https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/murat-calik-canindan-endise-ediyor-beni-yalniz-birakmayin-1097966928.html
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın Avukatı Melih Koçan, Gazeteci Hüsnü Mahalli, Gazeteci Güçlü Özgan ve... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T19:16+0300
2025-07-17T19:16+0300
2025-07-17T19:16+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
beylikdüzü
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silivri
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın Avukatı Melih Koçan, müvekkilinin sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı.‘Müvekkilimiz canından endişe ediyor’ diyen Koçan, şunları söyledi:
beylikdüzü
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Mustafa Hoş
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
beylikdüzü, radyo, silivri, radyo, radyo sputnik
beylikdüzü, radyo, silivri, radyo, radyo sputnik
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın Avukatı Melih Koçan, Gazeteci Hüsnü Mahalli, Gazeteci Güçlü Özgan ve İkizdere direnişinden çiftçi Mehmet Aksoy Kınık oldu. Avukat Melih Koçan, Murat Çalık’ın son durumunu Radyo Sputnik’e yorumladı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın Avukatı Melih Koçan, müvekkilinin sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı.
‘Müvekkilimiz canından endişe ediyor’ diyen Koçan, şunları söyledi:
Uzun bir süreç oldu. Süreci takip ediyoruz. Haziran ayında başladı. Tutuklandıktan sonra evraklarımızı dosyaya sunmuş ancak gündem etmemiştik. Silivri’den Buca’ya sevk durumu oldu. Biz başkanımızı her gün ziyaret ettik. Ciddi bir kilo kaybı tespit ettik. 15 kiloları buldu. 18 Haziran’da başvuru yaptık. 19 Haziran’da başkanımız hastaneye yatırıldı. Biz hızlı bir karar çıkacağını düşünüyorduk. Dün kilo kaybının 21’e ulaştığını öğrendik. Sağlık kurulu raporu ortaya çıktı. Kurulda açık şekilde müvekkilimizin cezaevinde kalmasının sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturacağını belirttiler. Biz yine belgeler sunduk. Top adli tıpta. Müvekkilimiz canından endişe ediyor, beni burada yalnız bırakmayın dedi, nefes almakta güçlük çekiyor. Sabaha kalkabilecek miyim korkusuyla cezaevinde kalıyor.