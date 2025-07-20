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Taşköprü Yaylası, tarihi Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası'na ev sahipliği yapıyor
Taşköprü Yaylası, tarihi Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası'na ev sahipliği yapıyor
Sputnik Türkiye
Gümüşhane'de 2 bin 140 metre rakımlı Taşköprü Yaylası, çevresinde yer alan Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası gibi turizm destinasyonlarıyla... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, gümüşhane, taşköprü yaylası
фото, fotoğraf, gümüşhane, taşköprü yaylası

Taşköprü Yaylası, tarihi Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası'na ev sahipliği yapıyor

13:48 20.07.2025
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Gümüşhane'de 2 bin 140 metre rakımlı Taşköprü Yaylası, çevresinde yer alan Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası gibi turizm destinasyonlarıyla doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.
© AA / Artabel Doğa ve Dağcılık Kulübü

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda yer alıyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda yer alıyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Artabel Doğa ve Dağcılık Kulübü

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda yer alıyor.

© AA / Sinan Uçar

Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunasıyla foto safari turizmi için önemli potansiyele sahip yaylada, 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Taş Köprü de ilgi odağı oluyor.

Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunasıyla foto safari turizmi için önemli potansiyele sahip yaylada, 1461 yılında Trabzon&#x27;un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Taş Köprü de ilgi odağı oluyor. - Sputnik Türkiye
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© AA / Sinan Uçar

Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunasıyla foto safari turizmi için önemli potansiyele sahip yaylada, 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Taş Köprü de ilgi odağı oluyor.

© AA / Sinan Uçar

Çevresinde yer alan turizm destinasyonlarından Dumanlı köyü sınırında yer alan Santa Harabeleri bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındırıyor.

Çevresinde yer alan turizm destinasyonlarından Dumanlı köyü sınırında yer alan Santa Harabeleri bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındırıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Sinan Uçar

Çevresinde yer alan turizm destinasyonlarından Dumanlı köyü sınırında yer alan Santa Harabeleri bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındırıyor.

© AA / Sinan Uçar

Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik, doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta bir çeşme bulunuyor.

Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik, doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta bir çeşme bulunuyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Sinan Uçar

Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik, doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta bir çeşme bulunuyor.

© AA / Sinan Uçar

Ziyaretçiler, Taşköprü Yaylası ve çevresindeki turizm mekanlarında piknik yapıp, fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.

Ziyaretçiler, Taşköprü Yaylası ve çevresindeki turizm mekanlarında piknik yapıp, fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor. - Sputnik Türkiye
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© AA / Sinan Uçar

Ziyaretçiler, Taşköprü Yaylası ve çevresindeki turizm mekanlarında piknik yapıp, fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.

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