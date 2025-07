https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/11-temmuz-2025-vizyona-girecek-filmler-bu-hafta-sinemalarda-gosterilecek-yerli-ve-yabanci-yapimlar-1097684461.html

11 Temmuz 2025 vizyona girecek filmler: Bu hafta sinemalarda gösterilecek yerli ve yabancı yapımlar

11 Temmuz 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler açıklandı. Bu hafta sinemalarda gösterilecek tüm yerli ve yabancı yapımlar rehberimizde.

Sinema tutkunlarının her hafta merakla beklediği vizyon film listesi açıklandı. 11 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla Türkiye genelindeki sinemalarda gösterime girecek yeni filmler ve hâlâ vizyonda olan yapımlar netleşti. Bu hafta aksiyon, komedi, korku, animasyon ve dram türlerinde birçok yerli ve yabancı yapım sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler ve haftalık sinema rehberi…Vizyondaki filmler: Sinemalarda şu anda gösterimde olan yapımlarF1 FilmiBrad Pitt’in emekli bir Formula 1 pilotunu canlandırdığı bu aksiyon ve spor temalı yapım, genç bir sürücünün yetişmesine yardımcı olma hikâyesini anlatıyor. Gerçek pistlerde çekilen ve sinema severlerin merakla beklediği filmde, Kerry Condon ve Javier Bardem de güçlü rolleriyle dikkat çekiyor. “F1 Filmi”, hız ve rekabetin merkezinde geçen senaryosuyla motor sporları tutkunlarını sinema salonlarına çekmeye hazırlanıyor.Jurassic World: Yeniden DoğuşScarlett Johansson’un aksiyon dolu bir gizli operasyon uzmanına hayat verdiği “Jurassic World: Yeniden Doğuş”, serinin önceki filmi Jurassic World: Hakimiyet'in beş yıl sonrasını konu alıyor. Gezegenin ekosistemi dinozorlar için tehdit oluştururken, insanlık için hayati bir ilacın genetik kaynağı olduğu keşfedilen üç devasa yaratık, tropik bölgelerde izole şekilde varlık sürdürmektedir. Johansson’a Jonathan Bailey ve Mahershala Ali'nin eşlik ettiği bu yeni bölümde, bir kurtarma görevi sırasında yasaklı bir adaya sığınmak zorunda kalan sivil bir aile ve özel tim, Jurassic Park’ın geçmişinden gelen karanlık bir sırrı gün yüzüne çıkarıyor. Dinozor aksiyonu, bilimkurgu ve hayatta kalma temasını bir araya getiren film, 2025 yazının en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.Buz DevriAnimasyon ve aile sinemasının klasiklerinden biri olan “Buz Devri”, yaklaşan buzul çağı öncesinde hayatta kalmaya çalışan üç farklı hayvanın sıra dışı yolculuğunu konu alıyor. Soğukların iyice arttığı bir dönemde, huysuz mamut Manny, konuşkan tembel hayvan Sid ve gizemli kılıç dişli kaplan Diego’nun yolları kesişir. Tesadüfen karşılarına çıkan bir insan bebeğini ailesine ulaştırmaya çalışan bu üçlü, hem doğanın zorlu şartlarıyla hem de birbirleriyle baş etmeye çalışır. Mizah, dostluk ve macera dolu bu animasyon filmi, her yaştan izleyiciye hitap eden unutulmaz sahneleriyle yeniden beyaz perdede.Siccin 8Fatih Gülnar, Melike Balçık ve Gönül Ürer’in başrollerinde yer aldığı “Siccin 8”, Türk korku sinemasının en ürpertici serilerinden birinin yeni halkası olarak izleyiciyle buluşuyor. Film, annesini huzurevine yerleştirdikten sonra evinde paranormal olaylarla yüzleşen Fatih’in karanlık geçmişiyle hesaplaşmasını konu alıyor. Huzur arayışı yerini dehşete bırakırken, evin her köşesini saran gizemli varlıklar ve çözülemeyen sırlar izleyiciyi derin bir korku atmosferine sürüklüyor. Siccin serisinin bu yeni bölümü, şeytani varlıklar, vicdan azabı ve bedeli ağır sırlarla örülü bir korku hikâyesi sunuyor.Sihirli Annem: Hepimiz BirizNevra Serezli, İnci Türkay ve Şahap Sayılgan’ın yeniden bir araya geldiği “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz”, sevilen dizinin yıllar sonra sinema perdesine taşınan yeni uyarlamasıyla izleyiciyle buluşuyor. Periler Alemi’nde düzen bozulmak üzeredir; elinden sihir gücü alınan Dudu’nun kardeşi Gogo, tüm perileri sihirsiz bırakmayı amaçlamaktadır. Dünya’da işler yolundayken, Periler Alemi’ne yapılan bu beklenmedik müdahale iki tarafı da kaosa sürükler. Perilerle fanilerin kaderi artık birlikte hareket etmelerine bağlıdır. Aile, komedi ve fantastik ögeleri bir araya getiren film, hem nostalji hem de yepyeni bir macera vadediyor.28 Yıl SonraAaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes ve Jodie Comer'ın başrollerini paylaştığı “28 Yıl Sonra”, ikonik zombi kıyameti serisinin merakla beklenen yeni halkası olarak sinemalara geliyor. Öfke virüsünün dünyaya yayılmasının üzerinden neredeyse otuz yıl geçmiştir ve insanlık, hâlâ ağır karantina koşulları altında yaşamaya çalışmaktadır. Hayatta kalmayı başaran küçük bir grup, korunaklı bir adada barınırken, içlerinden biri anakaranın karanlık kalbine doğru tehlikeli bir görev için yola çıkar. Ancak dış dünya, yalnızca enfekte olmuşlarla değil, çok daha büyük mutasyonlarla yüzleşmeye hazırdır. Gerilim, korku ve bilimkurgu unsurlarını ustalıkla harmanlayan film, serinin karanlık mirasını devam ettiriyor.BallerinaAna de Armas’ın başrolünde yer aldığı “Ballerina”, John Wick evreninde geçen ve aksiyon dozunu zirveye taşıyan bir intikam hikâyesini konu alıyor. Ailesinin ölümünden sorumlu olan katilleri tek tek ortadan kaldırmaya yemin eden genç bir suikastçının karanlık yolculuğunu anlatan filmde, Keanu Reeves ve Ian McShane de evrene tanıdık yüzler olarak geri dönüyor. Yüksek tempolu sahneleri ve stilize aksiyon koreografileriyle dikkat çeken “Ballerina”, John Wick hayranları için kaçırılmayacak bir sinema deneyimi sunuyor.Mission: Impossible – Son HesaplaşmaTom Cruise’un efsane ajan Ethan Hunt rolüne geri döndüğü “Mission: Impossible – Son Hesaplaşma”, serinin önceki filmi “Ölümcül Hesaplaşma: Birinci Bölüm”ün bıraktığı yerden devam ediyor. Vanessa Kirby ve Rebecca Ferguson’un da rol aldığı bu yüksek tempolu devam filminde, Hunt ve ekibi, dünyanın sonunu getirme potansiyeline sahip olan gelişmiş bir yapay zeka programı “The Entity”nin peşine düşüyor. İmkansız görevler, entrikalar ve soluksuz aksiyon sahneleriyle örülü bu yapım, serinin hayranları için adeta bir final niteliği taşıyor.MusibetAsmara Abigail, Ajeng Giona ve Edward Akbar’ın başrollerini paylaştığı “Musibet”, sessiz görünen bir yetimhanede geçen derin bir korku hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. Ebeveynlerini kaybettikten sonra yeni bir hayata başlamak üzere tenha bir yetimhaneye yerleştirilen iki genç kız, burada sadece çocuklarla değil, görünmeyen karanlık varlıklarla da baş başa kalır. Gece yankılanan fısıltılar, duvarlardan gelen ilahiler ve giderek artan açıklanamayan olaylar, yerini saf dehşete bırakır. Bir çocuğun ruhunun ele geçirilmesiyle başlayan kabus, yapılan ruqyah ritüeliyle daha da şiddetlenir. Uzakdoğu korku sinemasının etkileyici atmosferini taşıyan “Musibet”, doğaüstü temaları ve dini motifleriyle dikkat çekiyor.Tam Bana GöreDakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal’ın başrollerinde yer aldığı “Tam Bana Göre”, aşkın mükemmel mi yoksa kusurlu mu olması gerektiğini sorgulayan romantik ve duygusal bir hikâye sunuyor. Hayatını başkalarının ideal partnerini bulmaya adamış olan Lucy, kendisi için ideal gibi görünen bir ilişkiye adım atarken, geçmişte bırakamadığı bir aşkın gölgesiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Eski sevgilisine duyduğu karmaşık duygular ve yeni ilişkisi arasında sıkışan Lucy'nin yaşadıkları, izleyiciye kalplere dokunan samimi bir yolculuk vadediyor. “Tam Bana Göre”, aşkın ikinci bir şansı hak edip etmediğini sorgulatan bir romantik komedi olarak öne çıkıyor.Ölümcül UçuşKatee Sackhoff, Josh Hartnett ve Charithra Chandran’ın rol aldığı “Ölümcül Uçuş”, yüksek irtifada geçen tempolu bir aksiyon ve hayatta kalma hikâyesi sunuyor. Bangkok’tan San Francisco’ya giden bir uçakta gizemli bir hedefi izlemekle görevlendirilen sürgün edilmiş bir ajan, kendisini suikastçılarla dolu bir yolculuğun tam ortasında bulur. Her yolcunun potansiyel bir tehdit olduğu bu ölümcül uçuşta, ajan hem görevini tamamlamaya hem de hayatta kalmaya çalışır. Gerilim dozunu sürekli yükselten yapısıyla “Ölümcül Uçuş”, aksiyon severler için nefes kesici bir sinema deneyimi vadediyor.11 Temmuz 2025 vizyona girecek filmler: Bu hafta sinemalarda yeni neler var?SupermanDavid Corenswet’in ikonik kahramana hayat verdiği yeni “Superman” filmi, hem Kriptonlu bir uzaylının mirasını hem de dünyada bir insan olarak yaşam mücadelesini anlatıyor. Rachel Brosnahan ve Isabela Merced’in de yer aldığı yapımda, Clark Kent olarak büyüyen Superman, adalet, dürüstlük ve insani değerler uğruna savaşırken, bu erdemlerin artık geçerli sayılmadığı bir dünyada kimliğini ve inançlarını yeniden sorgulamak zorunda kalıyor. Klasik bir kahraman hikâyesine modern bir bakış sunan bu yeni uyarlama, DC evrenine güçlü bir dönüş niteliği taşıyor.Asla Bırakma“Asla Bırakma”, insanlığın çöküşe sürüklendiği post apokaliptik bir dünyada geçen, gerilim dolu bir hayatta kalma hikâyesi sunuyor. Filmde, iki çocuğuyla birlikte ayakta kalmaya çalışan bir annenin, hem çevresel tehditlerle hem de insan doğasının karanlık yüzüyle verdiği mücadele anlatılıyor. Sessizlik içinde geçen anlar, bilinmezlik ve sürekli artan gerilim duygusuyla birleşerek izleyiciyi soluksuz bir yolculuğa çıkarıyor. “Asla Bırakma”, özellikle kıyamet sonrası filmleri sevenler için dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.Düğün Eviİnan Ulaş Torun, Ersin Korkut ve Durul Bazan’ın rol aldığı “Düğün Evi”, absürt mizahı ve yerel dokusuyla dikkat çeken eğlenceli bir yerli komedi filmi olarak sinemaseverlerle buluşuyor. Bursa’nın sakin bir sahil kasabasında geçen hikâyede, Faruk’un Gülizar’a olan imkânsız aşkı onu trajikomik bir yola sürüklerken, Muhtar Hıdır’ın devreye girerek ABD eski başkanı Trump’ı Mudanya’ya getirmesiyle işler iyice çığırından çıkar. Sıra dışı olaylar zinciriyle ilerleyen film, yerli komedi sevenlere bol kahkahalı ve sürprizli bir hikâye vadediyor.Kaptan Sabertooth 2Çocukların sevgilisi korsan kahraman geri dönüyor! “Kaptan Sabertooth 2”, efsanevi gemi Kara Leydi’de yaşanan gizemli bir hırsızlıkla başlayan, dostluk ve cesaret dolu yepyeni bir maceraya davet ediyor. Altın kaplan heykelinin kaybolmasıyla sarsılan Sabertooth ve mürettebatı, bu olayın ardındaki zeki ve kararlı Kontes Sibylla'nın izini sürerken, hem eğlenceli bulmacalarla hem de unutulmaz dostluklarla karşılaşıyor. Takım olmanın ve paylaşmanın önemini vurgulayan bu renkli animasyon film, küçük izleyicilere heyecan dolu bir yolculuk sunuyor.

