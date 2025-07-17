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Torosların kalbinde 5 milyon yıllık doğa harikası: Yalan Dünya Mağarası
Torosların kalbinde 5 milyon yıllık doğa harikası: Yalan Dünya Mağarası
Sputnik Türkiye
Gazipaşa'da bulunan Yalan Dünya Mağarası, 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Her mevsim 28 derecelik sıcaklığa sahip olan mağara, yerli ve yabancı... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T11:49+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, antalya, yalan dünya, mağara
фото, fotoğraf, fotoğraf, antalya, yalan dünya, mağara
Torosların kalbinde 5 milyon yıllık doğa harikası: Yalan Dünya Mağarası
Gazipaşa'da bulunan Yalan Dünya Mağarası, 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Her mevsim 28 derecelik sıcaklığa sahip olan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
© AA / Berkan Çetin
Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Beyrebucak Mahallesi’nde, Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan ve yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen Yalan Dünya Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Beyrebucak Mahallesi’nde, Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan ve yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen Yalan Dünya Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
© AA / Berkan Çetin
Milyonlarca yıllık geçmişe sahip traverten yapıları, sütunları, sarkıt ve dikitleriyle ön plana çıkan mağara, bölgenin önemli turistik değerleri arasında yer alıyor.
Milyonlarca yıllık geçmişe sahip traverten yapıları, sütunları, sarkıt ve dikitleriyle ön plana çıkan mağara, bölgenin önemli turistik değerleri arasında yer alıyor.
© AA / Berkan Çetin
Yaklaşık 4 kilometre uzunluğa sahip olan mağaranın, ışıklandırılarak ziyarete açılan 450 metrelik bölümü, doğa tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor.
Yaklaşık 4 kilometre uzunluğa sahip olan mağaranın, ışıklandırılarak ziyarete açılan 450 metrelik bölümü, doğa tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor.
© AA / Berkan Çetin
Yüksek nem oranına sahip mağaraya özel olarak hazırlanan geçitler sayesinde güvenli ulaşım sağlanırken, serin havası özellikle yaz aylarında ziyaretçilere rahat bir nefes aldırıyor.
Yüksek nem oranına sahip mağaraya özel olarak hazırlanan geçitler sayesinde güvenli ulaşım sağlanırken, serin havası özellikle yaz aylarında ziyaretçilere rahat bir nefes aldırıyor.
© AA / Berkan Çetin Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Beyrebucak Mahallesi’nde, Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan ve yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen Yalan Dünya Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Milyonlarca yıllık geçmişe sahip traverten yapıları, sütunları, sarkıt ve dikitleriyle ön plana çıkan mağara, bölgenin önemli turistik değerleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğa sahip olan mağaranın, ışıklandırılarak ziyarete açılan 450 metrelik bölümü, doğa tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor. Yüksek nem oranına sahip mağaraya özel olarak hazırlanan geçitler sayesinde güvenli ulaşım sağlanırken, serin havası özellikle yaz aylarında ziyaretçilere rahat bir nefes aldırıyor. ( Berkan Çetin - Anadolu Ajansı )