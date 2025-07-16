Sabahat Akkiraz’dan eleştirilere yanıt: ‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’
Sabahat Akkiraz’dan eleştirilere yanıt: ‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Güçlü Özgan ile Jeolog Şener Üşümezsoy oldu. Sanatçı Sabahat Akkiraz ise hakkındaki eleştirelere ilk kez Radyo Sputnik’te yanıt verdi.
Sanatçı Sabahat Akkiraz, kendisine yapılan Talat Paşa açıklaması eleştirilerine ilk kez Radyo Sputnik aracılığıyla yanıtladı.
‘Bu güne kadar çok ekonomik kriz gördüm ama insanların kiraz alamadığı bir durumu hiç yaşamadık’ diyen Akkiraz, konuşmasına şu sözlerle başladı:
“Türkiye’nin durumunu nasıl anlatayım. 1970’ten beri müzik yapıyorum, türkü derliyorum, konserlerim oluyor. Türkiye’de gitmediğim yer kalmadı, dünyada da her yere gittim. İnsanlarımız mutsuz, insanlarımız tedirgin, insanlarımız eğlenmeyi de unutmuş. Geçim derdi içinde boğulmuş.
Bir de bu yetmiyormuş gibi, cumhuriyetimizi mi kaybediyoruz, ülkemiz mi parçalanıyor diye tedirginler. Çok ekonomik kriz gördüm, çok enflasyon gördüm, çok geçim sıkıntısı da gördüm. Ama bugüne kadar kiraz alamayan, erik alamayan, domates alamayan bir durumu hiç yaşamadık”
‘Onlar her önüne gelene ‘hain’ diyor’
Kendisi hakkında ‘Talat Paşa’ açıklamasından sonra gelen eleştirileri de yanıtlayan Akkiraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ayrıştırıcı bir dille yaşamak çok zor. Adaletsiz, hukuksuz yaşamak çok zor. Belediye başkanlarımızın durumuna bakın, geleceğinizi ona göre hayal edin. Ülkenin durumu budur.
Gelelim, Talat Paşa mevzusuna. Bu konuyu konuşması gereken kişiler tarihçilerdir. Yıllardır lobiler zaten Talat Paşa’ya hain diyor. Cebinde Hollanda pasaportu olan vekil, Talat Paşa’ya hain diyor. Atatürk ne demişti; ‘Milli şehit, kahraman’ demişti. Ben de bunu söyledim. Onlar her önüne gelene hain diyor, bu özgürlük oluyor; biz kahraman deyince de suç oluyor.”
‘Saflarımız netleşti’
‘Cumhuriyetimizi yükselteceğiz’ diyen Akkiraz, şunları söyledi:
“Şimdi saflarımız netleşti. Bir tarafta cumhuriyet, laiklik, bir arada yaşama kültürü; diğer tarafta ayrışalım, parçalanalım, ümmet olalım. Ama buna izin vermeyeceğiz, bir arada yaşayacağız, ayrışmayacağız, cumhuriyetimizi yükselteceğiz, eksiklerini de tamamlayacağız.”
‘Kaç gündür beni linç ediyorlar’
‘Yıllardır konserlerimi iptal ettiler, beni linç ediyorlar’ diyen Akkiraz, şöyle konuştu:
“Şimdi kendimle ilgili birkaç söz söyleyeyim. Kaç gündür beni linç ediyorlar, etsinler, onlar özgür. Aşık Yener’in de türküsünde dediği gibi: ‘Doğruyu söylesek hemen suç bizim.’ Benim arkamda hiç kimse yok. Ağa yok, paşa yok, federasyon yok, parti yok, dernek yok... Ben ne kazandıysam bileğimin gücü ve yüreğimle kazandım”
‘Tek başıma da kalsam doğru bildiğimi söylerim’
‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’ ifadelerini kullanan Sabahat Akkiraz, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:
“Yıllardır bana yasak koydular, konserlerimi iptal ettiler. Listeler yaptılar, listenin dışında bıraktılar. Boyun eğeceğimi zannettiler. Boyun eğmedim ve asla boyun eğmeyeceğim. Söz konusu vatan olunca halkımız olunca inancım olunca doğru bildiğimi söylerim ve bundan da geri adım atmam. Bütün dünya karşımda olsa, ben tek başıma da kalsam doğru bildiğimi söylerim. Atatürk’ün, Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm ve arkama da bakmam.”