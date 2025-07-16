Muharrem Baki: 'Kamera sistemleri üzerinden elde edilen veriler casusluk ve fidye yazılımları için kullanılabiliyor'

Akıllı bina kavramı aslında nesnelerin internetiyle birlikte hayatımıza girdi. Bugün akıllı prizden buzdolabına kadar birçok cihaz evlerimizde mevcut. Ancak bu cihazların internet üzerinden yönetilebiliyor olması, onları siber saldırılara da açık hâle getiriyor. Evimizdeki basit bir IP kameranın dahi fabrika çıkışlı şifresi değiştirilmezse, dünyanın öbür ucundaki biri bizi izleyebilir. Güncellenmeyen yazılımlar, varsayılan şifreler, açık bırakılmış bulut erişimleri gibi ihmaller yüzünden, kendi kurduğumuz sistemler bile mahremiyetimizi tehdit ediyor.