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Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi
Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Sardes Antik Kenti, UNESCO listesine giren Türkiye'nin... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kültür ve turizm bakanlığı, sardes antik kenti
фото, fotoğraf, fotoğraf, kültür ve turizm bakanlığı, sardes antik kenti

Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi

11:09 14.07.2025
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Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Sardes Antik Kenti, UNESCO listesine giren Türkiye'nin 22. kültürel hazinesi oldu.
© AA / Kamil Tekmen

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa&#x27;nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri&#x27;nin, UNESCO Dünya Miras Listesi&#x27;ne dahil edildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Kamil Tekmen

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini bildirdi.

© AA / Kamil Tekmen

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes Antik Kenti, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak biliniyor.

Manisa&#x27;nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti&#x27;ne başkentlik yapmış Sardes Antik Kenti, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Kamil Tekmen

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes Antik Kenti, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak biliniyor.

© AA / Kamil Tekmen

Fransa'nın başkenti Paris'te 6 Temmuz'da başlayan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumunda, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması oy birliğiyle kabul edildi.

Fransa&#x27;nın başkenti Paris&#x27;te 6 Temmuz&#x27;da başlayan UNESCO Dünya Miras Komitesi&#x27;nin 47. Oturumunda, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri&#x27;nin UNESCO Dünya Miras Listesi&#x27;ne alınması oy birliğiyle kabul edildi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Kamil Tekmen

Fransa'nın başkenti Paris'te 6 Temmuz'da başlayan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumunda, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması oy birliğiyle kabul edildi.

© AA / Kamil Tekmen

2013'ten bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan arkeolojik alan, Paris'te gerçekleştirilen 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda oy birliğiyle kalıcı listeye alındı.

2013&#x27;ten bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi&#x27;nde bulunan arkeolojik alan, Paris&#x27;te gerçekleştirilen 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı&#x27;nda oy birliğiyle kalıcı listeye alındı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Kamil Tekmen

2013'ten bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan arkeolojik alan, Paris'te gerçekleştirilen 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda oy birliğiyle kalıcı listeye alındı.

© AA / Kamil Tekmen

UNESCO'nun 3 numaralı kriteri kapsamında listeye alınan alan, Anadolu'nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla dikkati çekiyor.

UNESCO&#x27;nun 3 numaralı kriteri kapsamında listeye alınan alan, Anadolu&#x27;nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla dikkati çekiyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Kamil Tekmen

UNESCO'nun 3 numaralı kriteri kapsamında listeye alınan alan, Anadolu'nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla dikkati çekiyor.

© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bölgenin dünya miras listesine alınması Manisa'nın Salihli ilçesinde sevinçle karşılandı.

Bölgenin dünya miras listesine alınması Manisa&#x27;nın Salihli ilçesinde sevinçle karşılandı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bölgenin dünya miras listesine alınması Manisa'nın Salihli ilçesinde sevinçle karşılandı.

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