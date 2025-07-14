Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini bildirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes Antik Kenti, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak biliniyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes Antik Kenti, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak biliniyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te 6 Temmuz'da başlayan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumunda, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması oy birliğiyle kabul edildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te 6 Temmuz'da başlayan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumunda, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması oy birliğiyle kabul edildi.
2013'ten bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan arkeolojik alan, Paris'te gerçekleştirilen 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda oy birliğiyle kalıcı listeye alındı.
2013'ten bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan arkeolojik alan, Paris'te gerçekleştirilen 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda oy birliğiyle kalıcı listeye alındı.
UNESCO'nun 3 numaralı kriteri kapsamında listeye alınan alan, Anadolu'nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla dikkati çekiyor.
UNESCO'nun 3 numaralı kriteri kapsamında listeye alınan alan, Anadolu'nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla dikkati çekiyor.
Bölgenin dünya miras listesine alınması Manisa'nın Salihli ilçesinde sevinçle karşılandı.
Bölgenin dünya miras listesine alınması Manisa'nın Salihli ilçesinde sevinçle karşılandı.