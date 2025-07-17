İsrail'in ‘Suriye planı’, İmralı komisyonu ve yeni güvenlik koridoru tartışması: Neler planlanıyor?

“İsrail’in hedeflerinden biri Haşdi Şabi, diğeri Eş-Şara hükümeti, diğeri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprakları. Bu üç hedef, belli koridorlar açarak, devletçikler kurarak bu üç hedefe ulaşmak. ABD de el alıntından olsa da destekliyor. Suriye’deki en önemli aparat YPG’nin kendisi. Dürzi’lerden sonraki ‘ittifak’ YPG. Irak’ta birtakım silah bırakma çalışmaları yapıyor, gayet de sağlıklı ilerliyor. Buradaki bazı silahların ve grupların YPG’ye katıldığı bilgileri var. Bu şu demektir YPG, Suriye’de PKK silah bıraktıktan sonra PKK’nın kontrolünden çıkıp İsrail’in kontrolünde bir örgüt durumuna düşebilir.”