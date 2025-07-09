https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/cevik-bir-akli-melekelerini-kaybetti-birin-oglu-vasi-olarak-atandi-1097754931.html

Çevik Bir, akli melekelerini kaybetti: Bir'in oğlu vasi olarak atandı

Çevik Bir, akli melekelerini kaybetti: Bir'in oğlu vasi olarak atandı

Sputnik Türkiye

28 Şubat sürecinin kilit isimlerinden emekli Orgeneral Çevik Bir’e, demans hastalığı nedeniyle mahkeme kararıyla vasi atandı. Oğlu Saim Uygar'ın, babasının... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T21:03+0300

2025-07-09T21:03+0300

2025-07-09T21:03+0300

türki̇ye

çevik bir

genelkurmay başkanlığı

28 şubat

vasi

vasilik

mahkeme

mahkeme kararı

ankara

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Eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’e, demans hastalığı nedeniyle oğlu Saim Uygar mahkeme kararıyla vasi olarak atandı.28 Şubat postmodern darbe sürecinin önde gelen isimlerinden eski 1. Ordu Komutanı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir hakkında önemli bir karar alındı. Sabah'ın haberine göre; Oğlu Saim Uygar, babasının uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ettiğini ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasi atanması talebiyle başvurdu. Başvuruda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden alınan ve Çevik Bir’in sağlık durumunu belgeleyen resmi rapor da sunuldu. Mahkeme, yapılan değerlendirmeler ve deliller doğrultusunda başvuruyu kabul ederek Saim Uygar’ı resmi vasi olarak atadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220801/cevik-bir-cezaevinden-cikti-keske-sagligi-yerindeyken-tahliye-olsaydi-ama-yine-de-cok-mutluyuz-1059388184.html

türki̇ye

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çevik bir, genelkurmay başkanlığı, 28 şubat, vasi, vasilik, mahkeme, mahkeme kararı, ankara