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Ermeni siyaset bilimci: Paşinyan, Karapetyan’ı kendisi için ciddi bir sorun olarak gördüğü için tutuklattı
Ermeni siyaset bilimci: Paşinyan, Karapetyan’ı kendisi için ciddi bir sorun olarak gördüğü için tutuklattı
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Siyaset bilimci Alen Ghevondyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Samvel Karapetyan'ın kendisi için ciddi bir sorun haline gelebileceğini düşündüğü için... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
samvel karapetyan
kadife devrim
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Siyaset bilimci, Erivan Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Alen Ghevondyan, Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik baskıları Sputnik’e değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ermenistanda-is-insani-karapetyana-kara-para-aklama-suclamasi--1097918633.html
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, kadife devrim, ermenistan, abd, paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, kadife devrim, ermenistan, abd, paşinyan

Ermeni siyaset bilimci: Paşinyan, Karapetyan’ı kendisi için ciddi bir sorun olarak gördüğü için tutuklattı

18:56 16.07.2025
© AP Photo / Tigran MehrabyanErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Tigran Mehrabyan
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Siyaset bilimci Alen Ghevondyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Samvel Karapetyan'ın kendisi için ciddi bir sorun haline gelebileceğini düşündüğü için uydurma suçlamalarla tutuklattığını belirtti.
Siyaset bilimci, Erivan Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Alen Ghevondyan, Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik baskıları Sputnik’e değerlendirdi.

2018'de Ermenistan'da sözde ‘kadife devrim’ sahnelendiğinde, Carnegie Vakfı’nın (ABD) raporlarından birinde, yeni Ermeni yetkililerin önceliklerinden birinin Ermeni din adamlarının oluşturduğu yapıyı, özellikle de Katolikos'u değiştirmek olması gerektiği açıkça belirtilmişti. Bu durum, Ermenistan'daki siyasi durumu değiştiren güçlerin Ermeni Apostolik Kilisesi'nin rolünün, öneminin ve gücünün farkında olduğunu açıkça gösteriyor. Kilise'nin mali ve ekonomik faaliyetlerine yönelik yolsuzlukla mücadele bahanesiyle uydurma denetimlerin başlatılması, buna paralel olarak zimmete para geçirme ve kara para aklama gibi sahte bilgilerin yayılması ihtimalini de dışlamıyorum. Yetkililer bu tür araçlarla büyük olasılıkla Katolikos'a teslim olması için baskı yapmaya çalışacaklardır.

Samvel Karapetyan'ın Kilise ve Ermeni halkına destek açıklaması, kişisel otoritesi göz önüne alındığında, iktidardaki yetkililerde ciddi endişeye yol açtı. Karapetyan yıllardır Ermeni halkının çıkarları doğrultusunda yaptığı hayırsever faaliyetlerle öne çıktı. Başbakan, Karapetyan'ın kendisi için ciddi bir sorun haline gelebileceğinin ve kamuoyunun onun ismi etrafında harekete geçebileceğinin farkındaydı. Bu nedenle, ne pahasına olursa olsun sahte ve uydurma suçlamalarla onu izole etmek gerekiyordu.

Doanh nhân người Nga-Armenia, chủ sở hữu của công ty cổ phần Tashir Group Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
DÜNYA
Ermenistan’da iş insanı Karapetyan'a kara para aklama suçlaması
09:41
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