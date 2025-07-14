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Kapadokya'yı gökyüzünden keşfettiler: Balon turuna yoğun ilgi
Kapadokya'yı gökyüzünden keşfettiler: Balon turuna yoğun ilgi
Sputnik Türkiye
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, peribacaları, yer altı şehirleri, doğal güzelliklerle kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, kilise ve... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
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sıcak hava balonu
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kapadokya, sıcak hava balonu
фото, fotoğraf, fotoğraf, kapadokya, sıcak hava balonu

Kapadokya'yı gökyüzünden keşfettiler: Balon turuna yoğun ilgi

10:19 14.07.2025
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, peribacaları, yer altı şehirleri, doğal güzelliklerle kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, kilise ve şapellerinin yanı sıra farklı tur aktiviteleriyle yurt içi ve dışından ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
© AA / Behçet Alkan

Yaz tatilinde kültür turizmini tercih eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya bölgesini gökyüzünden keşfetti.

Yaz tatilinde kültür turizmini tercih eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya bölgesini gökyüzünden keşfetti. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Behçet Alkan

Yaz tatilinde kültür turizmini tercih eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya bölgesini gökyüzünden keşfetti.

© AA / Behçet Alkan

Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.

Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Behçet Alkan

Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.

© AA / Behçet Alkan

Kapadokya'daki doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerle bezeli merkezleri ziyaret eden turistler, bölgenin simgelerinden olan sıcak hava balon turuna katılarak manzarayı gökyüzünden de izleme imkanı buldu.

Kapadokya&#x27;daki doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerle bezeli merkezleri ziyaret eden turistler, bölgenin simgelerinden olan sıcak hava balon turuna katılarak manzarayı gökyüzünden de izleme imkanı buldu. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Behçet Alkan

Kapadokya'daki doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerle bezeli merkezleri ziyaret eden turistler, bölgenin simgelerinden olan sıcak hava balon turuna katılarak manzarayı gökyüzünden de izleme imkanı buldu.

© AA / Behçet Alkan

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi&#x27;nde bulunuyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Behçet Alkan

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.

© AA / Behçet Alkan

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları üzerinde süzülürken, manzaraya ahenk kattı.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları üzerinde süzülürken, manzaraya ahenk kattı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Behçet Alkan

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları üzerinde süzülürken, manzaraya ahenk kattı.

© AA / Behçet Alkan

Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.

Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Behçet Alkan

Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlarda, henüz gün ağarmadan görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.

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