https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/chpli-yilmaz-ates-chpnin-tuzel-kisiligine-bir-operasyon-yapiliyor-1097750341.html
CHP’li Yılmaz Ateş: CHP’nin tüzel kişiliğine bir operasyon yapılıyor
CHP’li Yılmaz Ateş: CHP’nin tüzel kişiliğine bir operasyon yapılıyor
Sputnik Türkiye
Eski TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, CHP’li belediyelere yapılan operasyonların CHP’nin tüzel kişiliğine yapılan bir operasyon olduğunu söyledi. Ateş, “Böyle... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T15:00+0300
2025-07-08T15:00+0300
2025-07-09T16:17+0300
ankara farki
radyo
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yılmaz ateş
operasyon
siyaset
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş konuk oldu. Ateş, programda şu mesajları verdi:‘CHP kendi iç hukukunu işletmeliydi’‘CHP itirafçıların çok olmasının muhasebesini yapmalı’‘Sadece CHP’ye soruşturma yargıyı yıpratıyor’
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İsmet Özçelik
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
chp son dakika, chp belediye operasyon, chp'ye operasyon
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CHP’li Yılmaz Ateş: CHP’nin tüzel kişiliğine bir operasyon yapılıyor
15:00 08.07.2025 (güncellendi: 16:17 09.07.2025)
Eski TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, CHP’li belediyelere yapılan operasyonların CHP’nin tüzel kişiliğine yapılan bir operasyon olduğunu söyledi. Ateş, “Böyle bir şaibe ortaya çıktığı an hiç iktidara, savcıya kalmadan CHP kendi iç hukukunu işletmeliydi. Parti bu konuda geç kaldı” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş konuk oldu. Ateş, programda şu mesajları verdi:
‘CHP kendi iç hukukunu işletmeliydi’
“Böyle bir şaibe ortaya çıktığı an hiç iktidara, savcıya kalmadan CHP kendi iç hukukunu işletmeliydi. Bu söylentiler tutuklandığı gün ortaya çıkmadı ki, aylardır, yıllardır söyleniyor. Parti bu konuda geç kaldı. Ama iktidar da her soruşturma açtığı belediye başkanını nasıl görevden alır? Bu yanlış bir uygulama. Bu ister istemez Türkiye’yi kamplara bölme, Türkiye’yi demokrasisi işlemeyen, yargısı bağımsız olmayan bir görünüme kavuşturuyor. Bu Belediye Başkanları üzerinden baktığımız zaman bu operasyon CHP’yi kökten çökertme operasyonudur.
Orada hedef Ahmet, Mehmet belediye başkanı değil. Hedef CHP’nin temsil ettiği değerleri çökertme olayıdır. CHP’nin tüzel kişiliğinin bir adım ötesi Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü çökertme operasyonudur.”
‘CHP itirafçıların çok olmasının muhasebesini yapmalı’
“35 itirafçı var. Bizim yöneticilerimiz iftiracı diyor. İster itirafçı, ister iftiracı olsun. Bakın, içlerinden bir tane CHP’li yok. Sonradan olma, çakma CHP’liler. Bunları nasıl en üst noktalara getirdiniz? Bunların muhasebesini yapmamız lazım. Bu olay Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasisine, milli birliğine, ulusal bütünlüğüne yönelik bir operasyondur. Bunu görelim. Ne oldu da bu arkadaşlarımız 5 yıldır görevdeydi de bir tane hırsızlık yapmadılar da son 1 ayda mı geldi?”
‘Sadece CHP’ye soruşturma yargıyı yıpratıyor’
“Kamu vicdanı, yargı, hukuk o kadar kanatılıyor ki… Sayın Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nı görevden aldı, İstanbul’u, Bursa’yı, Balıkesir’i aldı. O dönem neden aldın? Ya FETÖ’cüydüler ya da yolsuzluk yaptıkları için aldın. Peki istifasını aldın veya ettirdin, neden bunlar hakkında bir tane soruşturma açılmadı? AK Parti’nin belediye sayısı hala CHP’den fazla. Bir tanesinin yargıya gidip ceza aldığı kamuoyunun gündemine gelmedi. Ama günlerdir CHP’nin en ufak bir ilçesinden tutun il başkanına gündemden inmiyor.”