Fransız sokak sanatçısı Ememem, Ankara’nın çatlaklarını mozaiklerle süsledi

Fransa’nın Lyon kentinde yaşayan ünlü sokak sanatçısı Ememem, Ankara sokaklarına renk ve hayat kattı
Fransa’nın Lyon kentinde yaşayan ünlü sokak sanatçısı Ememem, Ankara sokaklarına renk ve hayat kattı
20 yılı aşkın süredir mozaik sanatıyla ilgilenen sanatçı, 2016’da geliştirdiği “Çatlakları İyileştirme Sanatı” akımını Türkiye’ye taşıdı.
20 yılı aşkın süredir mozaik sanatıyla ilgilenen sanatçı, 2016’da geliştirdiği “Çatlakları İyileştirme Sanatı” akımını Türkiye’ye taşıdı.
Ememem, ilk olarak Lyon’daki atölyesinin önündeki çatlamış kaldırıma mozaik yerleştirerek başladığı bu özgün sanatı, kısa sürede uluslararası bir projeye dönüştürdü.
Ememem, ilk olarak Lyon’daki atölyesinin önündeki çatlamış kaldırıma mozaik yerleştirerek başladığı bu özgün sanatı, kısa sürede uluslararası bir projeye dönüştürdü.
Bugüne kadar İrlanda’dan Norveç’e, Almanya’dan ABD’ye kadar birçok ülkede eserlerini sergileyen Ememem, Ankara’nın çeşitli sokak ve caddelerinde de iz bıraktı.
Bugüne kadar İrlanda’dan Norveç’e, Almanya’dan ABD’ye kadar birçok ülkede eserlerini sergileyen Ememem, Ankara’nın çeşitli sokak ve caddelerinde de iz bıraktı.
Ememem kendini “kaldırım cerrahı” ve “çukur şövalyesi” olarak tanımlıyor.
Ememem kendini “kaldırım cerrahı” ve “çukur şövalyesi” olarak tanımlıyor.
Sanatını, Fransızca su birikintisi anlamına gelen 'flaque' kelimesine atıfta bulunarak flackings olarak adlandırıyor.
Sanatını, Fransızca su birikintisi anlamına gelen 'flaque' kelimesine atıfta bulunarak flackings olarak adlandırıyor.
Sanatçı, yıpranmış kaldırımların çatlaklarını geometrik desenli, rengarenk mozaiklerle doldurarak hem çevreye estetik bir dokunuş yaptı hem de kente bakan gözlere küçük sürprizler sundu.
Sanatçı, yıpranmış kaldırımların çatlaklarını geometrik desenli, rengarenk mozaiklerle doldurarak hem çevreye estetik bir dokunuş yaptı hem de kente bakan gözlere küçük sürprizler sundu.