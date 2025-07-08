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Fransız sokak sanatçısı Ememem, Ankara’nın çatlaklarını mozaiklerle süsledi
Fransız sokak sanatçısı Ememem, Ankara’nın çatlaklarını mozaiklerle süsledi
Sputnik Türkiye
Dünyanın birçok ülkesinde kaldırım çatlaklarını mozaiklerle süsleyen Ememem, “çatlakları iyileştirme sanatı”nı şimdi de Ankara sokaklarına taşıdı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, fotoğraf, фото, ememem, sanat

Fransız sokak sanatçısı Ememem, Ankara’nın çatlaklarını mozaiklerle süsledi

12:49 08.07.2025
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Dünyanın birçok ülkesinde kaldırım çatlaklarını mozaiklerle süsleyen Ememem, “çatlakları iyileştirme sanatı”nı şimdi de Ankara sokaklarına taşıdı.
© AA / Osmancan Gürdoğan

Fransa’nın Lyon kentinde yaşayan ünlü sokak sanatçısı Ememem, Ankara sokaklarına renk ve hayat kattı

Fransa’nın Lyon kentinde yaşayan ünlü sokak sanatçısı Ememem, Ankara sokaklarına renk ve hayat kattı - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Osmancan Gürdoğan

Fransa’nın Lyon kentinde yaşayan ünlü sokak sanatçısı Ememem, Ankara sokaklarına renk ve hayat kattı

© AA / Osmancan Gürdoğan

20 yılı aşkın süredir mozaik sanatıyla ilgilenen sanatçı, 2016’da geliştirdiği “Çatlakları İyileştirme Sanatı” akımını Türkiye’ye taşıdı.

20 yılı aşkın süredir mozaik sanatıyla ilgilenen sanatçı, 2016’da geliştirdiği “Çatlakları İyileştirme Sanatı” akımını Türkiye’ye taşıdı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Osmancan Gürdoğan

20 yılı aşkın süredir mozaik sanatıyla ilgilenen sanatçı, 2016’da geliştirdiği “Çatlakları İyileştirme Sanatı” akımını Türkiye’ye taşıdı.

© AA / Osmancan Gürdoğan

Ememem, ilk olarak Lyon’daki atölyesinin önündeki çatlamış kaldırıma mozaik yerleştirerek başladığı bu özgün sanatı, kısa sürede uluslararası bir projeye dönüştürdü.

Ememem, ilk olarak Lyon’daki atölyesinin önündeki çatlamış kaldırıma mozaik yerleştirerek başladığı bu özgün sanatı, kısa sürede uluslararası bir projeye dönüştürdü. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Osmancan Gürdoğan

Ememem, ilk olarak Lyon’daki atölyesinin önündeki çatlamış kaldırıma mozaik yerleştirerek başladığı bu özgün sanatı, kısa sürede uluslararası bir projeye dönüştürdü.

© AA / Osmancan Gürdoğan

Bugüne kadar İrlanda’dan Norveç’e, Almanya’dan ABD’ye kadar birçok ülkede eserlerini sergileyen Ememem, Ankara’nın çeşitli sokak ve caddelerinde de iz bıraktı.

Bugüne kadar İrlanda’dan Norveç’e, Almanya’dan ABD’ye kadar birçok ülkede eserlerini sergileyen Ememem, Ankara’nın çeşitli sokak ve caddelerinde de iz bıraktı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Osmancan Gürdoğan

Bugüne kadar İrlanda’dan Norveç’e, Almanya’dan ABD’ye kadar birçok ülkede eserlerini sergileyen Ememem, Ankara’nın çeşitli sokak ve caddelerinde de iz bıraktı.

© AA / Osmancan Gürdoğan

Ememem kendini “kaldırım cerrahı” ve “çukur şövalyesi” olarak tanımlıyor.

Ememem kendini “kaldırım cerrahı” ve “çukur şövalyesi” olarak tanımlıyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Osmancan Gürdoğan

Ememem kendini “kaldırım cerrahı” ve “çukur şövalyesi” olarak tanımlıyor.

© AA / Osmancan Gürdoğan

Sanatını, Fransızca su birikintisi anlamına gelen 'flaque' kelimesine atıfta bulunarak flackings olarak adlandırıyor.

Sanatını, Fransızca su birikintisi anlamına gelen &#x27;flaque&#x27; kelimesine atıfta bulunarak flackings olarak adlandırıyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Osmancan Gürdoğan

Sanatını, Fransızca su birikintisi anlamına gelen 'flaque' kelimesine atıfta bulunarak flackings olarak adlandırıyor.

© AA / Osmancan Gürdoğan

Sanatçı, yıpranmış kaldırımların çatlaklarını geometrik desenli, rengarenk mozaiklerle doldurarak hem çevreye estetik bir dokunuş yaptı hem de kente bakan gözlere küçük sürprizler sundu.

Sanatçı, yıpranmış kaldırımların çatlaklarını geometrik desenli, rengarenk mozaiklerle doldurarak hem çevreye estetik bir dokunuş yaptı hem de kente bakan gözlere küçük sürprizler sundu. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Osmancan Gürdoğan

Sanatçı, yıpranmış kaldırımların çatlaklarını geometrik desenli, rengarenk mozaiklerle doldurarak hem çevreye estetik bir dokunuş yaptı hem de kente bakan gözlere küçük sürprizler sundu.

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