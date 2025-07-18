https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/de-laurentiis-ailesi-sinema-dunyasi-ve-napolinin-kurtulus-hikayesi-1097993313.html

De Laurentiis ailesi: Sinema dünyası ve Napoli’nin kurtuluş hikayesi

De Laurentiis ailesi: Sinema dünyası ve Napoli’nin kurtuluş hikayesi

Sputnik Türkiye

Gazeteci Serhat Ayan, her cuma Radyo Sputnik’te yayınlanan Haftanın Keyfi programında bugün De Laurentiis Ailesi ve sinemaya damga vuran yapımcı Dino De... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T17:36+0300

2025-07-18T17:36+0300

2025-07-18T17:36+0300

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De Laurentiis Ailesi, İtalyan sinemasında derin izler bırakan ve kuşaklar boyu süregelen bir yapımcı ailesidir. Dino De Laurentiis, yaptığı yüzlerce filmle hem İtalyan hem de Amerikan sinemasında efsaneleşmiş bir isimdir. Kardeşi Luigi De Laurentiis de sinema sektöründe önemli işlere imza atmış ve aile geleneğini sürdürmüştür. Ailenin bir sonraki kuşağından Aurelio De Laurentiis ise sinema yapımcılığının yanı sıra 2000’lerde iflasın eşiğindeki Napoli futbol kulübünü satın alarak küllerinden doğmasını sağlayan kişi olarak tanınır.Aurelio De Laurentiis’in Napoli başkanı olarak gerçekleştirdiği transferler, sinema dünyasındaki keskin tutumunu sahaya taşımış, kimi zaman sert, kimi zaman stratejik kararlarla hatırlanmıştır.Transfer tartışmalarıHiguaín, sahada skorer bir yıldızken Juventus’un 94 milyon euro serbest kalma maddesiyle hedefi haline geldi. Atletico Madrid’in “60 milyon + birkaç oyuncu” teklifi geldiğinde De Laurentiis bunu kibarca reddetti ve yalnızca tam madde karşılığında göndereceğini açıkladı. Bu yaklaşım, hem medyada hem Rakip kulüplerde “profil düşüren” bir tavır olarak eleştirildi. Ancak De Laurentiis, “biz kulübümüze saygı gösteriyoruz” mesajıyla pozisyonunu korudu.2024 yazında Osimhen’in Chelsea ve Al-Ahli ile görüşmeleri medyada konuşuldu, ama De Laurentiis, spekülasyonlara rağmen kesin “satılık değil” mesajı verdi, oyuncuyu kadro dışında bıraktı. 2025’te Galatasaray, 75 milyon euroluk hedefi karşılasa da ödeme yönteminde ısrar eden Napoli Başkanı, “önce garanti, sonra transfer” diyerek işlemi zora soktu. Tartışma büyüdü: De Laurentiis ve oğlu Edo’ya Galatasaray destekli biri tarafından ölüm tehdidi geldiği bildirildi; “Osimhen’i gönderin yoksa…” gibi ifadeler yer aldı. Napoli yönetimi, FIFA’ya başvurarak oyuncunun sözleşmeye bağlı kalmasını isteyerek süreçte güç kullanmış oldu. Roma’dan Manolas, Lille’den Osimhen transferlerinde Napoli'nin muhasebe kayıtlarında “sahte faturalar” kullanıldığı iddia edilerek savcılık soruşturma başlattı. De Laurentiis mart 2023’te beraat etti, fakat Şubat 2025’te bilanço hataları nedeniyle yeni dosya açıldı.Zamana damga vurmuş bir aileDe Laurentiis ailesinin öyküsü, sinema ile sporun kesiştiği benzersiz bir hikayedir. Dino ve Luigi De Laurentiis sinema tarihinde kalıcı izler bırakmış yapımcılar olurken, Aurelio De Laurentiis de sinemadaki üretkenlik ve girişimcilik ruhunu futbol sahnesine taşıyarak Napoli’yi yeniden parlattı. Sinemanın büyülü dünyasında ortaya koydukları miras, çektikleri filmlerle yaşamaya devam ederken; futbol sahasında Napoli’nin yeniden doğuşuyla da adlarını bambaşka bir alanda ölümsüzleştirdiler. De Laurentiis ailesi, her iki alanda da tutku, vizyon ve kararlılıkla hareket ederek zamanlarına damga vurmuş ve kuşaklar boyu anlatılacak bir başarı destanı yazmıştır.

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