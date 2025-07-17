Torosların kalbinde 5 milyon yıllık doğa harikası: Yalan Dünya Mağarası

© AA / Berkan Çetin Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Beyrebucak Mahallesi’nde, Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan ve yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen Yalan Dünya Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Milyonlarca yıllık geçmişe sahip traverten yapıları, sütunları, sarkıt ve dikitleriyle ön plana çıkan mağara, bölgenin önemli turistik değerleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğa sahip olan mağaranın, ışıklandırılarak ziyarete açılan 450 metrelik bölümü, doğa tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor. Yüksek nem oranına sahip mağaraya özel olarak hazırlanan geçitler sayesinde güvenli ulaşım sağlanırken, serin havası özellikle yaz aylarında ziyaretçilere rahat bir nefes aldırıyor. ( Berkan Çetin - Anadolu Ajansı )