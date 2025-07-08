https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/abdde-aclik-cekenlerin-sayisi-son-yillarda--neredeyse-iki-kat-artti-1097711151.html

ABD'de açlık çekenlerin sayısı son yıllarda neredeyse iki kat arttı

ABD'de açlık çekenlerin sayısı son yıllarda neredeyse iki kat arttı

Sputnik Türkiye

Morning Consult şirketi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, 2025 yılının Mayıs ayında yetişkin ABD vatandaşlarının yüzde 15.6'sı gıda sıkıntısı yaşadı... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T19:01+0300

2025-07-08T19:01+0300

2025-07-08T19:01+0300

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2025'te Philadelphia bölgesinde gıda talebinde 2021 yılına kıyasla yüzde 120'lik bir artış görüldü. Buna rağmen ABD hükümetinin gıda yardımlarını kesmeye karar vermesi, durumu daha da kötüleştirebilir.Konuyla ilgili ayrıntılar, Sputnik'in infografiğinde.

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