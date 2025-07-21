https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/kanadada-kizamik-salgini-pandemi-sonrasi-asiya-karsi-suphe-vakalari-tetikliyor-mu-1098030197.html
Kanada'da kızamık salgını: Pandemi sonrası aşıya karşı şüphe vakaları tetikliyor mu?
Kanada'da kızamık salgını: Pandemi sonrası aşıya karşı şüphe vakaları tetikliyor mu?
Sputnik Türkiye
Kanada'da kızamık vakaları 14 Temmuz itibariyle çoğunluğu çocuk olmak üzere 3 bin 822 olarak açıklandı. Komşu ABD'ye kıyasla vakaların 3 kat daha fazla olması... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T10:57+0300
2025-07-21T10:57+0300
2025-07-21T10:57+0300
dünya
kuzey amerika
alberta
abd
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
kızamık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098030009_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_ab0ea771c05cec7159c387f6d039b7c6.png
Kanada, ABD ulusal sağlık kurumu CDC verilerine göre kızamık salgını yaşayan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Salgının merkez üssü olan Alberta eyaleti, Kuzey Amerika’daki en yüksek kişi başına kızamık yayılma oranına sahip bölge olarak öne çıkıyor.Dünya genelinde kızamık Kuzey Amerika, Avrupa ve İngiltere'de artış gösteriyor. ABD’deki vakalar bu yıl son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere ise 2024 yılında 3 bine yakın doğrulanmış vaka bildirerek 2012’den bu yana en yüksek sayıya ulaştı.Kanada’nın 2025 verileri ise her iki ülkeyi de geçti. Ülkede, 1998’de kızamık hastalığının ortadan kalktığı ilan edildiğinden bu yana bu kadar yüksek sayıda vaka görülmemişti. Daha önceki en yüksek rakam ise 2011 yılında kaydedilmiş ve yaklaşık 750 vaka raporlanmıştı.Aşı, kızamıkla mücadelede en etkili yöntem olarak biliniyor. Son derece bulaşıcı ve tehlikeli bir virüs olan kızamık, zatürre, beyin şişmesi ve ölüme yol açabiliyor. Aşı yüzde 97 oranında etkili ve aynı zamanda kabakulak ve kızamıkçığa karşı da bağışıklık sağlıyor.Ontario’da sağlık yetkilileri, salgının 2024’ün sonlarında başladığını belirtiyor. Bir kişi, New Brunswick’te düzenlenen büyük bir Mennonite toplantısında kızamık kaptıktan sonra evine döndü ve virüs bu şekilde yayılmaya başladı.Sebep aşı mı?Ontario Halk Sağlığı kurumu verilerine göre hastalığı kapanların neredeyse tamamı aşısızdı. Bazı uzmanlar Kovid salgını sonrası başlayan 'aşı' şüphesinin kızamık gibi bulaşıcı ancak aşıyla giderilecek hastalıklara da yansıdığını belirtiyor. Örneğin, güney Alberta’da 2019’dan 2024’e kadar geçen sürede uygulanan MMR (Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık) aşısı sayısı neredeyse yarı yarıya düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/shakira-konseriyle-yeniden-gundeme-gelen-hastaliga-karsi-uzmani-uyardi-cocuklarda-olume-kadar-1096457705.html
kuzey amerika
alberta
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098030009_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_2c47be379de030652b287e60be4b69c7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey amerika, alberta, abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), kızamık
kuzey amerika, alberta, abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), kızamık
Kanada'da kızamık salgını: Pandemi sonrası aşıya karşı şüphe vakaları tetikliyor mu?
Kanada'da kızamık vakaları 14 Temmuz itibariyle çoğunluğu çocuk olmak üzere 3 bin 822 olarak açıklandı. Komşu ABD'ye kıyasla vakaların 3 kat daha fazla olması dikkatleri çekerken kızamık salgını yaşanan ilk 10 ülke arasına girdi. Kızamık, Kanada'da 1998'te ortadan kalkmıştı.
Kanada, ABD ulusal sağlık kurumu CDC verilerine göre kızamık salgını yaşayan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Salgının merkez üssü olan Alberta eyaleti, Kuzey Amerika’daki en yüksek kişi başına kızamık yayılma oranına sahip bölge olarak öne çıkıyor.
Dünya genelinde kızamık Kuzey Amerika, Avrupa ve İngiltere'de artış gösteriyor. ABD’deki vakalar bu yıl son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere ise 2024 yılında 3 bine yakın doğrulanmış vaka bildirerek 2012’den bu yana en yüksek sayıya ulaştı.
Kanada’nın 2025 verileri ise her iki ülkeyi de geçti. Ülkede, 1998’de kızamık hastalığının ortadan kalktığı ilan edildiğinden bu yana bu kadar yüksek sayıda vaka görülmemişti. Daha önceki en yüksek rakam ise 2011 yılında kaydedilmiş ve yaklaşık 750 vaka raporlanmıştı.
Aşı, kızamıkla mücadelede en etkili yöntem olarak biliniyor. Son derece bulaşıcı ve tehlikeli bir virüs olan kızamık, zatürre, beyin şişmesi ve ölüme yol açabiliyor. Aşı yüzde 97 oranında etkili ve aynı zamanda kabakulak ve kızamıkçığa karşı da bağışıklık sağlıyor.
Ontario’da sağlık yetkilileri, salgının 2024’ün sonlarında başladığını belirtiyor. Bir kişi, New Brunswick’te düzenlenen büyük bir Mennonite toplantısında kızamık kaptıktan sonra evine döndü ve virüs bu şekilde yayılmaya başladı.
Ontario Halk Sağlığı kurumu verilerine göre hastalığı kapanların neredeyse tamamı aşısızdı. Bazı uzmanlar Kovid salgını sonrası başlayan 'aşı' şüphesinin kızamık gibi bulaşıcı ancak aşıyla giderilecek hastalıklara da yansıdığını belirtiyor.
Örneğin, güney Alberta’da 2019’dan 2024’e kadar geçen sürede uygulanan MMR (Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık) aşısı sayısı neredeyse yarı yarıya düştü.