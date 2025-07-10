Beyşehir Gölü’nde kuraklık sonrası yeni gözeler ortaya çıktı

Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü, kuraklığın etkilerini her geçen gün daha belirgin şekilde hissettiriyor.
Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü, kuraklığın etkilerini her geçen gün daha belirgin şekilde hissettiriyor.
Yaz aylarının kavurucu sıcaklıkları ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki su seviyesi ciddi oranda düşerken, daha önce göl suları altında kalan doğal kaynak gözeleri gün yüzüne çıktı.
Yaz aylarının kavurucu sıcaklıkları ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki su seviyesi ciddi oranda düşerken, daha önce göl suları altında kalan doğal kaynak gözeleri gün yüzüne çıktı.
Gölü besleyen bu gözeler, suyun çekilmesiyle birlikte ilk kez net şekilde görüntülenebildi.
Gölü besleyen bu gözeler, suyun çekilmesiyle birlikte ilk kez net şekilde görüntülenebildi.
Havadan çekilen karelerde, gözelerin etrafında geniş alanların tamamen kuruduğu ve toprak çatlaklarının oluştuğu görülüyor.
Havadan çekilen karelerde, gözelerin etrafında geniş alanların tamamen kuruduğu ve toprak çatlaklarının oluştuğu görülüyor.
Beyşehir Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan gözeler gün yüzüne çıktı.
Beyşehir Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan gözeler gün yüzüne çıktı.
Yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki çekilme gözle görülür şekilde artarken, suyun geri çekildiği alanlarda ortaya çıkan doğal kaynak gözeleri havadan görüntülendi.
Yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki çekilme gözle görülür şekilde artarken, suyun geri çekildiği alanlarda ortaya çıkan doğal kaynak gözeleri havadan görüntülendi.