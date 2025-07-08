CHP’li Yılmaz Ateş: CHP’nin tüzel kişiliğine bir operasyon yapılıyor

“Böyle bir şaibe ortaya çıktığı an hiç iktidara, savcıya kalmadan CHP kendi iç hukukunu işletmeliydi. Bu söylentiler tutuklandığı gün ortaya çıkmadı ki, aylardır, yıllardır söyleniyor. Parti bu konuda geç kaldı. Ama iktidar da her soruşturma açtığı belediye başkanını nasıl görevden alır? Bu yanlış bir uygulama. Bu ister istemez Türkiye’yi kamplara bölme, Türkiye’yi demokrasisi işlemeyen, yargısı bağımsız olmayan bir görünüme kavuşturuyor. Bu Belediye Başkanları üzerinden baktığımız zaman bu operasyon CHP’yi kökten çökertme operasyonudur.

Orada hedef Ahmet, Mehmet belediye başkanı değil. Hedef CHP’nin temsil ettiği değerleri çökertme olayıdır. CHP’nin tüzel kişiliğinin bir adım ötesi Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü çökertme operasyonudur.”