https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/bm-guvenlik-konseyine-hitap-eden-bakan-fidan-israil-baris-istemiyor-israil-istikrar-istemiyor-1097943178.html

BM Güvenlik Konseyi’ne hitap eden Bakan Fidan: İsrail barış istemiyor, İsrail istikrar istemiyor

BM Güvenlik Konseyi’ne hitap eden Bakan Fidan: İsrail barış istemiyor, İsrail istikrar istemiyor

Sputnik Türkiye

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) acil oturumla Gazze'deki insani durumun görüşüldüğü toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail barış istemiyor... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T01:33+0300

2025-07-17T01:33+0300

2025-07-17T01:33+0300

dünya

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gazze

hakan fidan

bm güvenlik konseyi

suriye

güvenlik konseyi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında BMGK toplanmaya devam ederken İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımın aralıksız şekilde devam ettiğini söyledi ve Gazze Şeridi’nde 2 milyondan fazla insanın tarif edilemez acılara maruz kaldığını, kitlesel yerinden edilme ve geniş çaplı yıkımın sürdüğünü ifade etti.Dışişleri Bakanı Fidan, sözlerine şöyle devam etti:İsrail savaş makinesinin ailesi için su almaya çalışan çocuk ya da çocuklarına yiyecek arayan anneleri hedef almaya devam ettiğini aktaran Bakan Fidan, "Bu, nefretten beslenen bir makinedir. Bu, cezasızlıktan beslenen bir makinedir ve bu bazılarınca koşulsuz verilen destekle beslenen bir makinedir" dedi.Türkiye'nin en başından bu yana, uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulunduğunu anımsatan Fidan, "İsrail, saldırganlık stratejisini yalnızca Filistin’de değil, aynı zamanda Lübnan, Suriye ve İran’da da hayata geçirmeye çalışmaktadır" dedi.Fidan, İsrail'in saldırı stratejisi kontrol altına alınmazsa, daha geniş çaplı bir istikrarsızlık riskinin ortaya çıkacağına değinerek, "Suriye'de tam da bu yaşanıyor. İsrail'in saldırganlığı, Suriye halkının büyük bedeller ödeyerek elde ettiği kırılgan barışı tehdit ediyor" diye konuştu.Saldırıların bölgedeki etnik fay hatlarını derinleştirdiğini" söyleyen Fidan, "Artık hepimiz için açık olmalı; İsrail barış istemiyor. İsrail istikrar istemiyor" şeklinde konuştu.Fidan, Suriye'nin şiddet sarmalına girmesini engellemek için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Riskler çok büyük. Ortaya çıkacak istikrarsızlık tüm bölgeyi ve ötesini etkileyecektir" ifadelerini kullandı.Bakan Fidan, "Bir gerçek çok açık; Güvenlik Konseyi sadece Gazze halkını hayal kırıklığına uğratmadı, insanlık onurunu da hayal kırıklığına uğrattı" diyerek, Güvenlik Konseyi'nin BM'nin dayandığı değer ve ilkeleri de yüzüstü bıraktığını belirtti.Gazze'deki krizin insani bir acil durum olmaktan çıktığına işaret eden Fidan, şunları söyledi:

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