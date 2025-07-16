Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/hayalet-aglar-deniz-canlilarini-olduruyor-sessiz-tehlike-goruntulendi-1097932536.html
Hayalet ağlar deniz canlılarını öldürüyor: Sessiz tehlike görüntülendi
Hayalet ağlar deniz canlılarını öldürüyor: Sessiz tehlike görüntülendi
Sputnik Türkiye
Kontrolsüzce denizlerde kalan hayalet ağlar, balıklar ve yengeçlerden deniz kaplumbağalarına kadar milyonlarca canlının ölümüne yol açıyor. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T14:56+0300
2025-07-16T14:56+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
i̇zmit körfezi
hayalet ağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097931372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8660a7399da2b2c7e9f56c38543b7aa6.jpg
i̇zmit körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097931372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60ab35717c837cc5674d8f3926759448.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇zmit körfezi, hayalet ağ
фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇zmit körfezi, hayalet ağ

Hayalet ağlar deniz canlılarını öldürüyor: Sessiz tehlike görüntülendi

14:56 16.07.2025
Abone ol
Kontrolsüzce denizlerde kalan hayalet ağlar, balıklar ve yengeçlerden deniz kaplumbağalarına kadar milyonlarca canlının ölümüne yol açıyor.
© AA / Mehtap Çiftçi

Denizlerde kaybolan veya bilinçli olarak terk edilen balıkçı ağları, yani hayalet ağlar, mavi sularda sessiz bir tehlike saçıyor.

Denizlerde kaybolan veya bilinçli olarak terk edilen balıkçı ağları, yani hayalet ağlar, mavi sularda sessiz bir tehlike saçıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Mehtap Çiftçi

Denizlerde kaybolan veya bilinçli olarak terk edilen balıkçı ağları, yani hayalet ağlar, mavi sularda sessiz bir tehlike saçıyor.

© AA / Mehtap Çiftçi

Petrol türevi plastik malzemelerden üretilen bu ağlar, yıllarca çözülmeden su altında kalabiliyor.

Petrol türevi plastik malzemelerden üretilen bu ağlar, yıllarca çözülmeden su altında kalabiliyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Mehtap Çiftçi

Petrol türevi plastik malzemelerden üretilen bu ağlar, yıllarca çözülmeden su altında kalabiliyor.

© AA / Mehtap Çiftçi

Balıklar, yengeçler, ahtapotlar ve hatta deniz kaplumbağaları bu ağlara takılarak ya hareket edemez hale geliyor ya da can veriyor.

Balıklar, yengeçler, ahtapotlar ve hatta deniz kaplumbağaları bu ağlara takılarak ya hareket edemez hale geliyor ya da can veriyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Mehtap Çiftçi

Balıklar, yengeçler, ahtapotlar ve hatta deniz kaplumbağaları bu ağlara takılarak ya hareket edemez hale geliyor ya da can veriyor.

© AA / Mehtap Çiftçi

İzmit Körfezi’nde dalış yapan ekipler, hayalet ağlara takılıp ölen ya da kurtulmaya çalışan canlıları görüntüledi.

İzmit Körfezi’nde dalış yapan ekipler, hayalet ağlara takılıp ölen ya da kurtulmaya çalışan canlıları görüntüledi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Mehtap Çiftçi

İzmit Körfezi’nde dalış yapan ekipler, hayalet ağlara takılıp ölen ya da kurtulmaya çalışan canlıları görüntüledi.

© AA / Mehtap Çiftçi

Özellikle yengeçlerin ağlara sıkışarak hareket edemediği, bazılarının ise haftalardır açlıktan öldüğü tespit edildi.

Özellikle yengeçlerin ağlara sıkışarak hareket edemediği, bazılarının ise haftalardır açlıktan öldüğü tespit edildi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Mehtap Çiftçi

Özellikle yengeçlerin ağlara sıkışarak hareket edemediği, bazılarının ise haftalardır açlıktan öldüğü tespit edildi.

© AA / Mehtap Çiftçi

Her yıl milyonlarca deniz canlısı, insan eliyle bırakılan bu görünmez tehlikenin kurbanı oluyor.

Her yıl milyonlarca deniz canlısı, insan eliyle bırakılan bu görünmez tehlikenin kurbanı oluyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Mehtap Çiftçi

Her yıl milyonlarca deniz canlısı, insan eliyle bırakılan bu görünmez tehlikenin kurbanı oluyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала