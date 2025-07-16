https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/arnavutkoyde-iett-otobusu-ile-otomobil-carpisti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1097928852.html

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T13:18+0300

2025-07-16T13:18+0300

2025-07-16T13:19+0300

türki̇ye

kaza

i̇ett

i̇stanbul

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İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında İETT otobüsü ile bir araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

türki̇ye

i̇stanbul

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kaza, i̇ett, i̇stanbul