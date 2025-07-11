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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/dunyaca-unlu-moda-devinde-buyuk-veri-ihlali-turkiyeden-143-bin-musterinin-bilgileri-calindi-1097820355.html
Dünyaca ünlü moda devinde büyük veri ihlali: Türkiye'den 143 bin müşterinin bilgileri çalındı
Dünyaca ünlü moda devinde büyük veri ihlali: Türkiye'den 143 bin müşterinin bilgileri çalındı
Sputnik Türkiye
Lüks moda devi Louis Vuitton, Türkiye'de 143 bine yakın müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı. KVKK ihlale ilişkin detayları paylaşarak... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T17:37+0300
2025-07-11T17:37+0300
ekonomi̇
louis vuitton
kişisel veri
veri gizliliği
veri güvenliği
veri sızıntısı
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Dünyaca ünlü moda devi Louis Vuitton, Türkiye'de 142 bin 995 müşterisine ait kişisel verilerin siber saldırı sonucu çalındığını açıkladı. Yetkisiz bir üçüncü tarafın şirketin sistemlerine sızdığı belirtilirken, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) firmanın müşterilerini uyardı ve konuyla ilgili açıklama yaptı. Tam olarak hangi verilerin ele geçirildiği netleşmediKVKK’nın açıklamasına göre, siber saldırgan, Louis Vuitton’un sistemlerine geçici olarak erişim sağlayarak veri ihlalini gerçekleştirdi. Bu erişim sırasında 142.995 müşteriye ait kişisel bilgilerin çalındığı tespit edildi. İhlalin tam kapsamı ve hangi verilerin ele geçirildiği henüz netleşmezken, KVKK konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti.Etkilenen müşterilerin bilgilendirilmesi çalışmaları sürüyorLouis Vuitton, veri ihlalini fark eder etmez sistemlerini güvence altına almak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Şirket, KVKK’ya yaptığı bildirimde, ihlalin kontrol altına alındığını ve sistem güvenliğini güçlendirmek için ek önlemler alındığını vurguladı. Etkilenen müşterilerin bilgilendirilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.Şüpheli işlemler konusunda uyardıKVKK, veri ihlalinden etkilenen müşterilere, kişisel bilgilerinin kötüye kullanımına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Şüpheli e-posta, mesaj veya telefon aramalarına karşı temkinli olunması gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için KVKK’nın resmi internet sitesine başvurulabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/unlu-spor-giyim-markasi-veri-sizintisini-dogruladi-544-bin-395-musterinin-bilgisi-ele-gecirildi-1096471803.html
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louis vuitton, kişisel veri, veri gizliliği, veri güvenliği, veri sızıntısı
louis vuitton, kişisel veri, veri gizliliği, veri güvenliği, veri sızıntısı

Dünyaca ünlü moda devinde büyük veri ihlali: Türkiye'den 143 bin müşterinin bilgileri çalındı

17:37 11.07.2025
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bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA
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Lüks moda devi Louis Vuitton, Türkiye'de 143 bine yakın müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı. KVKK ihlale ilişkin detayları paylaşarak dikkatli olunması konusunda uyardı.
Dünyaca ünlü moda devi Louis Vuitton, Türkiye'de 142 bin 995 müşterisine ait kişisel verilerin siber saldırı sonucu çalındığını açıkladı. Yetkisiz bir üçüncü tarafın şirketin sistemlerine sızdığı belirtilirken, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) firmanın müşterilerini uyardı ve konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tam olarak hangi verilerin ele geçirildiği netleşmedi

KVKK’nın açıklamasına göre, siber saldırgan, Louis Vuitton’un sistemlerine geçici olarak erişim sağlayarak veri ihlalini gerçekleştirdi. Bu erişim sırasında 142.995 müşteriye ait kişisel bilgilerin çalındığı tespit edildi. İhlalin tam kapsamı ve hangi verilerin ele geçirildiği henüz netleşmezken, KVKK konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti.

Etkilenen müşterilerin bilgilendirilmesi çalışmaları sürüyor

Louis Vuitton, veri ihlalini fark eder etmez sistemlerini güvence altına almak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Şirket, KVKK’ya yaptığı bildirimde, ihlalin kontrol altına alındığını ve sistem güvenliğini güçlendirmek için ek önlemler alındığını vurguladı. Etkilenen müşterilerin bilgilendirilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Şüpheli işlemler konusunda uyardı

KVKK, veri ihlalinden etkilenen müşterilere, kişisel bilgilerinin kötüye kullanımına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Şüpheli e-posta, mesaj veya telefon aramalarına karşı temkinli olunması gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için KVKK’nın resmi internet sitesine başvurulabileceği kaydedildi.
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