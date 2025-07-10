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Beyşehir Gölü’nde kuraklık sonrası yeni gözeler ortaya çıktı
Beyşehir Gölü’nde kuraklık sonrası yeni gözeler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Konya’daki Beyşehir Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan gözeler gün yüzüne çıktı. Havadan görüntülenen doğal kaynaklar, göldeki... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T12:14+0300
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göl
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фото, fotoğraf, fotoğraf, beyşehir, göl, kuraklık
фото, fotoğraf, fotoğraf, beyşehir, göl, kuraklık

Beyşehir Gölü’nde kuraklık sonrası yeni gözeler ortaya çıktı

12:14 10.07.2025
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Konya’daki Beyşehir Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan gözeler gün yüzüne çıktı. Havadan görüntülenen doğal kaynaklar, göldeki kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
© AA / Seyit Konyalı

Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü, kuraklığın etkilerini her geçen gün daha belirgin şekilde hissettiriyor.

Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü, kuraklığın etkilerini her geçen gün daha belirgin şekilde hissettiriyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Seyit Konyalı

Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü, kuraklığın etkilerini her geçen gün daha belirgin şekilde hissettiriyor.

© AA / Seyit Konyalı

Yaz aylarının kavurucu sıcaklıkları ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki su seviyesi ciddi oranda düşerken, daha önce göl suları altında kalan doğal kaynak gözeleri gün yüzüne çıktı.

Yaz aylarının kavurucu sıcaklıkları ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki su seviyesi ciddi oranda düşerken, daha önce göl suları altında kalan doğal kaynak gözeleri gün yüzüne çıktı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Seyit Konyalı

Yaz aylarının kavurucu sıcaklıkları ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki su seviyesi ciddi oranda düşerken, daha önce göl suları altında kalan doğal kaynak gözeleri gün yüzüne çıktı.

© AA / Seyit Konyalı

Gölü besleyen bu gözeler, suyun çekilmesiyle birlikte ilk kez net şekilde görüntülenebildi.

Gölü besleyen bu gözeler, suyun çekilmesiyle birlikte ilk kez net şekilde görüntülenebildi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Seyit Konyalı

Gölü besleyen bu gözeler, suyun çekilmesiyle birlikte ilk kez net şekilde görüntülenebildi.

© AA / Seyit Konyalı

Havadan çekilen karelerde, gözelerin etrafında geniş alanların tamamen kuruduğu ve toprak çatlaklarının oluştuğu görülüyor.

Havadan çekilen karelerde, gözelerin etrafında geniş alanların tamamen kuruduğu ve toprak çatlaklarının oluştuğu görülüyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Seyit Konyalı

Havadan çekilen karelerde, gözelerin etrafında geniş alanların tamamen kuruduğu ve toprak çatlaklarının oluştuğu görülüyor.

© AA / Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan gözeler gün yüzüne çıktı.

Beyşehir Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan gözeler gün yüzüne çıktı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan gözeler gün yüzüne çıktı.

© AA / Seyit Konyalı

Yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki çekilme gözle görülür şekilde artarken, suyun geri çekildiği alanlarda ortaya çıkan doğal kaynak gözeleri havadan görüntülendi.

Yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki çekilme gözle görülür şekilde artarken, suyun geri çekildiği alanlarda ortaya çıkan doğal kaynak gözeleri havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Seyit Konyalı

Yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki çekilme gözle görülür şekilde artarken, suyun geri çekildiği alanlarda ortaya çıkan doğal kaynak gözeleri havadan görüntülendi.

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