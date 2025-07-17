Deniz ekosisteminin küçük ama etkili üyesi: Şeritli horozbina

Akdeniz ve Ege Denizi'nde sıklıkla görülen bir balık türü olan şeritli horozbinalar, deniz ekosisteminin önemli bir parçası olarak biliniyor. 8 santimetreye kadar uzayabilen bu balıklar, deniz tabanında yaşayan organizmalarla besleniyor.