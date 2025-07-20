Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/1098017055.html
Adana'daki Akyatan Lagünü flamingolarla renklendi
Adana'daki Akyatan Lagünü flamingolarla renklendi
Sputnik Türkiye
Göçmen kuşların mola yerlerinden Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, flamingolarla hareketlendi. 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T10:39+0300
2025-07-20T10:39+0300
multi̇medya
fotoğraf
flamingo
adana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098016201_0:120:2301:1414_1920x0_80_0_0_b19cfe248d33d4689d809df938b0cbf4.jpg
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098016201_128:0:2173:1534_1920x0_80_0_0_b0bfb06ad3f7fb2a690f70cc7d1e6f62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, flamingo, adana
фото, fotoğraf, flamingo, adana

Adana'daki Akyatan Lagünü flamingolarla renklendi

10:39 20.07.2025
Abone ol
Göçmen kuşların mola yerlerinden Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, flamingolarla hareketlendi.
© AA / Alaeddin Çoğal

Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.

Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Alaeddin Çoğal

Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.

© AA / Alaeddin Çoğal

Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.

Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Çukurova Deltası&#x27;nın en geniş lagünü Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Alaeddin Çoğal

Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan, bu yıl da kuşların göç yolundaki mola yerlerinden oldu.

© AA / Alaeddin Çoğal

Bölgede konaklayan flamingolar, lagüne renk kattı.

Bölgede konaklayan flamingolar, lagüne renk kattı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Alaeddin Çoğal

Bölgede konaklayan flamingolar, lagüne renk kattı.

© AA / Alaeddin Çoğal

Flamingoların sudaki beslenmesi ve hareketleri kamerayla görüntülendi.

Flamingoların sudaki beslenmesi ve hareketleri kamerayla görüntülendi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Alaeddin Çoğal

Flamingoların sudaki beslenmesi ve hareketleri kamerayla görüntülendi.

© AA / Alaeddin Çoğal

Flamingo ya da allı turna Phoenicopteridae familyasını oluşturan kuşların ortak adıdır.

Flamingo ya da allı turna Phoenicopteridae familyasını oluşturan kuşların ortak adıdır. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Alaeddin Çoğal

Flamingo ya da allı turna Phoenicopteridae familyasını oluşturan kuşların ortak adıdır.

© AA / Alaeddin Çoğal

Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl ya da lagünlerde yaşayanlar.

Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl ya da lagünlerde yaşayanlar. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Alaeddin Çoğal

Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl ya da lagünlerde yaşayanlar.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала