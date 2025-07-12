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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T21:23+0300
2025-07-12T21:23+0300
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
irak
türkiye
muhammed şiya es-sudani
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.
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cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, irak, türkiye, muhammed şiya es-sudani , recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, irak, türkiye, muhammed şiya es-sudani , recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

21:23 12.07.2025
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.
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