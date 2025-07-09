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Adalet Bakanı Tunç: DEM heyetiyle haftaya görüşeceğiz
Adalet Bakanı Tunç: DEM heyetiyle haftaya görüşeceğiz
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyeti ile önümüzdeki hafta görüşeceklerini açıkladı. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T12:21+0300
2025-07-09T12:21+0300
2025-07-09T12:25+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
dem parti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek. Bakan Tunç, DEM Parti heyetiyle yapılacak görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini açıkladı.DEM Parti heyeti ile görüşme ertelenmiştiDEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile dün yapacağı görüşmenin ertelenmişti. AK Parti'nin TBMM grup toplantısı öncesi konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, "Şehit cenazelerimiz vardı, ben de Niğde'deki cenaze törenine katıldım, bu nedenle görüşme gerçekleşemedi. Görüşme önümüzdeki hafta olacak" dedi.
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yılmaz tunç, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti
yılmaz tunç, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti
Adalet Bakanı Tunç: DEM heyetiyle haftaya görüşeceğiz
12:21 09.07.2025 (güncellendi: 12:25 09.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyeti ile önümüzdeki hafta görüşeceklerini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek. Bakan Tunç, DEM Parti heyetiyle yapılacak görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini açıkladı.
DEM Parti heyeti ile görüşme ertelenmişti
DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile dün yapacağı görüşmenin ertelenmişti. AK Parti'nin TBMM grup toplantısı öncesi konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, "Şehit cenazelerimiz vardı, ben de Niğde'deki cenaze törenine katıldım, bu nedenle görüşme gerçekleşemedi. Görüşme önümüzdeki hafta olacak" dedi.