https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/kanadada-kizamik-salgini-pandemi-sonrasi-asiya-karsi-suphe-vakalari-tetikliyor-mu-1098030197.html

Kanada'da kızamık salgını: Pandemi sonrası aşıya karşı şüphe vakaları tetikliyor mu?

Kanada'da kızamık salgını: Pandemi sonrası aşıya karşı şüphe vakaları tetikliyor mu?

Sputnik Türkiye

Kanada'da kızamık vakaları 14 Temmuz itibariyle çoğunluğu çocuk olmak üzere 3 bin 822 olarak açıklandı. Komşu ABD'ye kıyasla vakaların 3 kat daha fazla olması... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T10:57+0300

2025-07-21T10:57+0300

2025-07-21T10:57+0300

dünya

kuzey amerika

alberta

abd

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

kızamık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098030009_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_ab0ea771c05cec7159c387f6d039b7c6.png

Kanada, ABD ulusal sağlık kurumu CDC verilerine göre kızamık salgını yaşayan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Salgının merkez üssü olan Alberta eyaleti, Kuzey Amerika’daki en yüksek kişi başına kızamık yayılma oranına sahip bölge olarak öne çıkıyor.Dünya genelinde kızamık Kuzey Amerika, Avrupa ve İngiltere'de artış gösteriyor. ABD’deki vakalar bu yıl son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere ise 2024 yılında 3 bine yakın doğrulanmış vaka bildirerek 2012’den bu yana en yüksek sayıya ulaştı.Kanada’nın 2025 verileri ise her iki ülkeyi de geçti. Ülkede, 1998’de kızamık hastalığının ortadan kalktığı ilan edildiğinden bu yana bu kadar yüksek sayıda vaka görülmemişti. Daha önceki en yüksek rakam ise 2011 yılında kaydedilmiş ve yaklaşık 750 vaka raporlanmıştı.Aşı, kızamıkla mücadelede en etkili yöntem olarak biliniyor. Son derece bulaşıcı ve tehlikeli bir virüs olan kızamık, zatürre, beyin şişmesi ve ölüme yol açabiliyor. Aşı yüzde 97 oranında etkili ve aynı zamanda kabakulak ve kızamıkçığa karşı da bağışıklık sağlıyor.Ontario’da sağlık yetkilileri, salgının 2024’ün sonlarında başladığını belirtiyor. Bir kişi, New Brunswick’te düzenlenen büyük bir Mennonite toplantısında kızamık kaptıktan sonra evine döndü ve virüs bu şekilde yayılmaya başladı.Sebep aşı mı?Ontario Halk Sağlığı kurumu verilerine göre hastalığı kapanların neredeyse tamamı aşısızdı. Bazı uzmanlar Kovid salgını sonrası başlayan 'aşı' şüphesinin kızamık gibi bulaşıcı ancak aşıyla giderilecek hastalıklara da yansıdığını belirtiyor. Örneğin, güney Alberta’da 2019’dan 2024’e kadar geçen sürede uygulanan MMR (Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık) aşısı sayısı neredeyse yarı yarıya düştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/shakira-konseriyle-yeniden-gundeme-gelen-hastaliga-karsi-uzmani-uyardi-cocuklarda-olume-kadar-1096457705.html

kuzey amerika

alberta

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey amerika, alberta, abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), kızamık