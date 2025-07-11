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İzmir'deki yangınlarda yaralanan 28 hayvan, Bursa'da tedavi altına alındı
İzmir'deki yangınlarda yaralanan 28 hayvan, Bursa'da tedavi altına alındı
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İzmir'in farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından olumsuz etkilenen 28 hayvan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bursa'da kurulan... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇zmir, hayvan hakları derneği (haytap)
фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇zmir, hayvan hakları derneği (haytap)

İzmir'deki yangınlarda yaralanan 28 hayvan, Bursa'da tedavi altına alındı

13:31 11.07.2025
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İzmir'in farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından olumsuz etkilenen 28 hayvan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi ediliyor.
© AA / Burcu İnanır

İzmir'in farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından olumsuz etkilenen 28 hayvan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi ediliyor.

İzmir&#x27;in farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından olumsuz etkilenen 28 hayvan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bursa&#x27;da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği&#x27;nde tedavi ediliyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Burcu İnanır

İzmir'in farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından olumsuz etkilenen 28 hayvan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi ediliyor.

© AA / Burcu İnanır

Bölgeye giden HAYTAP ekiplerince yangınlardan etkilenen 2 eşek, 3 keçi, 2 horoz, 16 köpek, 3 kedi ve 2 civciv Nilüfer ilçesindeki çiftliğe getirildi.

Bölgeye giden HAYTAP ekiplerince yangınlardan etkilenen 2 eşek, 3 keçi, 2 horoz, 16 köpek, 3 kedi ve 2 civciv Nilüfer ilçesindeki çiftliğe getirildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Burcu İnanır

Bölgeye giden HAYTAP ekiplerince yangınlardan etkilenen 2 eşek, 3 keçi, 2 horoz, 16 köpek, 3 kedi ve 2 civciv Nilüfer ilçesindeki çiftliğe getirildi.

© AA / Burcu İnanır

HAYTAP çalışanı Gökberk Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ödemiş'te çıkan yangını duyar duymaz ekiplerin bölgeye gittiğini ve yaralanan hayvanların ilk tedavisini burada kurdukları sahra çadırında yaptıklarını söyledi.

HAYTAP çalışanı Gökberk Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ödemiş&#x27;te çıkan yangını duyar duymaz ekiplerin bölgeye gittiğini ve yaralanan hayvanların ilk tedavisini burada kurdukları sahra çadırında yaptıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Burcu İnanır

HAYTAP çalışanı Gökberk Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ödemiş'te çıkan yangını duyar duymaz ekiplerin bölgeye gittiğini ve yaralanan hayvanların ilk tedavisini burada kurdukları sahra çadırında yaptıklarını söyledi.

© AA / Burcu İnanır

Tedavilerin çiftlikte devam ettiğini aktaran Uçan, "Çok ağır derecede yanıkları yoktu. Dumandan çok etkilenen dostlarımız vardı. İlk tedavileri Ödemiş'teki sahra çadırımızda yapıldı. Burada da tedavileri devam ediyor. Şu an her geçen gün daha iyiye gidiyorlar" dedi.

Tedavilerin çiftlikte devam ettiğini aktaran Uçan, &quot;Çok ağır derecede yanıkları yoktu. Dumandan çok etkilenen dostlarımız vardı. İlk tedavileri Ödemiş&#x27;teki sahra çadırımızda yapıldı. Burada da tedavileri devam ediyor. Şu an her geçen gün daha iyiye gidiyorlar&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Burcu İnanır

Tedavilerin çiftlikte devam ettiğini aktaran Uçan, "Çok ağır derecede yanıkları yoktu. Dumandan çok etkilenen dostlarımız vardı. İlk tedavileri Ödemiş'teki sahra çadırımızda yapıldı. Burada da tedavileri devam ediyor. Şu an her geçen gün daha iyiye gidiyorlar" dedi.

© AA / Burcu İnanır

Uçan, söz konusu hayvanların yangın sebebiyle yaşadıkları travmaların birkaç günde atlatılamayacağını belirterek, birkaç ay içinde tamamen iyileşeceklerini kaydetti.

Uçan, söz konusu hayvanların yangın sebebiyle yaşadıkları travmaların birkaç günde atlatılamayacağını belirterek, birkaç ay içinde tamamen iyileşeceklerini kaydetti. - Sputnik Türkiye
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© AA / Burcu İnanır

Uçan, söz konusu hayvanların yangın sebebiyle yaşadıkları travmaların birkaç günde atlatılamayacağını belirterek, birkaç ay içinde tamamen iyileşeceklerini kaydetti.

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