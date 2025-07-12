Van Kültür Yolu Festivali başladı: Sanat, müzik ve tarih 9 gün boyunca Van’da buluşuyor

Açılışta konuşan Çam, Kültür Yolu Festivali’nin yalnızca sanat ve kültür değil, turizm ve ekonominin de kalbinin attığı bir organizasyon haline geldiğini vurguladı. Çam, “Van, geçmişten bugüne bir marka şehir. Bu festival de bu kente çok yakışıyor” dedi.