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Elon Musk’tan çocuklar için yapay zeka uygulaması: Baby Grok
Elon Musk’tan çocuklar için yapay zeka uygulaması: Baby Grok
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugün, Elon Musk’un çocuklar için çıkardığı yapay zeka uygulamasını... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T17:40+0300
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radyo
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Elon Musk, çocuklara özel içerikler sunacak “Baby Grok” adlı yeni bir uygulama üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Uygulamayı Yeni Şeyler Rehberi’nde değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, “Musk, Grok ile son dönemde sarsıldığı için ‘Ben o kadar da kötü değilim’ demek istedi” dedi.Ayan, sözlerine şöyle devam etti:
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radyo sputnik, radyo, radyo, elon musk, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, grok, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, elon musk, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, grok, yapay zeka

Elon Musk’tan çocuklar için yapay zeka uygulaması: Baby Grok

17:40 21.07.2025
Serhat Ayan
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugün, Elon Musk’un çocuklar için çıkardığı yapay zeka uygulamasını anlattı.
Elon Musk, çocuklara özel içerikler sunacak “Baby Grok” adlı yeni bir uygulama üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Uygulamayı Yeni Şeyler Rehberi’nde değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, “Musk, Grok ile son dönemde sarsıldığı için ‘Ben o kadar da kötü değilim’ demek istedi” dedi.
Ayan, sözlerine şöyle devam etti:
“Elon Musk çocuklar için Baby Grok diye bir uygulama çıkarttı. Yani bir çocuk yapay zekası çıkarttı. Yeterince iyi bir yapay zeka alt yapısı kuramadığı için değişik yapay zeka alt yapıları kurmaya çalışıyor. Baby Grok da bunlardan bir tanesi. 5-15 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir chatbot çıkarttı. Örneğin Grok’un anime avatarı konuşacak. Peki bu niye çıktı? Son dönemde baya sarsıldığı için ‘Ben o kadar kötü değilim, bakın çocuklar için uygulamam var’ demek istedi. Diğer programların çocuklar için bir yapay zekası yok. Filtreleme özelliği çocuklar için internette zaten var. Elon Musk kendisi için akıllıca bir şey yapmış. Bir kapı açtı, bu kapıdan girecek de çok olacaktır.”
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