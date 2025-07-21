https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ankarada-toplu-tasimada-kredi-kartiyla-bakiye-yuklemeye-komisyon-kalkti-1098039056.html

Ankara’da toplu taşımada kredi kartıyla bakiye yüklemede komisyon kalktı

Ankara’da toplu taşımada kredi kartıyla bakiye yüklemede komisyon kalktı

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşımada kredi kartı ile yapılan Akıllı Ulaşım Kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyonunu kaldırdı. Daha önce... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T14:49+0300

2025-07-21T14:49+0300

2025-07-21T14:55+0300

yaşam

ankara

abb

ego

ankara büyükşehir belediyesi

komisyon

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma hizmetlerinde kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemelerinde banka komisyon ücretinin kaldırıldığını duyurdu.Toplu taşımada komisyon ücreti kalktıABB'den yapılan yazılı açıklamada, vatandaş memnuniyetini artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla, 16 Şubat itibarıyla kredi kartıyla yapılan Akıllı Ulaşım Kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyonunun kaldırıldığı belirtildi.Bakiye yüklemelerinde komisyon var mı?İlk etapta kioskların bu uygulamanın dışında tutulduğu aktarılan açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanarak 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kiosklar da dahil olmak üzere tüm dolum kanallarında kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemeleri komisyonsuz hale getirilmiştir." bilgisine yer verildi.Yeni uygulamayla vatandaşların, toplu taşıma kartlarına daha hızlı, kolay ve herhangi bir ek ücret ödemeden bakiye yükleyebileceği, işlem maliyetlerinden de tasarruf sağlanacağı kaydedildi.

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