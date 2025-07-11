İzmir'deki yangınlarda yaralanan 28 hayvan, Bursa'da tedavi altına alındı

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Tedavilerin çiftlikte devam ettiğini aktaran Uçan, "Çok ağır derecede yanıkları yoktu. Dumandan çok etkilenen dostlarımız vardı. İlk tedavileri Ödemiş'teki sahra çadırımızda yapıldı. Burada da tedavileri devam ediyor. Şu an her geçen gün daha iyiye gidiyorlar" dedi.