https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/maliyeden-92-milyon-tlye-satilik-ucak-vergi-borcu-nedeniyle-haczedilmisti-1097902620.html

Maliye'den 92 milyon TL'ye satılık uçak: Vergi borcu nedeniyle haczedilmişti

Maliye'den 92 milyon TL'ye satılık uçak: Vergi borcu nedeniyle haczedilmişti

Sputnik Türkiye

Vergi borcu nedeniyle haczedilen Onur Air'e ait uçak satışa çıkarıldı. Motorsuz uçak için 92 milyon lira muhammen bedel belirlendi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T13:42+0300

2025-07-15T13:42+0300

2025-07-15T13:42+0300

ekonomi̇

onur air

vergi dairesi

airbus a320

haciz

satış

uçak

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Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından kamu borcu nedeniyle haciz konulan ve Onur Air'e ait olan uçak satışa çıkarıldı. Motoru bile bulunmayan 1996 model Airbus A320-232, iki ihalede alıcı bulamadı. Pazarlık usulü satışa sunulan uçak yeni sahibini bekliyor. Uçak için belirlenen muhammen bedel ise 92 milyon TL. Motoru bile yokAtatürk Havalimanı Hangarı'nda park edilmiş halde bekleyen uçağın, motoru, paylan bağlantısı ve apu güç ünitesi bulunmayan uçağı almak isteyen katılımcılar, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden izin alarak dilekçe ve nüfus cüzdanını ibraz ederek vergi dairesine müracaatta bulunması halinde bildirilecek günde toplu olarak gösterilecek.Kapalı alanda muhafaza edilen uçakta gözle görülür bir hasar olmasa da teknik ekiplerin inceleyerek uçup uçmayacağına karar verilmesi gerekiyor. Uçağın motoruna ait olduğu düşünülen bazı parçalar da hangarın içinde muhafaza ediliyor.92 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldıUçağın satış fiyatı olarak 92 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, iki ihale sonucunda da satılmayan motorsuz ve havalanma kabiliyeti olmayan uçağı almak isteyenler 4 milyon 600 bin lira teminat yatırması gerekiyor. Uçmayan uçağı alacak kişi aldığı fiyat üzerinden yüzde 20 oranında da Katma Değer Vergisi de ödeyecek.

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onur air, vergi dairesi, airbus a320, haciz, satış, uçak