Denizli’nin Acıgöl’ü için tehlike çanları: En kurak dönemi yaşanıyor

Denizli’de bulunan ve flamingolar başta olmak üzere 160’ın üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl, son yılların en kurak dönemini geçiriyor.
Denizli’de bulunan ve flamingolar başta olmak üzere 160’ın üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl, son yılların en kurak dönemini geçiriyor.
Kuraklık nedeniyle gölün büyük bölümünde su seviyesi gözle görülür şekilde azalırken, çekilen alanlarda kıyı dokuları oluşmaya başladı.
Kuraklık nedeniyle gölün büyük bölümünde su seviyesi gözle görülür şekilde azalırken, çekilen alanlarda kıyı dokuları oluşmaya başladı.
Özellikle göl çevresindeki sulak alanlarda yaşanan su kaybı, burada barınan kuş türlerinin yaşamını doğrudan tehdit ediyor.
Özellikle göl çevresindeki sulak alanlarda yaşanan su kaybı, burada barınan kuş türlerinin yaşamını doğrudan tehdit ediyor.
Uzmanlar, su seviyesindeki düşüşün devam etmesi halinde, göldeki ekosistemin geri dönüşü olmayan zararlar görebileceğini belirtiyor.
Uzmanlar, su seviyesindeki düşüşün devam etmesi halinde, göldeki ekosistemin geri dönüşü olmayan zararlar görebileceğini belirtiyor.
Türkiye’nin önemli kuş göç yollarından biri üzerinde yer alan Acıgöl, flamingolar için de kritik bir durak noktası.
Türkiye’nin önemli kuş göç yollarından biri üzerinde yer alan Acıgöl, flamingolar için de kritik bir durak noktası.
Ancak son yıllarda yaşanan yağış azlığı ve artan buharlaşma, göldeki su miktarını hızla azaltıyor.
Ancak son yıllarda yaşanan yağış azlığı ve artan buharlaşma, göldeki su miktarını hızla azaltıyor.
Göldeki çekilme, hem beslenme hem de barınma alanlarının daralmasına yol açarak kuş türlerini göç etmeye ya da yaşam alanlarını terk etmeye zorluyor.
Göldeki çekilme, hem beslenme hem de barınma alanlarının daralmasına yol açarak kuş türlerini göç etmeye ya da yaşam alanlarını terk etmeye zorluyor.