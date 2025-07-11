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Kaçkar Dağları’nda kartpostallık manzara: Sis denizi büyüledi
Kaçkar Dağları’nda kartpostallık manzara: Sis denizi büyüledi
Sputnik Türkiye
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda oluşan sis denizi, dronla görüntülendi. Doğaseverleri mest eden manzara, kartpostalları... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T13:25+0300
2025-07-11T13:25+0300
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çamlıhemşin
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фото, fotoğraf, fotoğraf, rize, çamlıhemşin, kaçkar dağları
фото, fotoğraf, fotoğraf, rize, çamlıhemşin, kaçkar dağları
Kaçkar Dağları’nda kartpostallık manzara: Sis denizi büyüledi
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda oluşan sis denizi, dronla görüntülendi. Doğaseverleri mest eden manzara, kartpostalları aratmadı.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı, eşsiz bir doğa olayına sahne oldu.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı, eşsiz bir doğa olayına sahne oldu.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Bölgedeki vadileri kaplayan yoğun sis, gökyüzünden bakıldığında adeta sonsuz bir deniz görünümü oluşturdu.
Bölgedeki vadileri kaplayan yoğun sis, gökyüzünden bakıldığında adeta sonsuz bir deniz görünümü oluşturdu.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Havadan görüntülenen sis denizi, Kaçkar Dağları’nın yemyeşil yamaçlarıyla birleşerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
Havadan görüntülenen sis denizi, Kaçkar Dağları’nın yemyeşil yamaçlarıyla birleşerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Sis bulutlarının üzerine yükselen köy evleri ve yaylalar, fotoğrafçılar ve doğaseverler için büyüleyici görüntüler sundu.
Sis bulutlarının üzerine yükselen köy evleri ve yaylalar, fotoğrafçılar ve doğaseverler için büyüleyici görüntüler sundu.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaçkar Dağları Milli Parkı, özellikle sonbahar ve ilkbaharda oluşan bu sis denizi manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
Her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaçkar Dağları Milli Parkı, özellikle sonbahar ve ilkbaharda oluşan bu sis denizi manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki vadide oluşan ‘’sis denizi’’ havadan görüntülendi.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki vadide oluşan ‘’sis denizi’’ havadan görüntülendi.