak bu şekilde sağlıklı işleyebilir.