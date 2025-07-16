Hayalet ağlar deniz canlılarını öldürüyor: Sessiz tehlike görüntülendi

Denizlerde kaybolan veya bilinçli olarak terk edilen balıkçı ağları, yani hayalet ağlar, mavi sularda sessiz bir tehlike saçıyor.
Denizlerde kaybolan veya bilinçli olarak terk edilen balıkçı ağları, yani hayalet ağlar, mavi sularda sessiz bir tehlike saçıyor.
Petrol türevi plastik malzemelerden üretilen bu ağlar, yıllarca çözülmeden su altında kalabiliyor.
Petrol türevi plastik malzemelerden üretilen bu ağlar, yıllarca çözülmeden su altında kalabiliyor.
Balıklar, yengeçler, ahtapotlar ve hatta deniz kaplumbağaları bu ağlara takılarak ya hareket edemez hale geliyor ya da can veriyor.
Balıklar, yengeçler, ahtapotlar ve hatta deniz kaplumbağaları bu ağlara takılarak ya hareket edemez hale geliyor ya da can veriyor.
İzmit Körfezi’nde dalış yapan ekipler, hayalet ağlara takılıp ölen ya da kurtulmaya çalışan canlıları görüntüledi.
İzmit Körfezi’nde dalış yapan ekipler, hayalet ağlara takılıp ölen ya da kurtulmaya çalışan canlıları görüntüledi.
Özellikle yengeçlerin ağlara sıkışarak hareket edemediği, bazılarının ise haftalardır açlıktan öldüğü tespit edildi.
Özellikle yengeçlerin ağlara sıkışarak hareket edemediği, bazılarının ise haftalardır açlıktan öldüğü tespit edildi.
Her yıl milyonlarca deniz canlısı, insan eliyle bırakılan bu görünmez tehlikenin kurbanı oluyor.
Her yıl milyonlarca deniz canlısı, insan eliyle bırakılan bu görünmez tehlikenin kurbanı oluyor.