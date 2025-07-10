https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abd-ukraynaya-tahsis-edilen-parayi-nereye-harcadi-1097789971.html

ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen parayı nereye harcadı?

ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen parayı nereye harcadı?

Sputnik Türkiye

ABD’nin, Ukrayna'ya yardım kapsamında ayrılan 1 milyar 600 milyon doları kendi askeri sanayisini genişletmek ve yurt içinde topçu mühimmatı üretimini artırmak... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

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patlayıcı

mühimmat

i̇nfografi̇k

abd ordusu

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Sputnik, ABD Ordusunun 2026 mali yılı bütçe taslağını inceleme sonucu Ukrayna'ya ayrılan paraların çoğunun patlayıcı, mühimmat ve onlar için parça üreten tesislerin modernizasyonu ve yenilerin inşaatı için harcandığını ortaya koydu.Konuyla ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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abd, ukrayna, patlayıcı, mühimmat, i̇nfografi̇k, инфографика, abd ordusu