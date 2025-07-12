Van Kültür Yolu Festivali başladı: Sanat, müzik ve tarih 9 gün boyunca Van’da buluşuyor

Van, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat ve kültürün merkezi haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin açılışı Van Müzesi’nde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Van, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat ve kültürün merkezi haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin açılışı Van Müzesi’nde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Çam, Kültür Yolu Festivali’nin yalnızca sanat ve kültür değil, turizm ve ekonominin de kalbinin attığı bir organizasyon haline geldiğini vurguladı. Çam, “Van, geçmişten bugüne bir marka şehir. Bu festival de bu kente çok yakışıyor” dedi.
Açılışta konuşan Çam, Kültür Yolu Festivali’nin yalnızca sanat ve kültür değil, turizm ve ekonominin de kalbinin attığı bir organizasyon haline geldiğini vurguladı. Çam, “Van, geçmişten bugüne bir marka şehir. Bu festival de bu kente çok yakışıyor” dedi.
Bakan Yardımcısı Çam ayrıca, festivalin yalnızca Vanlılara değil Hakkari, Ağrı, Siirt, Bitlis gibi çevre illerdeki vatandaşlara da hitap ettiğini belirterek, herkesi bu kültür şölenine katılmaya davet etti.
Bakan Yardımcısı Çam ayrıca, festivalin yalnızca Vanlılara değil Hakkari, Ağrı, Siirt, Bitlis gibi çevre illerdeki vatandaşlara da hitap ettiğini belirterek, herkesi bu kültür şölenine katılmaya davet etti.
Festival kapsamında Van Müzesi’nde Resul Çelik’in “Gizem Dolu Anadolu”, İsmail Erdoğan’ın “Van Yadigârı” ve “Işık Doğudan Yükselir” sergileri sanatseverlerle buluştu. Zafer Karaokay’ın “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi” geçmişe nostaljik bir yolculuk sunarken, “Van Geleneksel El Sanatları” ve “Urartudan Günümüze Kadın” sergileri de büyük ilgi gördü.
Festival kapsamında Van Müzesi’nde Resul Çelik’in “Gizem Dolu Anadolu”, İsmail Erdoğan’ın “Van Yadigârı” ve “Işık Doğudan Yükselir” sergileri sanatseverlerle buluştu. Zafer Karaokay’ın “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi” geçmişe nostaljik bir yolculuk sunarken, “Van Geleneksel El Sanatları” ve “Urartudan Günümüze Kadın” sergileri de büyük ilgi gördü.
Hüsrevpaşa Camii Külliyesi ise Ziya Kadan’ın “Adil-i Mutlak” sergisine ev sahipliği yaparak tarihi doku içinde sanatla dolu bir atmosfer yarattı. Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso’nun “Yaratılış Her Şeydir” adlı eserlerinin yer aldığı sergi oldu.
Hüsrevpaşa Camii Külliyesi ise Ziya Kadan’ın “Adil-i Mutlak” sergisine ev sahipliği yaparak tarihi doku içinde sanatla dolu bir atmosfer yarattı. Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso’nun “Yaratılış Her Şeydir” adlı eserlerinin yer aldığı sergi oldu.
12 Temmuz’da başlayan Van Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca konserler, atölyeler, sergiler ve gastronomi etkinlikleriyle hem Vanlılara hem de kente gelen ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam edecek.
12 Temmuz’da başlayan Van Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca konserler, atölyeler, sergiler ve gastronomi etkinlikleriyle hem Vanlılara hem de kente gelen ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam edecek.