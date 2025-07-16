https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/muharrem-baki-kamera-sistemleri-uzerinden-elde-edilen-veriler-casusluk-ve-fidye-yazilimlari-icin-1097930997.html
Muharrem Baki: 'Kamera sistemleri üzerinden elde edilen veriler casusluk ve fidye yazılımları için kullanılabiliyor'
Muharrem Baki: 'Kamera sistemleri üzerinden elde edilen veriler casusluk ve fidye yazılımları için kullanılabiliyor'
Sputnik Türkiye
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T13:57+0300
2025-07-16T13:57+0300
2025-07-16T14:01+0300
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TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası programında akıllı binalarda siber güvenlik zafiyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muharrem Baki, konuya ilişkin şunları söyledi: Muharrem Baki, siber tehditlerin yalnızca bireylerin özel hayatını değil, aynı zamanda fiziksel güvenliğini de riske attığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
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Muharrem Baki: 'Kamera sistemleri üzerinden elde edilen veriler casusluk ve fidye yazılımları için kullanılabiliyor'
13:57 16.07.2025 (güncellendi: 14:01 16.07.2025)
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası programında akıllı binalarda siber güvenlik zafiyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Muharrem Baki, konuya ilişkin şunları söyledi:
Akıllı bina kavramı aslında nesnelerin internetiyle birlikte hayatımıza girdi. Bugün akıllı prizden buzdolabına kadar birçok cihaz evlerimizde mevcut. Ancak bu cihazların internet üzerinden yönetilebiliyor olması, onları siber saldırılara da açık hâle getiriyor. Evimizdeki basit bir IP kameranın dahi fabrika çıkışlı şifresi değiştirilmezse, dünyanın öbür ucundaki biri bizi izleyebilir. Güncellenmeyen yazılımlar, varsayılan şifreler, açık bırakılmış bulut erişimleri gibi ihmaller yüzünden, kendi kurduğumuz sistemler bile mahremiyetimizi tehdit ediyor.
Muharrem Baki, siber tehditlerin yalnızca bireylerin özel hayatını değil, aynı zamanda fiziksel güvenliğini de riske attığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
Akıllı sistemlere yapılan saldırılar, bir binanın ısıtma-soğutma sistemini bozarak insanları tehlikeye atabilir. Yine kamera sistemleri üzerinden elde edilen veriler casusluk ve fidye yazılımları için kullanılabiliyor. Bu yüzden kullanıcı farkındalığı çok önemli. Bilinmeyen Wi-Fi ağlarına bağlanmamak, mağaza dışı uygulamaları indirmemek, aile içinde güvenlik bilincini artırmak gerekiyor. Siber güvenlik ihmali sadece bireysel bir sorun değil, artık toplumsal bir güvenlik meselesi.