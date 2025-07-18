SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Turizm çalışanlarına yeni çalışma modeli

“Turizm sektöründe çalışan binlerce işçi var. Turizm işçilerine 10+1 diye bir sistem getirdiler. Buna göre turizm sektöründe çalışanlar 10 gün boyunca aralıksız çalıştırılabilecek. Turizm işçileri zaten otelde ihtiyaç varsa bunu yapıyordu. Şimdi neden var olan bu sistem yasalaştırıldı, bu kimin işine yarıyor onu bilemiyorum. Turizmde çalışan kişi 40 derece sıcakta bile size hizmet eden kişidir. Adam 10 gün aralıksız çalışınca fiziksel ve ruhsal dinlenmesi ne olacak? 10 gün beklemekle 6 gün beklemek aynı mı? Hiçbir şekilde mesai ücreti almayacak, peki birikenler ne olacak? Bu durum nasıl telafi edilecek?”