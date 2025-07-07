https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/uzmanlar-uyardi-asiri-sicaklar-etkili-olacak-termometreler-40-dereceyi-zorlayacak-1097646892.html

Uzmanlar uyardı: Aşırı sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi zorlayacak

Uzmanlar uyardı: Aşırı sıcaklar etkili olacak, termometreler 40 dereceyi zorlayacak

Sputnik Türkiye

7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibariyle Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar 35-40 dereceye ulaşacak. Yağış beklenmeyen bölgelerde açık ve az bulutlu hava etkili olacak.

2025-07-07T06:53+0300

2025-07-07T06:53+0300

2025-07-07T06:53+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Temmuz Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji kuvvetli rüzgara karşı uyardıRüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara Bölgesi Hava DurumuEge Bölgesi Hava DurumuAkdeniz Bölgesi Hava Durumuİç Anadolu Hava DurumuBatı Karadeniz Hava DurumuOrta ve Doğu Karadeniz Hava DurumuDoğu Anadolu Hava DurumuNot: Bölgenin güneydoğusunda rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.Güneydoğu Anadolu Hava Durumu

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Sputnik Türkiye

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