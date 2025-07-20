Adana'daki Akyatan Lagünü flamingolarla renklendi

Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.
Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.
Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.
Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.
Bölgede konaklayan flamingolar, lagüne renk kattı.
Bölgede konaklayan flamingolar, lagüne renk kattı.
Flamingoların sudaki beslenmesi ve hareketleri kamerayla görüntülendi.
Flamingoların sudaki beslenmesi ve hareketleri kamerayla görüntülendi.
Flamingo ya da allı turna Phoenicopteridae familyasını oluşturan kuşların ortak adıdır.
Flamingo ya da allı turna Phoenicopteridae familyasını oluşturan kuşların ortak adıdır.
Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl ya da lagünlerde yaşayanlar.
Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl ya da lagünlerde yaşayanlar.