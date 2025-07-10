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ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen parayı nereye harcadı?
ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen parayı nereye harcadı?
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Ukrayna'ya yardım kapsamında ayrılan 1 milyar 600 milyon doları kendi askeri sanayisini genişletmek ve yurt içinde topçu mühimmatı üretimini artırmak... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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ukrayna
patlayıcı
mühimmat
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Sputnik, ABD Ordusunun 2026 mali yılı bütçe taslağını inceleme sonucu Ukrayna'ya ayrılan paraların çoğunun patlayıcı, mühimmat ve onlar için parça üreten tesislerin modernizasyonu ve yenilerin inşaatı için harcandığını ortaya koydu.Konuyla ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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abd, ukrayna, patlayıcı, mühimmat, i̇nfografi̇k, инфографика, abd ordusu
abd, ukrayna, patlayıcı, mühimmat, i̇nfografi̇k, инфографика, abd ordusu

ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen parayı nereye harcadı?

18:30 10.07.2025
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ABD’nin, Ukrayna'ya yardım kapsamında ayrılan 1 milyar 600 milyon doları kendi askeri sanayisini genişletmek ve yurt içinde topçu mühimmatı üretimini artırmak amacıyla harcadığı tespit edildi.
Sputnik, ABD Ordusunun 2026 mali yılı bütçe taslağını inceleme sonucu Ukrayna'ya ayrılan paraların çoğunun patlayıcı, mühimmat ve onlar için parça üreten tesislerin modernizasyonu ve yenilerin inşaatı için harcandığını ortaya koydu.
Konuyla ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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