https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/putin-devlet-dil-politikasinin-esaslarini-onaylayan-kararnameyi-imzaladi-1097826436.html
Putin, devlet dil politikasının esaslarını onaylayan kararnameyi imzaladı
Putin, devlet dil politikasının esaslarını onaylayan kararnameyi imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet dil politikasının temellerini onaylayan kararnameyi imzaladı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T22:01+0300
2025-07-11T22:01+0300
2025-07-11T21:59+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kararname
dil
kültür
medeniyet
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Kararnamenin amacı Rus dilini, Rusya’ya bağlı cumhuriyetlerin devlet dillerini ve diğer dilleri korumak, geliştirmek ve desteklemenin yanı sıra Rus dilini dünyada tanıtmak.Karanamede yer alan hükümler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/zaharova-rusyaya-kimin-ne-kadar-borclu-oldugunu-hesaplamanin-zamani-geldi-1097796618.html
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vladimir putin, rusya, kararname, dil, kültür, medeniyet
vladimir putin, rusya, kararname, dil, kültür, medeniyet
Putin, devlet dil politikasının esaslarını onaylayan kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet dil politikasının temellerini onaylayan kararnameyi imzaladı.
Kararnamenin amacı Rus dilini, Rusya’ya bağlı cumhuriyetlerin devlet dillerini ve diğer dilleri korumak, geliştirmek ve desteklemenin yanı sıra Rus dilini dünyada tanıtmak.
Karanamede yer alan hükümler şöyle:
Rus dili Rus devlet yapısının temellerinden biridir.
Çok uluslu Rus halkını ve dünyanın diğer halklarını Rus dünyasının tek bir kültürel-medeniyet topluluğunda birleştirir.
Rusya, ülkedeki dilsel çeşitliliği koruma, geliştirme ve destekleme politikası izliyor.
Rusya, Rus dilinin kullanımını kısıtlamaya, Rus kültürünü ‘ortadan kaldırmaya’, Rus medyasına karşı ayrımcılık yapmaya ve geleneksel Rus manevi ve ahlaki değerleriyle çelişen ideolojik tutumları dayatmaya yönelik girişimlere başarıyla karşı koyuyor.
Dil politikası, Rus dilinin dünyadaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Tüm Rusya vatandaşlarının kendi ana dillerini kullanma hakkı garanti altına alınmıştır.
Rusya'nın devlet dillerine yönelik destek, makine çevirisi de dahil olmak üzere temel teknolojilerin sağlanmasını da kapsıyor.