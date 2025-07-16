https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/sabahat-akkirazdan-elestirilere-yanit-ataturk-ve-hz-alinin-gosterdigi-yolda-yururum-1097939304.html

Sabahat Akkiraz’dan eleştirilere yanıt: ‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’

Sabahat Akkiraz’dan eleştirilere yanıt: ‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Güçlü Özgan ile Jeolog Şener Üşümezsoy oldu. Sanatçı Sabahat Akkiraz ise... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T19:10+0300

2025-07-16T19:10+0300

2025-07-16T19:10+0300

mustafa hoş i̇le yol arkadaşi

sabahat akkiraz

radyo sputnik

radyo

mustafa hoş

türkiye

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097939485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a13b97118ef6c1fab34654ccb1bfee4e.png

Sanatçı Sabahat Akkiraz, kendisine yapılan Talat Paşa açıklaması eleştirilerine ilk kez Radyo Sputnik aracılığıyla yanıtladı.‘Bu güne kadar çok ekonomik kriz gördüm ama insanların kiraz alamadığı bir durumu hiç yaşamadık’ diyen Akkiraz, konuşmasına şu sözlerle başladı:‘Onlar her önüne gelene ‘hain’ diyor’Kendisi hakkında ‘Talat Paşa’ açıklamasından sonra gelen eleştirileri de yanıtlayan Akkiraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:‘Saflarımız netleşti’‘Cumhuriyetimizi yükselteceğiz’ diyen Akkiraz, şunları söyledi:‘Kaç gündür beni linç ediyorlar’‘Yıllardır konserlerimi iptal ettiler, beni linç ediyorlar’ diyen Akkiraz, şöyle konuştu:‘Tek başıma da kalsam doğru bildiğimi söylerim’‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’ ifadelerini kullanan Sabahat Akkiraz, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

sabahat akkiraz, radyo sputnik, radyo, mustafa hoş, türkiye, haberler