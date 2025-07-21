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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/gazeteci-sinan-sungur-destek-verilmezse-suriye-bolunur-1098033404.html
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Sputnik Türkiye
Gazeteci Sinan Sungur ve Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T11:28+0300
2025-07-21T11:28+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
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ceyhun bozkurt
i̇srail
suriye
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Gazeteci Sinan Sungur, İsrail’in Suriye’ye saldırı başlatmasının ardından bölgedeki son durumu anlattı. İsrail’in amcanını da açıklayan Sungur, şunları söyledi:Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz da ‘Terörsüz Türkiye’ gündeminde yaşanan son gelişmeleri şu sözlerle aktardı:
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türkiye, ceyhun bozkurt, i̇srail, suriye, pkk, i̇mralı heyeti, pyd, radyo, radyo sputnik
türkiye, ceyhun bozkurt, i̇srail, suriye, pkk, i̇mralı heyeti, pyd, radyo, radyo sputnik

Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür

11:28 21.07.2025
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
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Gazeteci Sinan Sungur ve Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Sungur, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ve İsrail’in süren saldırılarını anlatırken Yılmaz ise İmralı Heyeti ve süreçte kurulması planlanan komisyon sürecini aktardı.
Gazeteci Sinan Sungur, İsrail’in Suriye’ye saldırı başlatmasının ardından bölgedeki son durumu anlattı. İsrail’in amcanını da açıklayan Sungur, şunları söyledi:
Suriye sıkıntıdan kolay kolay kurtulacak gibi görünmüyor. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlaması ve siyasal egemenliğe ulaşması zahmetli olacak gibi görünüyor. Devrim sonrası iktidar değişiminde de önceki yönetim gibi oluyor çünkü emperyalistler bölgeden elini çekmiyor. ABD, İsrail merkezli planları ilerletiyor. ABD, bölge ülkeleriyle kendi lehine nasıl çalışabilir onu esas alıyor, İsrail daha vahşi ilerliyor. Suriye’de üniter yapıyı sağlama çalışması yapılıyor. Lazkiye’de ilk itirazlar geldi bazı çatışmalar oldu. Şam yönetiminin aşırılıkları oldu. Ortada bir Suriye ordusu olacaksa ve toprak bütünlüğünü sağlayacaksa oradaki varlıkların silah bırakması gerekiyor. İsrail PYD ile birlikte Dürzileri birleştirip Türkiye’nin sınırlarına, Irak ve İran’ı rahatsız edecek koridor yaratmaya çalışıyor. Suriye yönetimine gereken destek verilip, buradan başarı çıkmazsa Suriye bölünecek. Dürziler şu an ikinci İsrail devletinde ana omurga olacak PYD’nin ittifak kuvveti olarak İsrail tarafından ittiriliyor.
Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz da ‘Terörsüz Türkiye’ gündeminde yaşanan son gelişmeleri şu sözlerle aktardı:
Öcalan formülü, Rojava hattında yaşanabilecek riskleri öngörerek, Kürtleri bir bütün içinde Suriye’ye entegre etme ve Suriye sisteminde temsilini önceliyor. Suriye’de bir Kürt Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Burada buna ihtiyaç var. Dürzilerin, Alevilerin, Kürtlerin Şam’da temsili önemli. Ülkenin altyapı sorunlarının da zaman içerisinde düzeltilmesi lazım. İsrail, maksimalist bir tezle sınırlarını genişletme ve Irak’ın kuzey batısından geçen koridoru birleştirmek ve yukarıda da YPG’ye bir devletçik vaadinde bulunuyor. Bu bir çözüm değil. Parçalanmış bir Suriye kimseyi doyurmaz. Suriye ancak bir bütün olduğunda herkesin karnı doyabilir. İsrail’i bölgeye yaymaya çalıştığı iktirsazlığa karşı direnç gösterebilecek bir toparlanmaya ihtiyaç var.
Meclis’te kurulan komisyon silah bırakma sürecindeki hukuki destekleri verecek. Cumhurbaşkanı kararnameleri ile değil Meclis’ten çıkan yasalarla olması bekleniyor. Af meselesi de var. Suça bulaşmamış olanların kategorize edilmesi ve suça bulaşanların da nerelerde ve nasıl yaşamlarını sürdürecekleri konusunda da yol haritası belirleneceği görünüyor. Komisyonun amacı yasa tasarısı değil de akıl yürütme gibi olacak. Burada önemli olan Türkiye kamuoyunu da memnun etmek. PKK’nın silah bırakmasından çok fazla aktör var ve Türkiye’de de bunların sesi olanlar var. PKK’nın silah bırakmasının serin kanlı bir süreç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Özgün bir süreç yürütüyor Türkiye. Dünyadaki terör örgütlerinin tasfiyelerinden başka bir süreç yürütülüyor. PKK, İsrail tarafından kullanılmak istendi. Çok fazla ısrarda bulundu İsrail. İsrail-İran geriliminde PKK’nın olması demek bölgenin risk altına girmesi demek.
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