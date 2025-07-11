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Kaçkar Dağları’nda kartpostallık manzara: Sis denizi büyüledi
Kaçkar Dağları’nda kartpostallık manzara: Sis denizi büyüledi
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda oluşan sis denizi, dronla görüntülendi. Doğaseverleri mest eden manzara, kartpostalları... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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çamlıhemşin
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фото, fotoğraf, fotoğraf, rize, çamlıhemşin, kaçkar dağları
фото, fotoğraf, fotoğraf, rize, çamlıhemşin, kaçkar dağları

Kaçkar Dağları’nda kartpostallık manzara: Sis denizi büyüledi

13:25 11.07.2025
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda oluşan sis denizi, dronla görüntülendi. Doğaseverleri mest eden manzara, kartpostalları aratmadı.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı, eşsiz bir doğa olayına sahne oldu.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı, eşsiz bir doğa olayına sahne oldu. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı, eşsiz bir doğa olayına sahne oldu.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Bölgedeki vadileri kaplayan yoğun sis, gökyüzünden bakıldığında adeta sonsuz bir deniz görünümü oluşturdu.

Bölgedeki vadileri kaplayan yoğun sis, gökyüzünden bakıldığında adeta sonsuz bir deniz görünümü oluşturdu. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Bölgedeki vadileri kaplayan yoğun sis, gökyüzünden bakıldığında adeta sonsuz bir deniz görünümü oluşturdu.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Havadan görüntülenen sis denizi, Kaçkar Dağları’nın yemyeşil yamaçlarıyla birleşerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Havadan görüntülenen sis denizi, Kaçkar Dağları’nın yemyeşil yamaçlarıyla birleşerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Havadan görüntülenen sis denizi, Kaçkar Dağları’nın yemyeşil yamaçlarıyla birleşerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Sis bulutlarının üzerine yükselen köy evleri ve yaylalar, fotoğrafçılar ve doğaseverler için büyüleyici görüntüler sundu.

Sis bulutlarının üzerine yükselen köy evleri ve yaylalar, fotoğrafçılar ve doğaseverler için büyüleyici görüntüler sundu. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Sis bulutlarının üzerine yükselen köy evleri ve yaylalar, fotoğrafçılar ve doğaseverler için büyüleyici görüntüler sundu.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaçkar Dağları Milli Parkı, özellikle sonbahar ve ilkbaharda oluşan bu sis denizi manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaçkar Dağları Milli Parkı, özellikle sonbahar ve ilkbaharda oluşan bu sis denizi manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaçkar Dağları Milli Parkı, özellikle sonbahar ve ilkbaharda oluşan bu sis denizi manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki vadide oluşan ‘’sis denizi’’ havadan görüntülendi.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki vadide oluşan ‘’sis denizi’’ havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki vadide oluşan ‘’sis denizi’’ havadan görüntülendi.

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