https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-sudani-ile-gorustu-1097846024.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T21:23+0300

2025-07-12T21:23+0300

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türki̇ye

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

irak

türkiye

muhammed şiya es-sudani

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

türki̇ye

irak

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Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, irak, türkiye, muhammed şiya es-sudani , recep tayyip erdoğan