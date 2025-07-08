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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/ispanyadan-netanyahuya-savas-sucu-sorusturmasi-madleen-gemisi-mudahalesi-yargida-1097705450.html
İspanya’dan Netanyahu’ya savaş suçu soruşturması: Madleen Gemisi müdahalesi yargıda
İspanya’dan Netanyahu’ya savaş suçu soruşturması: Madleen Gemisi müdahalesi yargıda
Sputnik Türkiye
İspanya Ulusal Mahkemesi, Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisine düzenlenen müdahale sonrası, İsrail Başbakanı Netanyahu, Dışişleri Bakanı Saar ve üst... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T15:22+0300
2025-07-08T15:22+0300
i̇srail- filistin çatışması
i̇spanya
madleen
gazze
i̇srail
gideon sa'ar
i̇spanya ulusal mahkemesi
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İspanya Ulusal Mahkemesi, 1 Haziran’da Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine yapılan saldırıya ilişkin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve bazı üst düzey İsrailli askeri yetkililer hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında cezai soruşturma başlattı.Şikayet Avrupa Parlamentosu üyesinden geldiAvrupa Parlamentosu üyesi ve avukat Jaume Asens, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Sergio Toribio adlı İspanyol aktivist ve Arap Davasıyla Dayanışma Komitesi adına şikâyette bulunduklarını ve bunun üzerine soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.Müdahaleye dair i̇nceleme başlatıldıMahkeme, saldırıyı suç olarak değerlendirdi. Soruşturmada, gemiye yönelik insansız hava araçları ile yapılan müdahale, göz yaşartıcı gaz kullanımı, ve gemideki 12 aktivistin yasadışı şekilde gözaltına alınması incelenecek.“Bu, İsrail'in cezasızlığına karşı önemli bir adım”Jaume Asens, soruşturmayı, “İsrail’in cezasız kalmasına karşı önemli bir adım” olarak değerlendirdi. “Devletler sorumluluk almadığında, adaleti harekete geçirmek sivil toplumun görevidir. Bu girişim, Netanyahu’nun Avrupa’ya ayak basamaması için bir uyarıdır,” dedi.Madleen gemisi neden hedef oldu?Özgürlük Filosu Koalisyonu öncülüğünde yola çıkan 18 metrelik Madleen gemisi, İtalya’nın Katanya kentinden hareket etmiş ve Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlamıştı. Ancak İsrail ordusu, 9 Haziran sabahı gemiye müdahale ederek içindeki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.Serbest bırakmalar ve sınır dışı süreciİsrail’e getirilen gönüllülerden 4’ü 10 Haziran’da sınır dışı edildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran’da kalan tüm aktivistlerin serbest bırakıldığını duyurdu. Ancak olayın uluslararası yansıması, şimdi hukuk sahnesine taşındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/madrid-ve-tel-aviv-arasinda-gazze-krizi-ispanya-neden-batili-ulkeler-arasinda-tek-basina-israile-1097660375.html
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i̇spanya, madleen, gazze, i̇srail, gideon sa'ar, i̇spanya ulusal mahkemesi
i̇spanya, madleen, gazze, i̇srail, gideon sa'ar, i̇spanya ulusal mahkemesi

İspanya’dan Netanyahu’ya savaş suçu soruşturması: Madleen Gemisi müdahalesi yargıda

15:22 08.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMadrid ve Tel Aviv arasında 'Gazze krizi': İspanya neden Batılı ülkeler arasında tek başına İsrail'e karşı duruyor?
Madrid ve Tel Aviv arasında 'Gazze krizi': İspanya neden Batılı ülkeler arasında tek başına İsrail'e karşı duruyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İspanya Ulusal Mahkemesi, Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisine düzenlenen müdahale sonrası, İsrail Başbakanı Netanyahu, Dışişleri Bakanı Saar ve üst düzey komutanlar hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında cezai soruşturma başlattı. Avrupa’da ilk defa böyle bir adım atıldı.
İspanya Ulusal Mahkemesi, 1 Haziran’da Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine yapılan saldırıya ilişkin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve bazı üst düzey İsrailli askeri yetkililer hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında cezai soruşturma başlattı.

Şikayet Avrupa Parlamentosu üyesinden geldi

Avrupa Parlamentosu üyesi ve avukat Jaume Asens, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Sergio Toribio adlı İspanyol aktivist ve Arap Davasıyla Dayanışma Komitesi adına şikâyette bulunduklarını ve bunun üzerine soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Müdahaleye dair i̇nceleme başlatıldı

Mahkeme, saldırıyı suç olarak değerlendirdi. Soruşturmada, gemiye yönelik insansız hava araçları ile yapılan müdahale, göz yaşartıcı gaz kullanımı, ve gemideki 12 aktivistin yasadışı şekilde gözaltına alınması incelenecek.

“Bu, İsrail'in cezasızlığına karşı önemli bir adım”

Jaume Asens, soruşturmayı, “İsrail’in cezasız kalmasına karşı önemli bir adım” olarak değerlendirdi. “Devletler sorumluluk almadığında, adaleti harekete geçirmek sivil toplumun görevidir. Bu girişim, Netanyahu’nun Avrupa’ya ayak basamaması için bir uyarıdır,” dedi.

Madleen gemisi neden hedef oldu?

Özgürlük Filosu Koalisyonu öncülüğünde yola çıkan 18 metrelik Madleen gemisi, İtalya’nın Katanya kentinden hareket etmiş ve Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlamıştı. Ancak İsrail ordusu, 9 Haziran sabahı gemiye müdahale ederek içindeki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Serbest bırakmalar ve sınır dışı süreci

İsrail’e getirilen gönüllülerden 4’ü 10 Haziran’da sınır dışı edildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran’da kalan tüm aktivistlerin serbest bırakıldığını duyurdu. Ancak olayın uluslararası yansıması, şimdi hukuk sahnesine taşındı.
Madrid ve Tel Aviv arasında 'Gazze krizi': İspanya neden Batılı ülkeler arasında tek başına İsrail'e karşı duruyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
İsrail- Filistin çatışması
Madrid ve Tel Aviv arasında 'Gazze krizi': İspanya neden Batılı ülkeler arasında tek başına İsrail'e karşı duruyor?
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