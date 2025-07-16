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Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T13:18+0300
2025-07-16T13:18+0300
2025-07-16T13:19+0300
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i̇ett
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İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında İETT otobüsü ile bir araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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kaza, i̇ett, i̇stanbul
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
13:18 16.07.2025 (güncellendi: 13:19 16.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında İETT otobüsü ile bir araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı