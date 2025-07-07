Uzmanlar uyardı: Aşırı sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi zorlayacak
© AA / Gökhan BalcıSıcak hava dalgası
© AA / Gökhan Balcı
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Türkiye genelinde 7 Temmuz Pazartesi günü itibariyle sıcak hava etkisini artıracak, sıcaklıklar ilerleyen günlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Yağış beklenmediği yeni haftada termometreler Ankara'da 38, İstanbul'da 35 ve İzmir'de 40 dereceyi görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Temmuz Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara Bölgesi Hava Durumu
Balıkesir: 38°C, Az bulutlu ve açık
Edirne: 39°C, Az bulutlu ve açık
İstanbul: 34°C, Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 37°C, Az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi Hava Durumu
Afyonkarahisar: 35°C, Az bulutlu ve açık
Denizli: 41°C, Az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C, Az bulutlu ve açık
Manisa: 41°C, Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi Hava Durumu
Adana: 36°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 34°C, Az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C, Az bulutlu ve açık
Isparta: 37°C, Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Hava Durumu
Ankara: 35°C, Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 36°C, Az bulutlu ve açık
Konya: 34°C, Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 29°C, Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu: 35°C, Az bulutlu ve açık
Düzce: 38°C, Az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C, Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 30°C, Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz Hava Durumu
Amasya: 34°C, Az bulutlu
Artvin: 27°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 26°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Hava Durumu
Erzurum: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: 23°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 35°C, Az bulutlu
Van: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
Not: Bölgenin güneydoğusunda rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.
Güneydoğu Anadolu Hava Durumu
Diyarbakır: 38°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 38°C, Az bulutlu ve açık
Mardin: 35°C, Az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, Az bulutlu ve açık