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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni görüntüler: Otel müdürü ailesini aldı, kimseye haber vermeden odadan kaçtı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni görüntüler: Otel müdürü ailesini aldı, kimseye haber vermeden odadan kaçtı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki otel yangınında Genel Müdür ve ailesinin odalarını terk ettikleri ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T09:36+0300
2025-07-15T09:36+0300
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kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
bolu
halit ergül
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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otelin genel müdürü yangın çıktığını anladığı an odadan ailesini alarak otelden kaçıyor.Tüyler ürperten görüntüler: Sadece ailesini aldı ve kaçtıBolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında otelin Genel Müdürü Emir Aras, eşi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras ve çocuğunun yangının başlamasından kısa süre sonra odalarını terk ettikleri anın görüntüleri ortaya çıktı.Yangın başladıktan 18 dakika sonra çıkıyorlarGüvenlik kamerası görüntülerinde, bilirkişi raporuna göre saat 03.16'da yangının başlamasından sonra tutuklu sanık Emir Aras ve ailesinin saat 03.34'te odalarından koşarak çıktıkları görülüyor.Emir Aras'ın ailesiyle kaldığı 7'nci kattaki odasından çıktıktan sonra koridorun sonuna doğru koştuğu, bir süre sonra geri geldiği ve odaya girdiği yer alıyor.Aras'ın eşi, otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve Yönetim Kurulu Üyesi tutuklu sanık Elif Aras'ın da koridora bakarak panik içinde odaya geri döndüğü, bir süre sonra aile üyelerinin üstlerini giyinmiş şekilde odadan çıkarak koridor boyunca koştukları görülüyor.Kısa süre sonra duman her yeri kaplıyorGörüntünün sonunda koridorun kısa süre içinde dumanla kaplandığı da kayıtlara geçiyor.Müşteki Akişli tepki göstermiştiDuruşmada müşteki olarak dün söz alan, yangında annesi, kardeşi ve yeğenini kaybeden Bülent Akişli, kamera kayıtlarını izlediğini belirterek, "Emir Aras gözümün içine bakar mısın? Bugün sabah kamera kayıtlarını izledim. Diyordun ya 'Kapıları çaldım, bağırdım.' Hiç alakası yok, kapıyı açtın, telefonla dışarı çıktın, içeri girdin, eşini ve çocuğunu aldın, o masum insanlara sesini bile çıkarmadan çıkıp gittin. Sen 7. katta yatarken benim annem, kardeşim ve yeğenim de 7010 numaralı odada yatıyordu vicdansız, aynı koridordasın." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/boludaki-otel-yangini-davasi-suruyor-otel-yonetimi-otelden-cikarken-yan-odasindakileri-bile-1097850663.html
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bolu otel yangını, kartalkaya otel yangını, grand kartal otel yangını, 2025 bolu yangın faciası, bolu otel yangını nedeni, bolu kartalkaya facia, grand kartal hotel soruşturma, otel yangını kaç kişi öldü, bolu yangın yargı süreci, türkiye otel güvenliği

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni görüntüler: Otel müdürü ailesini aldı, kimseye haber vermeden odadan kaçtı

09:36 15.07.2025
otel yangını
otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
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Kartalkaya'daki otel yangınında Genel Müdür ve ailesinin odalarını terk ettikleri ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bilirkişi raporuna göre saat 03.16'da yangının başlamasından sonra tutuklu sanık Emir Aras ve ailesinin saat 03.34'te odalarından koşarak çıktıları görülüyor
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otelin genel müdürü yangın çıktığını anladığı an odadan ailesini alarak otelden kaçıyor.

Tüyler ürperten görüntüler: Sadece ailesini aldı ve kaçtı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında otelin Genel Müdürü Emir Aras, eşi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras ve çocuğunun yangının başlamasından kısa süre sonra odalarını terk ettikleri anın görüntüleri ortaya çıktı.

Yangın başladıktan 18 dakika sonra çıkıyorlar

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bilirkişi raporuna göre saat 03.16'da yangının başlamasından sonra tutuklu sanık Emir Aras ve ailesinin saat 03.34'te odalarından koşarak çıktıkları görülüyor.
Emir Aras'ın ailesiyle kaldığı 7'nci kattaki odasından çıktıktan sonra koridorun sonuna doğru koştuğu, bir süre sonra geri geldiği ve odaya girdiği yer alıyor.
Aras'ın eşi, otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve Yönetim Kurulu Üyesi tutuklu sanık Elif Aras'ın da koridora bakarak panik içinde odaya geri döndüğü, bir süre sonra aile üyelerinin üstlerini giyinmiş şekilde odadan çıkarak koridor boyunca koştukları görülüyor.

Kısa süre sonra duman her yeri kaplıyor

Görüntünün sonunda koridorun kısa süre içinde dumanla kaplandığı da kayıtlara geçiyor.

Müşteki Akişli tepki göstermişti

Duruşmada müşteki olarak dün söz alan, yangında annesi, kardeşi ve yeğenini kaybeden Bülent Akişli, kamera kayıtlarını izlediğini belirterek, "Emir Aras gözümün içine bakar mısın? Bugün sabah kamera kayıtlarını izledim. Diyordun ya 'Kapıları çaldım, bağırdım.' Hiç alakası yok, kapıyı açtın, telefonla dışarı çıktın, içeri girdin, eşini ve çocuğunu aldın, o masum insanlara sesini bile çıkarmadan çıkıp gittin. Sen 7. katta yatarken benim annem, kardeşim ve yeğenim de 7010 numaralı odada yatıyordu vicdansız, aynı koridordasın." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
Grand Kartal Otel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
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