https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/ispanyadan-netanyahuya-savas-sucu-sorusturmasi-madleen-gemisi-mudahalesi-yargida-1097705450.html

İspanya’dan Netanyahu’ya savaş suçu soruşturması: Madleen Gemisi müdahalesi yargıda

İspanya’dan Netanyahu’ya savaş suçu soruşturması: Madleen Gemisi müdahalesi yargıda

Sputnik Türkiye

İspanya Ulusal Mahkemesi, Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisine düzenlenen müdahale sonrası, İsrail Başbakanı Netanyahu, Dışişleri Bakanı Saar ve üst... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T15:22+0300

2025-07-08T15:22+0300

2025-07-08T15:22+0300

i̇srail- filistin çatışması

i̇spanya

madleen

gazze

i̇srail

gideon sa'ar

i̇spanya ulusal mahkemesi

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İspanya Ulusal Mahkemesi, 1 Haziran’da Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine yapılan saldırıya ilişkin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve bazı üst düzey İsrailli askeri yetkililer hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında cezai soruşturma başlattı.Şikayet Avrupa Parlamentosu üyesinden geldiAvrupa Parlamentosu üyesi ve avukat Jaume Asens, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Sergio Toribio adlı İspanyol aktivist ve Arap Davasıyla Dayanışma Komitesi adına şikâyette bulunduklarını ve bunun üzerine soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.Müdahaleye dair i̇nceleme başlatıldıMahkeme, saldırıyı suç olarak değerlendirdi. Soruşturmada, gemiye yönelik insansız hava araçları ile yapılan müdahale, göz yaşartıcı gaz kullanımı, ve gemideki 12 aktivistin yasadışı şekilde gözaltına alınması incelenecek.“Bu, İsrail'in cezasızlığına karşı önemli bir adım”Jaume Asens, soruşturmayı, “İsrail’in cezasız kalmasına karşı önemli bir adım” olarak değerlendirdi. “Devletler sorumluluk almadığında, adaleti harekete geçirmek sivil toplumun görevidir. Bu girişim, Netanyahu’nun Avrupa’ya ayak basamaması için bir uyarıdır,” dedi.Madleen gemisi neden hedef oldu?Özgürlük Filosu Koalisyonu öncülüğünde yola çıkan 18 metrelik Madleen gemisi, İtalya’nın Katanya kentinden hareket etmiş ve Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlamıştı. Ancak İsrail ordusu, 9 Haziran sabahı gemiye müdahale ederek içindeki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.Serbest bırakmalar ve sınır dışı süreciİsrail’e getirilen gönüllülerden 4’ü 10 Haziran’da sınır dışı edildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran’da kalan tüm aktivistlerin serbest bırakıldığını duyurdu. Ancak olayın uluslararası yansıması, şimdi hukuk sahnesine taşındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/madrid-ve-tel-aviv-arasinda-gazze-krizi-ispanya-neden-batili-ulkeler-arasinda-tek-basina-israile-1097660375.html

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