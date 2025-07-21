https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ankarada-toplu-tasimada-kredi-kartiyla-bakiye-yuklemeye-komisyon-kalkti-1098039056.html
Ankara’da toplu taşımada kredi kartıyla bakiye yüklemede komisyon kalktı
Ankara’da toplu taşımada kredi kartıyla bakiye yüklemede komisyon kalktı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşımada kredi kartı ile yapılan Akıllı Ulaşım Kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyonunu kaldırdı. Daha önce... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T14:49+0300
2025-07-21T14:49+0300
2025-07-21T14:55+0300
yaşam
ankara
abb
ego
ankara büyükşehir belediyesi
komisyon
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma hizmetlerinde kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemelerinde banka komisyon ücretinin kaldırıldığını duyurdu.Toplu taşımada komisyon ücreti kalktıABB'den yapılan yazılı açıklamada, vatandaş memnuniyetini artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla, 16 Şubat itibarıyla kredi kartıyla yapılan Akıllı Ulaşım Kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyonunun kaldırıldığı belirtildi.Bakiye yüklemelerinde komisyon var mı?İlk etapta kioskların bu uygulamanın dışında tutulduğu aktarılan açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanarak 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kiosklar da dahil olmak üzere tüm dolum kanallarında kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemeleri komisyonsuz hale getirilmiştir." bilgisine yer verildi.Yeni uygulamayla vatandaşların, toplu taşıma kartlarına daha hızlı, kolay ve herhangi bir ek ücret ödemeden bakiye yükleyebileceği, işlem maliyetlerinden de tasarruf sağlanacağı kaydedildi.
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ankara büyükşehir belediyesi, kredi kartıyla bakiye yükleme, toplu taşıma kartı, ego bakiye yükleme, komisyonsuz bakiye yükleme, ankara ulaşım kartı, toplu taşıma komisyon kaldırıldı, akıllı kart bakiye yükleme, ankara otobüs, ankara toplu ulaşım komisyon alınıyor mu
ankara büyükşehir belediyesi, kredi kartıyla bakiye yükleme, toplu taşıma kartı, ego bakiye yükleme, komisyonsuz bakiye yükleme, ankara ulaşım kartı, toplu taşıma komisyon kaldırıldı, akıllı kart bakiye yükleme, ankara otobüs, ankara toplu ulaşım komisyon alınıyor mu
Ankara’da toplu taşımada kredi kartıyla bakiye yüklemede komisyon kalktı
14:49 21.07.2025 (güncellendi: 14:55 21.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşımada kredi kartı ile yapılan Akıllı Ulaşım Kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyonunu kaldırdı. Daha önce sadece kiosklarda devam eden komisyon uygulaması da 10 Temmuz 2025 itibarıyla sona erdi. Böylece vatandaşlar tüm dolum noktalarında ek ücret ödemeden bakiye yükleyebilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma hizmetlerinde kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemelerinde banka komisyon ücretinin kaldırıldığını duyurdu.
Toplu taşımada komisyon ücreti kalktı
ABB'den yapılan yazılı açıklamada, vatandaş memnuniyetini artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla, 16 Şubat itibarıyla kredi kartıyla yapılan Akıllı Ulaşım Kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyonunun kaldırıldığı belirtildi.
Bakiye yüklemelerinde komisyon var mı?
İlk etapta kioskların bu uygulamanın dışında tutulduğu aktarılan açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanarak 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kiosklar da dahil olmak üzere tüm dolum kanallarında kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemeleri komisyonsuz hale getirilmiştir." bilgisine yer verildi.
Yeni uygulamayla vatandaşların, toplu taşıma kartlarına daha hızlı, kolay ve herhangi bir ek ücret ödemeden bakiye yükleyebileceği, işlem maliyetlerinden de tasarruf sağlanacağı kaydedildi.