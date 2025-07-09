https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/adalet-bakani-tunc-dem-heyetiyle-haftaya-gorusecegiz-1097738497.html

Adalet Bakanı Tunç: DEM heyetiyle haftaya görüşeceğiz

Adalet Bakanı Tunç: DEM heyetiyle haftaya görüşeceğiz

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyeti ile önümüzdeki hafta görüşeceklerini açıkladı. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T12:21+0300

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türki̇ye

yılmaz tunç

dem parti

dem parti i̇mralı heyeti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek. Bakan Tunç, DEM Parti heyetiyle yapılacak görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini açıkladı.DEM Parti heyeti ile görüşme ertelenmiştiDEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile dün yapacağı görüşmenin ertelenmişti. AK Parti'nin TBMM grup toplantısı öncesi konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, "Şehit cenazelerimiz vardı, ben de Niğde'deki cenaze törenine katıldım, bu nedenle görüşme gerçekleşemedi. Görüşme önümüzdeki hafta olacak" dedi.

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yılmaz tunç, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti