https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/1097951501.html
Deniz ekosisteminin küçük ama etkili üyesi: Şeritli horozbina
Deniz ekosisteminin küçük ama etkili üyesi: Şeritli horozbina
Sputnik Türkiye
Akdeniz ve Ege Denizi'nde sıklıkla görülen bir balık türü olan şeritli horozbinalar, deniz ekosisteminin önemli bir parçası olarak biliniyor. 8 santimetreye... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T11:33+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, ege denizi, akdeniz
фото, fotoğraf, fotoğraf, ege denizi, akdeniz
Deniz ekosisteminin küçük ama etkili üyesi: Şeritli horozbina
Akdeniz ve Ege Denizi'nde sıklıkla görülen bir balık türü olan şeritli horozbinalar, deniz ekosisteminin önemli bir parçası olarak biliniyor. 8 santimetreye kadar uzayabilen bu balıklar, deniz tabanında yaşayan organizmalarla besleniyor.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Kayalık alanlar ve su yüzeyine yakın bölgelerde yaşam süren şeritli horozbina balığı (Parablennius rouxi), Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaygın olarak görülüyor.
Kayalık alanlar ve su yüzeyine yakın bölgelerde yaşam süren şeritli horozbina balığı (Parablennius rouxi), Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaygın olarak görülüyor.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Genellikle 6–8 santimetre uzunluğundaki balık, başındaki dokunaçlar ve belirgin desenleriyle kolaylıkla ayırt edilebiliyor.
Genellikle 6–8 santimetre uzunluğundaki balık, başındaki dokunaçlar ve belirgin desenleriyle kolaylıkla ayırt edilebiliyor.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Deniz tabanında yaşayan organizmalarla beslenen şeritli horozbinalar, deniz ekosisteminin dengesine katkı sağlıyor.
Deniz tabanında yaşayan organizmalarla beslenen şeritli horozbinalar, deniz ekosisteminin dengesine katkı sağlıyor.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
İsminin, Fransız ressam ve doğa bilimci Jean Louis Florent Polydore Roux (1792- 1833) tarafından verildiği düşünülüyor.
İsminin, Fransız ressam ve doğa bilimci Jean Louis Florent Polydore Roux (1792- 1833) tarafından verildiği düşünülüyor.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Üreme dönemlerinin Mayıs- Temmuz arası olduğu biliniyor.
Üreme dönemlerinin Mayıs- Temmuz arası olduğu biliniyor.