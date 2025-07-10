https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abd-ukraynaya-tahsis-edilen-parayi-nereye-harcadi-1097789971.html
ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen parayı nereye harcadı?
ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen parayı nereye harcadı?
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Ukrayna'ya yardım kapsamında ayrılan 1 milyar 600 milyon doları kendi askeri sanayisini genişletmek ve yurt içinde topçu mühimmatı üretimini artırmak... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T18:30+0300
2025-07-10T18:30+0300
2025-07-10T18:30+0300
multi̇medya
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ukrayna
patlayıcı
mühimmat
i̇nfografi̇k
abd ordusu
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Sputnik, ABD Ordusunun 2026 mali yılı bütçe taslağını inceleme sonucu Ukrayna'ya ayrılan paraların çoğunun patlayıcı, mühimmat ve onlar için parça üreten tesislerin modernizasyonu ve yenilerin inşaatı için harcandığını ortaya koydu.Konuyla ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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abd, ukrayna, patlayıcı, mühimmat, i̇nfografi̇k, инфографика, abd ordusu
abd, ukrayna, patlayıcı, mühimmat, i̇nfografi̇k, инфографика, abd ordusu
ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen parayı nereye harcadı?
ABD’nin, Ukrayna'ya yardım kapsamında ayrılan 1 milyar 600 milyon doları kendi askeri sanayisini genişletmek ve yurt içinde topçu mühimmatı üretimini artırmak amacıyla harcadığı tespit edildi.
Sputnik, ABD Ordusunun 2026 mali yılı bütçe taslağını inceleme sonucu Ukrayna'ya ayrılan paraların çoğunun patlayıcı, mühimmat ve onlar için parça üreten tesislerin modernizasyonu ve yenilerin inşaatı için harcandığını ortaya koydu.
Konuyla ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.