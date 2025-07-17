Yapay zeka beyni tembelleştiriyor mu?

“Düşünmek de bir kas, ne kadar çalıştırırsanız o kadar geliştiriyorsunuz. Yapay zekanın ortalama yanıt üretme eğilimi insanları merkezi sonuçlara yöneltip çeşitliliği azaltmış. Her şeyi oradan almaya başlayınca herkesin bildiği her şeyle hareket etmeye başlıyorsunuz. Yapay zekayı sizin yerinize düşünmeye iterseniz aptallaşacaksınız”