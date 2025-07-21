Elon Musk’tan çocuklar için yapay zeka uygulaması: Baby Grok

“Elon Musk çocuklar için Baby Grok diye bir uygulama çıkarttı. Yani bir çocuk yapay zekası çıkarttı. Yeterince iyi bir yapay zeka alt yapısı kuramadığı için değişik yapay zeka alt yapıları kurmaya çalışıyor. Baby Grok da bunlardan bir tanesi. 5-15 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir chatbot çıkarttı. Örneğin Grok’un anime avatarı konuşacak. Peki bu niye çıktı? Son dönemde baya sarsıldığı için ‘Ben o kadar kötü değilim, bakın çocuklar için uygulamam var’ demek istedi. Diğer programların çocuklar için bir yapay zekası yok. Filtreleme özelliği çocuklar için internette zaten var. Elon Musk kendisi için akıllıca bir şey yapmış. Bir kapı açtı, bu kapıdan girecek de çok olacaktır.”