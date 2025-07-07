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Uzmanlar uyardı: Aşırı sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi zorlayacak
Uzmanlar uyardı: Aşırı sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi zorlayacak
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7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibariyle Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar 35-40 dereceye ulaşacak. Yağış beklenmeyen bölgelerde açık ve az bulutlu hava etkili olacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Temmuz Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji kuvvetli rüzgara karşı uyardıRüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara Bölgesi Hava DurumuEge Bölgesi Hava DurumuAkdeniz Bölgesi Hava Durumuİç Anadolu Hava DurumuBatı Karadeniz Hava DurumuOrta ve Doğu Karadeniz Hava DurumuDoğu Anadolu Hava DurumuNot: Bölgenin güneydoğusunda rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.Güneydoğu Anadolu Hava Durumu
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hava durumu 7 temmuz 2025, türkiye sıcak hava dalgası, 40 derece sıcaklık, meteoroloji uyarısı, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir sıcaklık, ankara sıcaklık tahmini, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, hava sıcaklığı artışı
hava durumu 7 temmuz 2025, türkiye sıcak hava dalgası, 40 derece sıcaklık, meteoroloji uyarısı, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir sıcaklık, ankara sıcaklık tahmini, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, hava sıcaklığı artışı

Uzmanlar uyardı: Aşırı sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi zorlayacak

06:53 07.07.2025
© AA / Gökhan BalcıSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA / Gökhan Balcı
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Türkiye genelinde 7 Temmuz Pazartesi günü itibariyle sıcak hava etkisini artıracak, sıcaklıklar ilerleyen günlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Yağış beklenmediği yeni haftada termometreler Ankara'da 38, İstanbul'da 35 ve İzmir'de 40 dereceyi görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Temmuz Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji kuvvetli rüzgara karşı uyardı

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Balıkesir: 38°C, Az bulutlu ve açık
Edirne: 39°C, Az bulutlu ve açık
İstanbul: 34°C, Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 37°C, Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi Hava Durumu

Afyonkarahisar: 35°C, Az bulutlu ve açık
Denizli: 41°C, Az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C, Az bulutlu ve açık
Manisa: 41°C, Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Adana: 36°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 34°C, Az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C, Az bulutlu ve açık
Isparta: 37°C, Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Hava Durumu

Ankara: 35°C, Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 36°C, Az bulutlu ve açık
Konya: 34°C, Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 29°C, Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu: 35°C, Az bulutlu ve açık
Düzce: 38°C, Az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C, Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 30°C, Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Hava Durumu

Amasya: 34°C, Az bulutlu
Artvin: 27°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 26°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Hava Durumu

Erzurum: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: 23°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 35°C, Az bulutlu
Van: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
Not: Bölgenin güneydoğusunda rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Güneydoğu Anadolu Hava Durumu

Diyarbakır: 38°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 38°C, Az bulutlu ve açık
Mardin: 35°C, Az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, Az bulutlu ve açık
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