İsrail'in ‘Suriye planı’, İmralı komisyonu ve yeni güvenlik koridoru tartışması: Neler planlanıyor?
11:15 17.07.2025 (güncellendi: 11:37 17.07.2025)
İsrail'in Suriye saldırılarından İmralı Heyeti'nin parti turlarına
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Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Muhabir Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Olçar, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ve İsrail’in süren saldırılarını anlatırken Cerit ise İmralı Heyeti ve süreçte kurulması planlanan komisyon ihtimallerini aktardı.
Doç. Dr. Kemal Olçar, İsrail’in Suriye’ye saldırı başlatmasının ardından hangi bölgelerin vurulduğunu anlattı. İsrail’in amcanını da açıklayan Olçar, şunları söyledi:
“Suriye artık egemen, tek parça ve güvenliği kurabilecek yapıya doğru gidiyor. Bu, İsrail için çok büyük bir tehdit. Hemen Eş-Şara hükümetinin bulunduğu Başkanlık Sarayı’nı ve Genelkurmay Başkanlığı’nı bombalamaya başladı. Ürdün sınırına yakın bölgede ABD üssü var. Bu üssü korumak istiyor. Burada çok önemli pistler ve ağır uçakların iniş kalkış yapacağı bölge var. Bu bölgenin İsrail’in kontrolüne geçme en büyük hedef. Suriye ordusuna ait konvoy ve kontrol merkezleri de vuruldu."
İsrail’in bölgede etnik gruplar üzerinden güvenlik koridoru oluşturmak istediğini söyleyen Kemal Olçar, şöyle konuştu:
“İsrail, bu koridor üzerinden bir hava koridoru kurmak istiyor. Irak, İran’ gidip emniyetli şekilde geriye dönülecek, çöl bölgesinde bir hava koridoru oluşturulmak isteniyor. Bölgede bir etnik grup kurmanız lazım. O bölgede ağırlıklı olarak topluluklar var. Sürekli isyan etmiş bir grup var. İsyan geleneği olan Dürzi topluluğundan başka olması mümkün değil. Osmanlı’ya bile isyan etmişlerdi İbrahim Paşa bastırmıştı. Dürzi’lerin DAEŞ ve hükümete karşı kurduğu silahlı örgütleri de var. Bu topluluk üzerinden o koridoru güvenleştirmek istiyor. Biraz ekonomik yardımlarla.”
İsrail’in üç hedefi olduğunu anlatan Olçar, sözlerini şöyle noktaladı:
“İsrail’in hedeflerinden biri Haşdi Şabi, diğeri Eş-Şara hükümeti, diğeri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprakları. Bu üç hedef, belli koridorlar açarak, devletçikler kurarak bu üç hedefe ulaşmak. ABD de el alıntından olsa da destekliyor. Suriye’deki en önemli aparat YPG’nin kendisi. Dürzi’lerden sonraki ‘ittifak’ YPG. Irak’ta birtakım silah bırakma çalışmaları yapıyor, gayet de sağlıklı ilerliyor. Buradaki bazı silahların ve grupların YPG’ye katıldığı bilgileri var. Bu şu demektir YPG, Suriye’de PKK silah bıraktıktan sonra PKK’nın kontrolünden çıkıp İsrail’in kontrolünde bir örgüt durumuna düşebilir.”
'Komisyon 1 Ekim'e kadar çalışacak'
Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, İmralı Heyeti’nin parti turlarını aktardı. Bahçeli ve Adalet Bakanı ile görüşen İmralı Heyeti’nin kurulacak komisyon ile ilgili açıklamalarını anlatan Cerit, şunları söyledi:
Bahçeli ile İmralı Heyeti’nin görüşmesi çok önemli. Bahçeli, bu projenin mimarı. İmralı Heyeti, Öcalan ile önümüzdeki günlerde görüşecek. Adalet Bakanı Tunç ile de görüştüler. Buldan’ın konuşmasından Bahçeli ve Tunç görüşmelerinde bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceğinin masaya yatırıldığını öğrendik. İmralı Heyeti’nin Bahçeli ile görüşmesi 45 dakika sürdü. Yılmaz Tunç görüşmesinin ardından heyete çok sayıda soru yöneltildi. Heyetin her cevabı ‘bunlar komisyonda konuşulacak’ oldu.
Üzerinden 47 yıl geçti. Bunları tek tek araştırmak sürece zarar verebilir, sünger çekelim. Bundan sonra silah bırakmanın ardını konuşalım gibi bir izlenim var. Burada komisyon olabilmesi için iç tüzüğün değiştirilmesi lazım. Bu gayri resmi bir komisyon olacak. Özel yetkili olacak. Bu komisyonun kararaları bağlayacağılığı olmayacak, tavsiye niteliğinde olacak. Çalışmalarla ilgili yasal düzenleme gerekiyorsa Meclis’te çalışma yapılacak. Meclis’in işleyişi kapsamında öneri olarak verilecek. TBMM 1 Ekim’e kadar kapalı olacak. Komisyonun 1 Ekim’e kadar çalışması planlanıyor.