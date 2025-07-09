Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: 'Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz'
AK Gençlik'e mesaj
Son günlerde hadsiz saldırıların muhatabı olan AK Gençlik'i, genç arkadaşlarımı bugün özellikle selamlıyorum
'Şehitlerimizi anıyorum'
Toplantımızı 12 şehit askerimizin derin acısı ile yapıyoruz. Mağarada biriken metan gazı ile 12 askerimiz şehit oldu. Rahmetle anıyorum
Terörsüz Türkiye
Terörsüz Türkiye çalışmalarında şehitlerimizin ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz. Terör duvarı yıkılınca her şey çok daha farklı olacak. Pazartesi günü Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul ettik. Verimli yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Bu hayırlı sürecin yol kazası yaşanmadan, karanlık mahfillerce sabote edilmesine fırsat vermeden en kısa sürede, başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz
Orman yangınları
'Tarım yasaklanacak' iddialarına tepki
Tarım yasaklanacak millete yapay et yedirilecek safsataları ile kanunu kötülemek şuursuzluk. İklim kanunu yerli ve milli bir kanundur. Değil tarım alanlarımızı, bir karış toprağımızı dahi teslim alacak güç, dünya üzerinde henüz mevcut değildir
Erdoğan'dan CHP'ye eleştiri
Mesele ne? Aslında CHP'nin hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950'ye dayanıyor. Menderes'in iktidara gelmesi asla kabul edilemedi. Bunların demokrasiden anladıkları iktidarı gasp etmektir.
AK Parti CHP'yi yendi de yendi
AK Parti CHP'yi yendi de yendi, yendi de yendi. Bay Kemal'i değil yanında yöresinde kim varsa sandığa gömdük. Bu partinin başında şaibe ile anılan bir şahıs var. Her fırsatta kürsüde meyhane ağzı ile bağırıyor çağırıyor höykürüyor tuhaf el kol hareketleri yapıyor. Bizim halkımız karikatür tipleri sever. Mecburen sahnedeki garip hallerini çekirdek çitleyip çay içerek seyrediyor, bir nevi bedava komedi.
CHP'li belediyelere soruşturma
Yargı, hırsızlık çetesine soruşturma açtı. Şikayet eden ve edilenlerin hepsi CHP'li. İstanbul'dan başlayan bu hırsızlık pek çok ile ve ilçeye uzandı. Diğer şehirlerde de manzara aynı. Ortada siyasi değil, hukuki süreç var. Bu sürecin herhangi bir tarafında biz yokuz. Utanmadan bize mal ediyorlar. Çalınan her kamu malının hesabını sormak yargının temel vazifesidir. Rüşvet aldıysanız yargıya hesap vereceksiniz.
'Baklava kutusundan eurolar fışkırdı'
Ortada siyasi değil hukuki bir süreç var. Bu sürecin hiçbir tarafında hamdolsun biz yokuz. Rüşvet alınırken suçüstü yapılan baklava kutularından Euro'ların fışkırdığı olayı bile bize mal etmeye çalışıyor. CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava oldu. İster valizde ister baklava kutusunda olsun rüşvet aldıysanız kusura bakmayın yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz.