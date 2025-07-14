https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/eczaneler-15-temmuzda-acik-mi-saglik-ocaklari-ve-hastaneler-ne-durumda-1097871653.html

Eczaneler 15 Temmuz’da açık mı? Sağlık ocakları ve hastaneler ne durumda?

Eczaneler 15 Temmuz’da açık mı? Sağlık ocakları ve hastaneler ne durumda?

Sputnik Türkiye

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil ilan edilen bu günde kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz’da... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T13:00+0300

2025-07-14T13:00+0300

2025-07-14T13:00+0300

türki̇ye

15 temmuz

eczane

nöbetçi eczane

sağlık bakanlığı

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15 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye genelinde Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak resmi tatil kapsamında kutlanacak. Bu özel günde, nöbetçi eczaneler haricinde tüm eczaneler kapalı olacak. Eczaneden ilaç almak isteyen vatandaşların nöbetçi eczane listelerine yönelmesi gerekiyor.Nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecekSağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama sayesinde, vatandaşlar bulundukları il, ilçe ve tarihe göre nöbetçi eczane sorgulaması yapabiliyor. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de nöbetçi eczanelerin listesine ulaşmak mümkün. Nöbetçi eczaneler, resmi tatillerde acil sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunmak için görev başında olacak.Sağlık ocakları kapalı, hastanelerin acil servisleri açık15 Temmuz’da Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) tam gün kapalı olacak. Ancak, hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, vatandaşların acil sağlık ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler veya hastane acil servislerine yönelmesi öneriliyor.Hangi kurumlar kapalı olacak?Resmi tatil olan 15 Temmuz’da kapalı olacak kurumlar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210327/adana-merkezli-11-ilde-ilac-operasyonu-1044130733.html

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