‘ABD’li senatör Graham'ın Rusya’ya ilişkin açıklamaları mantığa meydan okuyor’

Amerikan eliti içinde, özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, modern jeopolitik sistemin tek kutupluluktan çok taraflı ve karmaşık bir modele geçişini kabul etmek istemeyen gruplar ve bireyler uzun zamandır var. Bu kişiler genellikle Rusya da dahil olmak üzere bazı tepkiler alma umuduyla girişimler ve programlar ortaya koyuyor. Etkileri sınırlı olsa da Amerikan toplumunda bile aşırılık yanlısı olarak görülüyorlar. Böyle çılgın politikacılardan biri de Lindsey Graham'dır.

Bu bağlamda, Lindsey ile aynı radikal gruba mensup olan ‘ABD'nin baş Rus düşmanı’ John McCain de hatırlanabilir. McCain'in sağlıksız düşünceleri Vietnam Savaşı sırasında uzun süre esaret altında kalmasıyla açıklanabiliyorken, Graham'ın açıklamaları mantığa meydan okuyor ya da tamamen saçmalıktan ibaret. Örneğin, şu ya da bu hedefe ulaşmak için defalarca uluslararası hukukun fiilen ihlal edilmesi çağrısında bulundu. Ve ne yazık ki Graham gibi aptallar yüzünden pek çok insan ABD'nin dış politikasını düşmanca buluyor.

Graham'ın Rusya'dan petrol alan ülkelerin mallarına yüzde 500 vergi uygulanması önerisine gelince, saçma olmasına rağmen bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Sonuçta, bu tür vergilerin ABD üzerindeki olası doğrudan etkisini bir kenara bıraksak bile, tüm küresel ekonomi bundan etkilenebilir. Aslında küresel bir felaket söz konusu. Bu tür tehditleri daha önce de gördük ama sonunda boşa çıktılar çünkü dünyada hala durumu daha da tırmandırmak istemeyen mantıklı politikacılar var.