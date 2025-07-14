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Eczaneler 15 Temmuz’da açık mı? Sağlık ocakları ve hastaneler ne durumda?
Eczaneler 15 Temmuz’da açık mı? Sağlık ocakları ve hastaneler ne durumda?
Sputnik Türkiye
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil ilan edilen bu günde kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz’da... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T13:00+0300
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türki̇ye
15 temmuz
eczane
nöbetçi eczane
sağlık bakanlığı
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15 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye genelinde Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak resmi tatil kapsamında kutlanacak. Bu özel günde, nöbetçi eczaneler haricinde tüm eczaneler kapalı olacak. Eczaneden ilaç almak isteyen vatandaşların nöbetçi eczane listelerine yönelmesi gerekiyor.Nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecekSağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama sayesinde, vatandaşlar bulundukları il, ilçe ve tarihe göre nöbetçi eczane sorgulaması yapabiliyor. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de nöbetçi eczanelerin listesine ulaşmak mümkün. Nöbetçi eczaneler, resmi tatillerde acil sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunmak için görev başında olacak.Sağlık ocakları kapalı, hastanelerin acil servisleri açık15 Temmuz’da Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) tam gün kapalı olacak. Ancak, hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, vatandaşların acil sağlık ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler veya hastane acil servislerine yönelmesi öneriliyor.Hangi kurumlar kapalı olacak?Resmi tatil olan 15 Temmuz’da kapalı olacak kurumlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210327/adana-merkezli-11-ilde-ilac-operasyonu-1044130733.html
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15 temmuz eczaneler açık mı, 15 temmuz eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane 15 temmuz, 15 temmuz resmi tatil eczane, 15 temmuz nöbetçi eczane sorgulama, 15 temmuz 2025 eczaneler, resmi tatilde eczaneler açık mı, resmi tatil 15 temmuz eczaneler, 15 temmuz sağlık ocakları açık mı, nöbetçi eczane listesi, e‑devlet nöbetçi eczane, 15 temmuz acil servis eczane, eczane çalışma saatleri resmi tatil
15 temmuz eczaneler açık mı, 15 temmuz eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane 15 temmuz, 15 temmuz resmi tatil eczane, 15 temmuz nöbetçi eczane sorgulama, 15 temmuz 2025 eczaneler, resmi tatilde eczaneler açık mı, resmi tatil 15 temmuz eczaneler, 15 temmuz sağlık ocakları açık mı, nöbetçi eczane listesi, e‑devlet nöbetçi eczane, 15 temmuz acil servis eczane, eczane çalışma saatleri resmi tatil

Eczaneler 15 Temmuz’da açık mı? Sağlık ocakları ve hastaneler ne durumda?

13:00 14.07.2025
© AAeczane
eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil ilan edilen bu günde kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz’da eczaneler açık mı? Detaylar belli oldu. Nöbetçi eczaneler dışında tüm eczaneler kapalı olacak, sadece acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
15 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye genelinde Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak resmi tatil kapsamında kutlanacak. Bu özel günde, nöbetçi eczaneler haricinde tüm eczaneler kapalı olacak. Eczaneden ilaç almak isteyen vatandaşların nöbetçi eczane listelerine yönelmesi gerekiyor.

Nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama sayesinde, vatandaşlar bulundukları il, ilçe ve tarihe göre nöbetçi eczane sorgulaması yapabiliyor. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de nöbetçi eczanelerin listesine ulaşmak mümkün. Nöbetçi eczaneler, resmi tatillerde acil sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunmak için görev başında olacak.

Sağlık ocakları kapalı, hastanelerin acil servisleri açık

15 Temmuz’da Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) tam gün kapalı olacak. Ancak, hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, vatandaşların acil sağlık ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler veya hastane acil servislerine yönelmesi öneriliyor.

Hangi kurumlar kapalı olacak?

Resmi tatil olan 15 Temmuz’da kapalı olacak kurumlar şöyle:
Bankalar
Belediyeler
Kaymakamlıklar
Muhtarlıklar
Nüfus Müdürlükleri
Noterler (sadece nöbetçi noterler açık olabilir)
Sağlık Ocakları
Kargo Şirketleri
Devlet Daireleri ve Tüm Kamu Kurumları
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