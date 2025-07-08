https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/abdde-aclik-cekenlerin-sayisi-son-yillarda--neredeyse-iki-kat-artti-1097711151.html
ABD'de açlık çekenlerin sayısı son yıllarda neredeyse iki kat arttı
ABD'de açlık çekenlerin sayısı son yıllarda neredeyse iki kat arttı
Sputnik Türkiye
Morning Consult şirketi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, 2025 yılının Mayıs ayında yetişkin ABD vatandaşlarının yüzde 15.6'sı gıda sıkıntısı yaşadı... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T19:01+0300
2025-07-08T19:01+0300
2025-07-08T19:01+0300
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2025'te Philadelphia bölgesinde gıda talebinde 2021 yılına kıyasla yüzde 120'lik bir artış görüldü. Buna rağmen ABD hükümetinin gıda yardımlarını kesmeye karar vermesi, durumu daha da kötüleştirebilir.Konuyla ilgili ayrıntılar, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, abd, covid-19, pandemi, donald trump, açlık, istatistik, инфографика
i̇nfografi̇k, abd, covid-19, pandemi, donald trump, açlık, istatistik, инфографика
ABD'de açlık çekenlerin sayısı son yıllarda neredeyse iki kat arttı
Morning Consult şirketi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, 2025 yılının Mayıs ayında yetişkin ABD vatandaşlarının yüzde 15.6'sı gıda sıkıntısı yaşadı. Bu oran ise, 2021 yılındakinin neredeyse iki katı.
2025'te Philadelphia bölgesinde gıda talebinde 2021 yılına kıyasla yüzde 120'lik bir artış görüldü. Buna rağmen ABD hükümetinin gıda yardımlarını kesmeye karar vermesi, durumu daha da kötüleştirebilir.
Konuyla ilgili ayrıntılar, Sputnik'in infografiğinde.