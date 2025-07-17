https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/yapay-zeka-beyni-tembellestiriyor-mu-1097966692.html
Yapay zeka beyni tembelleştiriyor mu?
Yapay zeka beyni tembelleştiriyor mu?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yapay Zeka Günlüğü programında gazeteci Serhat Ayan’ın bugünkü konusu, ‘yapay zeka beyni tembelleştiriyor mu?’ sorusu oldu. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T14:05+0300
2025-07-17T14:05+0300
2025-07-17T19:04+0300
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yapay zeka
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Yapay zeka kullanımının beyin kaslarını paslandırabileceğini belirten Serhat Ayan, konuyla ilgili haberi aktararak şu değerlendirmelerde bulundu: ‘Yapay zekayı yerinize düşünmeye iterseniz aptallaşacaksınız’
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Serhat Ayan
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Serhat Ayan
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radyo, yapay zeka
Yapay zeka beyni tembelleştiriyor mu?
14:05 17.07.2025 (güncellendi: 19:04 17.07.2025)
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yapay Zeka Günlüğü programında gazeteci Serhat Ayan’ın bugünkü konusu, ‘yapay zeka beyni tembelleştiriyor mu?’ sorusu oldu.
Yapay zeka kullanımının beyin kaslarını paslandırabileceğini belirten Serhat Ayan, konuyla ilgili haberi aktararak şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yapay zeka araçlarının özellikle eleştirel düşünme, hafıza ve yaratıcılık üzerine olumsuz etkileri olabileceğini vurguluyor. Etrafınıza bakın 1980 öncesi doğan insanlarla konuşun ve telefon rehberinin ne olduğunu sorun. Eskiden telefon rehberleri vardı ve oraya yazılan numaralar dışında herkesin ezberinde 7-8 numara da olurdu. Yapay zeka kullanımının insanların düşünme kaslarını paslandırabileceği söyleniyor.”
‘Yapay zekayı yerinize düşünmeye iterseniz aptallaşacaksınız’
“Düşünmek de bir kas, ne kadar çalıştırırsanız o kadar geliştiriyorsunuz. Yapay zekanın ortalama yanıt üretme eğilimi insanları merkezi sonuçlara yöneltip çeşitliliği azaltmış. Her şeyi oradan almaya başlayınca herkesin bildiği her şeyle hareket etmeye başlıyorsunuz. Yapay zekayı sizin yerinize düşünmeye iterseniz aptallaşacaksınız”