https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/cevik-bir-akli-melekelerini-kaybetti-birin-oglu-vasi-olarak-atandi-1097754931.html
Çevik Bir, akli melekelerini kaybetti: Bir'in oğlu vasi olarak atandı
Çevik Bir, akli melekelerini kaybetti: Bir'in oğlu vasi olarak atandı
Sputnik Türkiye
28 Şubat sürecinin kilit isimlerinden emekli Orgeneral Çevik Bir’e, demans hastalığı nedeniyle mahkeme kararıyla vasi atandı. Oğlu Saim Uygar'ın, babasının... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T21:03+0300
2025-07-09T21:03+0300
2025-07-09T21:03+0300
türki̇ye
çevik bir
genelkurmay başkanlığı
28 şubat
vasi
vasilik
mahkeme
mahkeme kararı
ankara
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Eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’e, demans hastalığı nedeniyle oğlu Saim Uygar mahkeme kararıyla vasi olarak atandı.28 Şubat postmodern darbe sürecinin önde gelen isimlerinden eski 1. Ordu Komutanı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir hakkında önemli bir karar alındı. Sabah'ın haberine göre; Oğlu Saim Uygar, babasının uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ettiğini ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasi atanması talebiyle başvurdu. Başvuruda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden alınan ve Çevik Bir’in sağlık durumunu belgeleyen resmi rapor da sunuldu. Mahkeme, yapılan değerlendirmeler ve deliller doğrultusunda başvuruyu kabul ederek Saim Uygar’ı resmi vasi olarak atadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220801/cevik-bir-cezaevinden-cikti-keske-sagligi-yerindeyken-tahliye-olsaydi-ama-yine-de-cok-mutluyuz-1059388184.html
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çevik bir, genelkurmay başkanlığı, 28 şubat, vasi, vasilik, mahkeme, mahkeme kararı, ankara
çevik bir, genelkurmay başkanlığı, 28 şubat, vasi, vasilik, mahkeme, mahkeme kararı, ankara
Çevik Bir, akli melekelerini kaybetti: Bir'in oğlu vasi olarak atandı
28 Şubat sürecinin kilit isimlerinden emekli Orgeneral Çevik Bir’e, demans hastalığı nedeniyle mahkeme kararıyla vasi atandı. Oğlu Saim Uygar'ın, babasının akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuru kabul edilerek karara bağlandı.
Eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’e, demans hastalığı nedeniyle oğlu Saim Uygar mahkeme kararıyla vasi olarak atandı.
28 Şubat postmodern darbe sürecinin önde gelen isimlerinden eski 1. Ordu Komutanı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir hakkında önemli bir karar alındı. Sabah'ın haberine göre; Oğlu Saim Uygar, babasının uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ettiğini ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasi atanması talebiyle başvurdu.
Başvuruda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden alınan ve Çevik Bir’in sağlık durumunu belgeleyen resmi rapor da sunuldu. Mahkeme, yapılan değerlendirmeler ve deliller doğrultusunda başvuruyu kabul ederek Saim Uygar’ı resmi vasi olarak atadı.