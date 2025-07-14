Kapadokya'yı gökyüzünden keşfettiler: Balon turuna yoğun ilgi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, peribacaları, yer altı şehirleri, doğal güzelliklerle kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, kilise ve şapellerinin yanı sıra farklı tur aktiviteleriyle yurt içi ve dışından ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.