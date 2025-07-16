https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ermeni-siyaset-bilimci-pasinyan-karapetyani-kendisi-icin-ciddi-bir-sorun-olarak-gordugu-icin-1097939093.html
Ermeni siyaset bilimci: Paşinyan, Karapetyan’ı kendisi için ciddi bir sorun olarak gördüğü için tutuklattı
Ermeni siyaset bilimci: Paşinyan, Karapetyan’ı kendisi için ciddi bir sorun olarak gördüğü için tutuklattı
Sputnik Türkiye
Siyaset bilimci Alen Ghevondyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Samvel Karapetyan'ın kendisi için ciddi bir sorun haline gelebileceğini düşündüğü için... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T18:56+0300
2025-07-16T18:56+0300
2025-07-16T18:54+0300
dünya
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
samvel karapetyan
kadife devrim
ermenistan
abd
paşinyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087833668_0:48:3072:1775_1920x0_80_0_0_f22243ac50846a30c4e31d8898d38c08.jpg
Siyaset bilimci, Erivan Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Alen Ghevondyan, Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik baskıları Sputnik’e değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ermenistanda-is-insani-karapetyana-kara-para-aklama-suclamasi--1097918633.html
ermenistan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087833668_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_10d3380a49167fa34326528322364fe3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, kadife devrim, ermenistan, abd, paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, kadife devrim, ermenistan, abd, paşinyan
Ermeni siyaset bilimci: Paşinyan, Karapetyan’ı kendisi için ciddi bir sorun olarak gördüğü için tutuklattı
Siyaset bilimci Alen Ghevondyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Samvel Karapetyan'ın kendisi için ciddi bir sorun haline gelebileceğini düşündüğü için uydurma suçlamalarla tutuklattığını belirtti.
Siyaset bilimci, Erivan Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Alen Ghevondyan, Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik baskıları Sputnik’e değerlendirdi.
2018'de Ermenistan'da sözde ‘kadife devrim’ sahnelendiğinde, Carnegie Vakfı’nın (ABD) raporlarından birinde, yeni Ermeni yetkililerin önceliklerinden birinin Ermeni din adamlarının oluşturduğu yapıyı, özellikle de Katolikos'u değiştirmek olması gerektiği açıkça belirtilmişti. Bu durum, Ermenistan'daki siyasi durumu değiştiren güçlerin Ermeni Apostolik Kilisesi'nin rolünün, öneminin ve gücünün farkında olduğunu açıkça gösteriyor. Kilise'nin mali ve ekonomik faaliyetlerine yönelik yolsuzlukla mücadele bahanesiyle uydurma denetimlerin başlatılması, buna paralel olarak zimmete para geçirme ve kara para aklama gibi sahte bilgilerin yayılması ihtimalini de dışlamıyorum. Yetkililer bu tür araçlarla büyük olasılıkla Katolikos'a teslim olması için baskı yapmaya çalışacaklardır.
Samvel Karapetyan'ın Kilise ve Ermeni halkına destek açıklaması, kişisel otoritesi göz önüne alındığında, iktidardaki yetkililerde ciddi endişeye yol açtı. Karapetyan yıllardır Ermeni halkının çıkarları doğrultusunda yaptığı hayırsever faaliyetlerle öne çıktı. Başbakan, Karapetyan'ın kendisi için ciddi bir sorun haline gelebileceğinin ve kamuoyunun onun ismi etrafında harekete geçebileceğinin farkındaydı. Bu nedenle, ne pahasına olursa olsun sahte ve uydurma suçlamalarla onu izole etmek gerekiyordu.