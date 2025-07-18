https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/sgk-uzmani-melis-elmen-anlatti-turizm-calisanlarina-yeni-calisma-modeli-1097994977.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Turizm çalışanlarına yeni çalışma modeli
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Turizm çalışanlarına yeni çalışma modeli
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, çalışma hayatı konusunda Meclis’ten geçen yeni düzenlemeleri... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T18:37+0300
2025-07-18T18:37+0300
2025-07-19T15:23+0300
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TBMM’nin yeni kanunuyla turizm sektöründe hafta tatili kuralı değişti. İş Kanunu’na göre 6 gün çalışan işçiler 7. gün tatil yapabiliyorken yeni düzenlemeyle turizm belgeli otellerde çalışanlar 10 gün çalışıp 11. gün tatil yapacak.Kararın detaylarını Çalışma Hayatım’da anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, şöyle konuştu:‘İşçi kabul etmek zorunda bırakılacak’
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Melis Elmen
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+74956456601
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Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
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melis elmen, sgk uzmanı, sgk uzmanı melis elmen, turizm sektörü, turizm çalışanları, turizm izin
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Turizm çalışanlarına yeni çalışma modeli
18:37 18.07.2025 (güncellendi: 15:23 19.07.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, çalışma hayatı konusunda Meclis’ten geçen yeni düzenlemeleri değerlendirdi.
TBMM’nin yeni kanunuyla turizm sektöründe hafta tatili kuralı değişti. İş Kanunu’na göre 6 gün çalışan işçiler 7. gün tatil yapabiliyorken yeni düzenlemeyle turizm belgeli otellerde çalışanlar 10 gün çalışıp 11. gün tatil yapacak.
Kararın detaylarını Çalışma Hayatım’da anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, şöyle konuştu:
“Turizm sektöründe çalışan binlerce işçi var. Turizm işçilerine 10+1 diye bir sistem getirdiler. Buna göre turizm sektöründe çalışanlar 10 gün boyunca aralıksız çalıştırılabilecek. Turizm işçileri zaten otelde ihtiyaç varsa bunu yapıyordu. Şimdi neden var olan bu sistem yasalaştırıldı, bu kimin işine yarıyor onu bilemiyorum. Turizmde çalışan kişi 40 derece sıcakta bile size hizmet eden kişidir. Adam 10 gün aralıksız çalışınca fiziksel ve ruhsal dinlenmesi ne olacak? 10 gün beklemekle 6 gün beklemek aynı mı? Hiçbir şekilde mesai ücreti almayacak, peki birikenler ne olacak? Bu durum nasıl telafi edilecek?”
‘İşçi kabul etmek zorunda bırakılacak’
“Bunun şartlarından biri işçinin imzalı onayı. Ekonomik güç işverende olduğu için işçi bunu mecburen kabul edecek. İmzalanmazsa muhtemelen ihtar yoluyla işçi işten çıkarılacak. Turizm sektörü zaten sezonluk çalışır, tazminat hakkı olmadığı için işçi kimseye bir şey de diyemeyecek. İnşaat sektörü de bu konuda ‘biz de istiyoruz’ dediler. Tabii, adam damda çalışıyor izin yapmasına ne gerek var, işveren kar etsin”