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New York’ta 150 milyon yıllık Ceratosaurus iskeleti ve Mars’tan gelen dev meteorit sergileniyor
New York’ta 150 milyon yıllık Ceratosaurus iskeleti ve Mars’tan gelen dev meteorit sergileniyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin New York kentindeki ünlü Sotheby’s Müzayede Evi, bu hafta hem dinozor meraklılarını hem de uzay tutkunlarını heyecanlandıran bir sergiye ev sahipliği... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T11:13+0300
2025-07-09T11:13+0300
2025-07-09T11:13+0300
dünya
fotoğraf
fotoğraf
new york
sotheby's müzayede evi
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фото, fotoğraf, fotoğraf, new york, sotheby's müzayede evi
фото, fotoğraf, fotoğraf, new york, sotheby's müzayede evi
New York’ta 150 milyon yıllık Ceratosaurus iskeleti ve Mars’tan gelen dev meteorit sergileniyor
ABD’nin New York kentindeki ünlü Sotheby’s Müzayede Evi, bu hafta hem dinozor meraklılarını hem de uzay tutkunlarını heyecanlandıran bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, Jura Devri’nde yaşamış Ceratosaurus türüne ait etkileyici bir iskeleti yakından görme fırsatı buluyor.
© AA / Selçuk Acar
ABD'nin New York kentinde yer alan Sotheby's Müzayede Evi'nde, Ceratosaurus iskeleti ve şimdiye kadarki en büyük Mars meteoritleri sergileniyor.
ABD'nin New York kentinde yer alan Sotheby's Müzayede Evi'nde, Ceratosaurus iskeleti ve şimdiye kadarki en büyük Mars meteoritleri sergileniyor.
© AA / Selçuk Acar
Mars'ın Dünya üzerindeki en büyük parçası olan meteoritin 4 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.
Mars'ın Dünya üzerindeki en büyük parçası olan meteoritin 4 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.
© AA / Selçuk Acar
Ceratosaurus iskeleti, dinozorun güçlü çene yapısı ve vücudundaki kemiksi çıkıntılarla sergiyi ziyaret edenlere Jura döneminin yırtıcıları hakkında ipuçları sunuyor.
Ceratosaurus iskeleti, dinozorun güçlü çene yapısı ve vücudundaki kemiksi çıkıntılarla sergiyi ziyaret edenlere Jura döneminin yırtıcıları hakkında ipuçları sunuyor.
© AA / Selçuk Acar
Mars meteoritleri ise, yaklaşık 200 milyon kilometre öteden kopup Dünya’ya ulaşmaları nedeniyle bilim dünyası için büyük önem taşıyor.
Mars meteoritleri ise, yaklaşık 200 milyon kilometre öteden kopup Dünya’ya ulaşmaları nedeniyle bilim dünyası için büyük önem taşıyor.
© AA / Selçuk Acar
Ceratosaurus iskeleti, 150 milyon yıl öncesine ait. Var olduğu bilinen sadece 4 taneden biri olan bu dinozor iskeleti, aralarında en genç olanı.
Ceratosaurus iskeleti, 150 milyon yıl öncesine ait. Var olduğu bilinen sadece 4 taneden biri olan bu dinozor iskeleti, aralarında en genç olanı.