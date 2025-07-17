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Deniz ekosisteminin küçük ama etkili üyesi: Şeritli horozbina
Deniz ekosisteminin küçük ama etkili üyesi: Şeritli horozbina
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Akdeniz ve Ege Denizi'nde sıklıkla görülen bir balık türü olan şeritli horozbinalar, deniz ekosisteminin önemli bir parçası olarak biliniyor. 8 santimetreye... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, ege denizi, akdeniz
фото, fotoğraf, fotoğraf, ege denizi, akdeniz

Deniz ekosisteminin küçük ama etkili üyesi: Şeritli horozbina

11:33 17.07.2025
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Akdeniz ve Ege Denizi'nde sıklıkla görülen bir balık türü olan şeritli horozbinalar, deniz ekosisteminin önemli bir parçası olarak biliniyor. 8 santimetreye kadar uzayabilen bu balıklar, deniz tabanında yaşayan organizmalarla besleniyor.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Kayalık alanlar ve su yüzeyine yakın bölgelerde yaşam süren şeritli horozbina balığı (Parablennius rouxi), Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaygın olarak görülüyor.

Kayalık alanlar ve su yüzeyine yakın bölgelerde yaşam süren şeritli horozbina balığı (Parablennius rouxi), Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaygın olarak görülüyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Kayalık alanlar ve su yüzeyine yakın bölgelerde yaşam süren şeritli horozbina balığı (Parablennius rouxi), Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaygın olarak görülüyor.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Genellikle 6–8 santimetre uzunluğundaki balık, başındaki dokunaçlar ve belirgin desenleriyle kolaylıkla ayırt edilebiliyor.

Genellikle 6–8 santimetre uzunluğundaki balık, başındaki dokunaçlar ve belirgin desenleriyle kolaylıkla ayırt edilebiliyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Genellikle 6–8 santimetre uzunluğundaki balık, başındaki dokunaçlar ve belirgin desenleriyle kolaylıkla ayırt edilebiliyor.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Deniz tabanında yaşayan organizmalarla beslenen şeritli horozbinalar, deniz ekosisteminin dengesine katkı sağlıyor.

Deniz tabanında yaşayan organizmalarla beslenen şeritli horozbinalar, deniz ekosisteminin dengesine katkı sağlıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Deniz tabanında yaşayan organizmalarla beslenen şeritli horozbinalar, deniz ekosisteminin dengesine katkı sağlıyor.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş

İsminin, Fransız ressam ve doğa bilimci Jean Louis Florent Polydore Roux (1792- 1833) tarafından verildiği düşünülüyor.

İsminin, Fransız ressam ve doğa bilimci Jean Louis Florent Polydore Roux (1792- 1833) tarafından verildiği düşünülüyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Mahmut Serdar Alakuş

İsminin, Fransız ressam ve doğa bilimci Jean Louis Florent Polydore Roux (1792- 1833) tarafından verildiği düşünülüyor.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Üreme dönemlerinin Mayıs- Temmuz arası olduğu biliniyor.

Üreme dönemlerinin Mayıs- Temmuz arası olduğu biliniyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mahmut Serdar Alakuş

Üreme dönemlerinin Mayıs- Temmuz arası olduğu biliniyor.

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