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New York’ta 150 milyon yıllık Ceratosaurus iskeleti ve Mars’tan gelen dev meteorit sergileniyor
New York’ta 150 milyon yıllık Ceratosaurus iskeleti ve Mars’tan gelen dev meteorit sergileniyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin New York kentindeki ünlü Sotheby’s Müzayede Evi, bu hafta hem dinozor meraklılarını hem de uzay tutkunlarını heyecanlandıran bir sergiye ev sahipliği... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, new york, sotheby's müzayede evi
фото, fotoğraf, fotoğraf, new york, sotheby's müzayede evi

New York’ta 150 milyon yıllık Ceratosaurus iskeleti ve Mars’tan gelen dev meteorit sergileniyor

11:13 09.07.2025
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ABD’nin New York kentindeki ünlü Sotheby’s Müzayede Evi, bu hafta hem dinozor meraklılarını hem de uzay tutkunlarını heyecanlandıran bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, Jura Devri’nde yaşamış Ceratosaurus türüne ait etkileyici bir iskeleti yakından görme fırsatı buluyor.
© AA / Selçuk Acar

ABD'nin New York kentinde yer alan Sotheby's Müzayede Evi'nde, Ceratosaurus iskeleti ve şimdiye kadarki en büyük Mars meteoritleri sergileniyor.

ABD&#x27;nin New York kentinde yer alan Sotheby&#x27;s Müzayede Evi&#x27;nde, Ceratosaurus iskeleti ve şimdiye kadarki en büyük Mars meteoritleri sergileniyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Selçuk Acar

ABD'nin New York kentinde yer alan Sotheby's Müzayede Evi'nde, Ceratosaurus iskeleti ve şimdiye kadarki en büyük Mars meteoritleri sergileniyor.

© AA / Selçuk Acar

Mars'ın Dünya üzerindeki en büyük parçası olan meteoritin 4 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

Mars&#x27;ın Dünya üzerindeki en büyük parçası olan meteoritin 4 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Selçuk Acar

Mars'ın Dünya üzerindeki en büyük parçası olan meteoritin 4 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

© AA / Selçuk Acar

Ceratosaurus iskeleti, dinozorun güçlü çene yapısı ve vücudundaki kemiksi çıkıntılarla sergiyi ziyaret edenlere Jura döneminin yırtıcıları hakkında ipuçları sunuyor.

Ceratosaurus iskeleti, dinozorun güçlü çene yapısı ve vücudundaki kemiksi çıkıntılarla sergiyi ziyaret edenlere Jura döneminin yırtıcıları hakkında ipuçları sunuyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Selçuk Acar

Ceratosaurus iskeleti, dinozorun güçlü çene yapısı ve vücudundaki kemiksi çıkıntılarla sergiyi ziyaret edenlere Jura döneminin yırtıcıları hakkında ipuçları sunuyor.

© AA / Selçuk Acar

Mars meteoritleri ise, yaklaşık 200 milyon kilometre öteden kopup Dünya’ya ulaşmaları nedeniyle bilim dünyası için büyük önem taşıyor.

Mars meteoritleri ise, yaklaşık 200 milyon kilometre öteden kopup Dünya’ya ulaşmaları nedeniyle bilim dünyası için büyük önem taşıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Selçuk Acar

Mars meteoritleri ise, yaklaşık 200 milyon kilometre öteden kopup Dünya’ya ulaşmaları nedeniyle bilim dünyası için büyük önem taşıyor.

© AA / Selçuk Acar

Ceratosaurus iskeleti, 150 milyon yıl öncesine ait. Var olduğu bilinen sadece 4 taneden biri olan bu dinozor iskeleti, aralarında en genç olanı.

Ceratosaurus iskeleti, 150 milyon yıl öncesine ait. Var olduğu bilinen sadece 4 taneden biri olan bu dinozor iskeleti, aralarında en genç olanı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Selçuk Acar

Ceratosaurus iskeleti, 150 milyon yıl öncesine ait. Var olduğu bilinen sadece 4 taneden biri olan bu dinozor iskeleti, aralarında en genç olanı.

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