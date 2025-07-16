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Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti 16.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında İETT otobüsü ile bir araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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kaza, i̇ett, i̇stanbul
kaza, i̇ett, i̇stanbul

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

13:18 16.07.2025 (güncellendi: 13:19 16.07.2025)
© İHA / SERCAN KURBAN-AW297046Burdur
Burdur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© İHA / SERCAN KURBAN-AW297046
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İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında İETT otobüsü ile bir araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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