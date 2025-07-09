Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: 'Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz'

Yargı, hırsızlık çetesine soruşturma açtı. Şikayet eden ve edilenlerin hepsi CHP'li. İstanbul'dan başlayan bu hırsızlık pek çok ile ve ilçeye uzandı. Diğer şehirlerde de manzara aynı. Ortada siyasi değil, hukuki süreç var. Bu sürecin herhangi bir tarafında biz yokuz. Utanmadan bize mal ediyorlar. Çalınan her kamu malının hesabını sormak yargının temel vazifesidir. Rüşvet aldıysanız yargıya hesap vereceksiniz.