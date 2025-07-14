https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/12-ilde-111-arsa-satisa-cikiyor-cankayadaki-dev-arsanin-fiyati-da-aciklandi-1097864532.html
12 ilde 111 arsa satışa çıkıyor: Çankaya'daki dev arsanın fiyatı da açıklandı
12 ilde 111 arsa satışa çıkıyor: Çankaya'daki dev arsanın fiyatı da açıklandı
Sputnik Türkiye
İller Bankası, Türkiye genelinde 12 ilde toplam 111 farklı arsayı satışa çıkarıyor. En çok dikkati ise Ankara Çankaya'daki 40 bin 960 metrekarelik arsa çekti. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T10:46+0300
2025-07-14T10:46+0300
2025-07-14T10:46+0300
ekonomi̇
i̇ller bankası
arsa satışı
arsa
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Türkiye genelinde 12 ilde toplam 111 farklı arsa Emlak Müzayede aracılığıyla satıya çıkarıldı. İller Bankası tarafından yapılacak satışta listenin başında Ankara Çankaya Lodumu'ndaki 1 milyar 959 milyon TL değerindeki dev arsa dikkatleri üzerine topladı.40 bin 960 metrekare büyüklüğünde Satışa çıkarılan arsalar arasında en çok öne çıkan parça, 40 bin 960 metrekare büyüklüğe sahip olan Ankara Çankaya Lodumu’daki arsa oldu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, imar planında emsal değeri 2 olarak belirtilen arsa üzerine en fazla 25 katlı yapı inşa edilebilecek. Bu dev taşınmaz, yüksek kat imkanı ve merkezi konumuyla yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor.YÜZDE 35'İ PEŞİN, KALANI TAKSİTLEİhaleye katılacak yatırımcılar için ödeme koşulları da netleşti. Satışlarda yüzde 35’i peşin, kalan tutar ise 24 ay vade ile ödenebilecek.Teminat bedelleri ise taşınmazın muhammen değerine göre değişiyor:100.000 TL’ye kadar: 5.000 TL100.001 TL – 1.000.000 TL arası: 50.000 TL1.000.001 TL – 10.000.000 TL arası: 500.000 TL10.000.001 TL – 25.000.000 TL arası: 1.250.000 TL25.000.001 TL – 55.000.000 TL arası: 2.750.000 TL55.000.001 TL – 100.000.000 TL arası: 5.000.000 TL100.000.001 TL – 900.000.000 TL arası: 10.000.000 TL900.000.001 TL ve üzeri: 20.000.000 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/yediemin-otoparkinda-araci-olanlar-dikkat-araciniz-satisa-cikarilabilir-geliri-devlete-kalabilir-1097807403.html
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i̇ller bankası, arsa satışı, arsa
i̇ller bankası, arsa satışı, arsa
12 ilde 111 arsa satışa çıkıyor: Çankaya'daki dev arsanın fiyatı da açıklandı
İller Bankası, Türkiye genelinde 12 ilde toplam 111 farklı arsayı satışa çıkarıyor. En çok dikkati ise Ankara Çankaya'daki 40 bin 960 metrekarelik arsa çekti.
Türkiye genelinde 12 ilde toplam 111 farklı arsa Emlak Müzayede aracılığıyla satıya çıkarıldı. İller Bankası tarafından yapılacak satışta listenin başında Ankara Çankaya Lodumu'ndaki 1 milyar 959 milyon TL değerindeki dev arsa dikkatleri üzerine topladı.
40 bin 960 metrekare büyüklüğünde
Satışa çıkarılan arsalar arasında en çok öne çıkan parça, 40 bin 960 metrekare büyüklüğe sahip olan Ankara Çankaya Lodumu’daki arsa oldu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, imar planında emsal değeri 2 olarak belirtilen arsa üzerine en fazla 25 katlı yapı inşa edilebilecek. Bu dev taşınmaz, yüksek kat imkanı ve merkezi konumuyla yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor.
YÜZDE 35'İ PEŞİN, KALANI TAKSİTLE
İhaleye katılacak yatırımcılar için ödeme koşulları da netleşti. Satışlarda yüzde 35’i peşin, kalan tutar ise 24 ay vade ile ödenebilecek.
Teminat bedelleri ise taşınmazın muhammen değerine göre değişiyor:
100.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
100.001 TL – 1.000.000 TL arası: 50.000 TL
1.000.001 TL – 10.000.000 TL arası: 500.000 TL
10.000.001 TL – 25.000.000 TL arası: 1.250.000 TL
25.000.001 TL – 55.000.000 TL arası: 2.750.000 TL
55.000.001 TL – 100.000.000 TL arası: 5.000.000 TL
100.000.001 TL – 900.000.000 TL arası: 10.000.000 TL
900.000.001 TL ve üzeri: 20.000.000 TL