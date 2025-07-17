'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'

Uzun bir süreç oldu. Süreci takip ediyoruz. Haziran ayında başladı. Tutuklandıktan sonra evraklarımızı dosyaya sunmuş ancak gündem etmemiştik. Silivri’den Buca’ya sevk durumu oldu. Biz başkanımızı her gün ziyaret ettik. Ciddi bir kilo kaybı tespit ettik. 15 kiloları buldu. 18 Haziran’da başvuru yaptık. 19 Haziran’da başkanımız hastaneye yatırıldı. Biz hızlı bir karar çıkacağını düşünüyorduk. Dün kilo kaybının 21’e ulaştığını öğrendik. Sağlık kurulu raporu ortaya çıktı. Kurulda açık şekilde müvekkilimizin cezaevinde kalmasının sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturacağını belirttiler. Biz yine belgeler sunduk. Top adli tıpta. Müvekkilimiz canından endişe ediyor, beni burada yalnız bırakmayın dedi, nefes almakta güçlük çekiyor. Sabaha kalkabilecek miyim korkusuyla cezaevinde kalıyor.