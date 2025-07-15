https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/maliyeden-92-milyon-tlye-satilik-ucak-vergi-borcu-nedeniyle-haczedilmisti-1097902620.html
Maliye'den 92 milyon TL'ye satılık uçak: Vergi borcu nedeniyle haczedilmişti
Maliye'den 92 milyon TL'ye satılık uçak: Vergi borcu nedeniyle haczedilmişti
Sputnik Türkiye
Vergi borcu nedeniyle haczedilen Onur Air'e ait uçak satışa çıkarıldı. Motorsuz uçak için 92 milyon lira muhammen bedel belirlendi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T13:42+0300
2025-07-15T13:42+0300
2025-07-15T13:42+0300
ekonomi̇
onur air
vergi dairesi
airbus a320
haciz
satış
uçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından kamu borcu nedeniyle haciz konulan ve Onur Air'e ait olan uçak satışa çıkarıldı. Motoru bile bulunmayan 1996 model Airbus A320-232, iki ihalede alıcı bulamadı. Pazarlık usulü satışa sunulan uçak yeni sahibini bekliyor. Uçak için belirlenen muhammen bedel ise 92 milyon TL. Motoru bile yokAtatürk Havalimanı Hangarı'nda park edilmiş halde bekleyen uçağın, motoru, paylan bağlantısı ve apu güç ünitesi bulunmayan uçağı almak isteyen katılımcılar, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden izin alarak dilekçe ve nüfus cüzdanını ibraz ederek vergi dairesine müracaatta bulunması halinde bildirilecek günde toplu olarak gösterilecek.Kapalı alanda muhafaza edilen uçakta gözle görülür bir hasar olmasa da teknik ekiplerin inceleyerek uçup uçmayacağına karar verilmesi gerekiyor. Uçağın motoruna ait olduğu düşünülen bazı parçalar da hangarın içinde muhafaza ediliyor.92 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldıUçağın satış fiyatı olarak 92 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, iki ihale sonucunda da satılmayan motorsuz ve havalanma kabiliyeti olmayan uçağı almak isteyenler 4 milyon 600 bin lira teminat yatırması gerekiyor. Uçmayan uçağı alacak kişi aldığı fiyat üzerinden yüzde 20 oranında da Katma Değer Vergisi de ödeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240113/gorulmemis-ilan-ev-alana-degeri-4-milyon-tllik-savas-jeti-bedava-1079614438.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
onur air, vergi dairesi, airbus a320, haciz, satış, uçak
onur air, vergi dairesi, airbus a320, haciz, satış, uçak
Maliye'den 92 milyon TL'ye satılık uçak: Vergi borcu nedeniyle haczedilmişti
Vergi borcu nedeniyle haczedilen Onur Air'e ait uçak satışa çıkarıldı. Motorsuz uçak için 92 milyon lira muhammen bedel belirlendi.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından kamu borcu nedeniyle haciz konulan ve Onur Air'e ait olan uçak satışa çıkarıldı. Motoru bile bulunmayan 1996 model Airbus A320-232, iki ihalede alıcı bulamadı. Pazarlık usulü satışa sunulan uçak yeni sahibini bekliyor. Uçak için belirlenen muhammen bedel ise 92 milyon TL.
Atatürk Havalimanı Hangarı'nda park edilmiş halde bekleyen uçağın, motoru, paylan bağlantısı ve apu güç ünitesi bulunmayan uçağı almak isteyen katılımcılar, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden izin alarak dilekçe ve nüfus cüzdanını ibraz ederek vergi dairesine müracaatta bulunması halinde bildirilecek günde toplu olarak gösterilecek.
Kapalı alanda muhafaza edilen uçakta gözle görülür bir hasar olmasa da teknik ekiplerin inceleyerek uçup uçmayacağına karar verilmesi gerekiyor. Uçağın motoruna ait olduğu düşünülen bazı parçalar da hangarın içinde muhafaza ediliyor.
92 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı
Uçağın satış fiyatı olarak 92 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, iki ihale sonucunda da satılmayan motorsuz ve havalanma kabiliyeti olmayan uçağı almak isteyenler 4 milyon 600 bin lira teminat yatırması gerekiyor. Uçmayan uçağı alacak kişi aldığı fiyat üzerinden yüzde 20 oranında da Katma Değer Vergisi de ödeyecek.