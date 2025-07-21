Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür

Meclis’te kurulan komisyon silah bırakma sürecindeki hukuki destekleri verecek. Cumhurbaşkanı kararnameleri ile değil Meclis’ten çıkan yasalarla olması bekleniyor. Af meselesi de var. Suça bulaşmamış olanların kategorize edilmesi ve suça bulaşanların da nerelerde ve nasıl yaşamlarını sürdürecekleri konusunda da yol haritası belirleneceği görünüyor. Komisyonun amacı yasa tasarısı değil de akıl yürütme gibi olacak. Burada önemli olan Türkiye kamuoyunu da memnun etmek. PKK’nın silah bırakmasından çok fazla aktör var ve Türkiye’de de bunların sesi olanlar var. PKK’nın silah bırakmasının serin kanlı bir süreç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Özgün bir süreç yürütüyor Türkiye. Dünyadaki terör örgütlerinin tasfiyelerinden başka bir süreç yürütülüyor. PKK, İsrail tarafından kullanılmak istendi. Çok fazla ısrarda bulundu İsrail. İsrail-İran geriliminde PKK’nın olması demek bölgenin risk altına girmesi demek.