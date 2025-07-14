Kapadokya'yı gökyüzünden keşfettiler: Balon turuna yoğun ilgi

Yaz tatilinde kültür turizmini tercih eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya bölgesini gökyüzünden keşfetti.
Yaz tatilinde kültür turizmini tercih eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya bölgesini gökyüzünden keşfetti.
Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.
Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.
Kapadokya'daki doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerle bezeli merkezleri ziyaret eden turistler, bölgenin simgelerinden olan sıcak hava balon turuna katılarak manzarayı gökyüzünden de izleme imkanı buldu.
Kapadokya'daki doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerle bezeli merkezleri ziyaret eden turistler, bölgenin simgelerinden olan sıcak hava balon turuna katılarak manzarayı gökyüzünden de izleme imkanı buldu.
Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.
Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.
Onlarca sıcak hava balonu peribacaları üzerinde süzülürken, manzaraya ahenk kattı.
Onlarca sıcak hava balonu peribacaları üzerinde süzülürken, manzaraya ahenk kattı.
Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.
Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.