Taşköprü Yaylası, tarihi Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası'na ev sahipliği yapıyor

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda yer alıyor.
Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda yer alıyor.
Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunasıyla foto safari turizmi için önemli potansiyele sahip yaylada, 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Taş Köprü de ilgi odağı oluyor.
Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunasıyla foto safari turizmi için önemli potansiyele sahip yaylada, 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Taş Köprü de ilgi odağı oluyor.
Çevresinde yer alan turizm destinasyonlarından Dumanlı köyü sınırında yer alan Santa Harabeleri bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındırıyor.
Çevresinde yer alan turizm destinasyonlarından Dumanlı köyü sınırında yer alan Santa Harabeleri bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındırıyor.
Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik, doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta bir çeşme bulunuyor.
Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik, doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta bir çeşme bulunuyor.
Ziyaretçiler, Taşköprü Yaylası ve çevresindeki turizm mekanlarında piknik yapıp, fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.
Ziyaretçiler, Taşköprü Yaylası ve çevresindeki turizm mekanlarında piknik yapıp, fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.