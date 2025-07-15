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Denizli’nin Acıgöl’ü için tehlike çanları: En kurak dönemi yaşanıyor
Denizli’nin Acıgöl’ü için tehlike çanları: En kurak dönemi yaşanıyor
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Denizli’nin önemli sulak alanlarından Acıgöl, son yılların en kurak dönemini yaşıyor. Su seviyesi hızla düşen gölde, flamingolar dahil birçok kuş türünün yaşam... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, denizli, acıgöl, kuraklık
фото, fotoğraf, fotoğraf, denizli, acıgöl, kuraklık

Denizli’nin Acıgöl’ü için tehlike çanları: En kurak dönemi yaşanıyor

13:43 15.07.2025
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Denizli’nin önemli sulak alanlarından Acıgöl, son yılların en kurak dönemini yaşıyor. Su seviyesi hızla düşen gölde, flamingolar dahil birçok kuş türünün yaşam alanı tehlikede.
© AA / Beytullah Eles

Denizli’de bulunan ve flamingolar başta olmak üzere 160’ın üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl, son yılların en kurak dönemini geçiriyor.

Denizli’de bulunan ve flamingolar başta olmak üzere 160’ın üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl, son yılların en kurak dönemini geçiriyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Beytullah Eles

Denizli’de bulunan ve flamingolar başta olmak üzere 160’ın üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl, son yılların en kurak dönemini geçiriyor.

© AA / Beytullah Eles

Kuraklık nedeniyle gölün büyük bölümünde su seviyesi gözle görülür şekilde azalırken, çekilen alanlarda kıyı dokuları oluşmaya başladı.

Kuraklık nedeniyle gölün büyük bölümünde su seviyesi gözle görülür şekilde azalırken, çekilen alanlarda kıyı dokuları oluşmaya başladı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Beytullah Eles

Kuraklık nedeniyle gölün büyük bölümünde su seviyesi gözle görülür şekilde azalırken, çekilen alanlarda kıyı dokuları oluşmaya başladı.

© AA / Beytullah Eles

Özellikle göl çevresindeki sulak alanlarda yaşanan su kaybı, burada barınan kuş türlerinin yaşamını doğrudan tehdit ediyor.

Özellikle göl çevresindeki sulak alanlarda yaşanan su kaybı, burada barınan kuş türlerinin yaşamını doğrudan tehdit ediyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Beytullah Eles

Özellikle göl çevresindeki sulak alanlarda yaşanan su kaybı, burada barınan kuş türlerinin yaşamını doğrudan tehdit ediyor.

© AA / Beytullah Eles

Uzmanlar, su seviyesindeki düşüşün devam etmesi halinde, göldeki ekosistemin geri dönüşü olmayan zararlar görebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, su seviyesindeki düşüşün devam etmesi halinde, göldeki ekosistemin geri dönüşü olmayan zararlar görebileceğini belirtiyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Beytullah Eles

Uzmanlar, su seviyesindeki düşüşün devam etmesi halinde, göldeki ekosistemin geri dönüşü olmayan zararlar görebileceğini belirtiyor.

© AA / Beytullah Eles

Türkiye’nin önemli kuş göç yollarından biri üzerinde yer alan Acıgöl, flamingolar için de kritik bir durak noktası.

Türkiye’nin önemli kuş göç yollarından biri üzerinde yer alan Acıgöl, flamingolar için de kritik bir durak noktası. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Beytullah Eles

Türkiye’nin önemli kuş göç yollarından biri üzerinde yer alan Acıgöl, flamingolar için de kritik bir durak noktası.

© AA / Beytullah Eles

Ancak son yıllarda yaşanan yağış azlığı ve artan buharlaşma, göldeki su miktarını hızla azaltıyor.

Ancak son yıllarda yaşanan yağış azlığı ve artan buharlaşma, göldeki su miktarını hızla azaltıyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Beytullah Eles

Ancak son yıllarda yaşanan yağış azlığı ve artan buharlaşma, göldeki su miktarını hızla azaltıyor.

© AA / Beytullah Eles

Göldeki çekilme, hem beslenme hem de barınma alanlarının daralmasına yol açarak kuş türlerini göç etmeye ya da yaşam alanlarını terk etmeye zorluyor.

Göldeki çekilme, hem beslenme hem de barınma alanlarının daralmasına yol açarak kuş türlerini göç etmeye ya da yaşam alanlarını terk etmeye zorluyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Beytullah Eles

Göldeki çekilme, hem beslenme hem de barınma alanlarının daralmasına yol açarak kuş türlerini göç etmeye ya da yaşam alanlarını terk etmeye zorluyor.

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