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Peru'da 3 bin 500 yıllık şehir gün yüzüne çıkartıldı
Peru'da 3 bin 500 yıllık şehir gün yüzüne çıkartıldı
Sputnik Türkiye
Peru'nun kuzeyindeki Barranca eyaletinde arkeolojik geçmişiyle ünlü Penico'da 3 bin 500 yıllık bir antik kent gün yüzüne çıkartıldı. Penico antik kazı alanı... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
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Peru'da kıyı şeridi ile dağlar arasında antik bir ticaret merkezi olduğu belirtilen Penico'da uzun yıllardır kazı çalışmaları devam ediyordu. Arkeologlar, Penico'da 3 bin 500 yıllık antik bir kentin keşfediliğini duyurdu. Lima'nın yaklaşık 200 km kuzeyinde bulunan kazı alanı, deniz seviyesinden yaklaşık 600 metre yüksekte yer alıyor ve MÖ 1.800 ile 1.500 yılları arasında kurulduğu düşünülüyor. Bu tarihler tarihçilere göre Orta Doğu ve Asya'da erken medeniyetlerin geliştiği zamana yakın bir dönem olduğu ifade ediliyor. Arkeologlar, keşfin Amerika'nın en eski medeniyeti olan Caral'ın başına ne geldiğine ışık tuttuğunu söylüyor. Penico'da 8 yıllık kazı çalışması sonucunda tören tapınakları ve konut kompleksleri de dahil olmak üzere 18 yapı ortaya çıkartıldı. Amerika'nın en eski medeniyeti Caral'a çok yakınPenico, Amerika'daki bilinen en eski medeniyet olarak kabul edilen Caral'ın 5 bin yıl önce, MÖ 3 bin civarında Peru'nun Supe vadisinde kurulduğu yere yakın bir yerde yer almaktadır. Caral, büyük piramit yapıları, gelişmiş sulama tarımı ve kentsel yerleşimler de dahil olmak üzere 32 anıta sahiptir. Hindistan, Mısır, Sümer ve Çin'deki diğer benzer erken medeniyetlerden izole bir şekilde geliştiğine inanılmaktadır.
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asya, lima, amerika, caral, penico, antik, antik kent, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif
asya, lima, amerika, caral, penico, antik, antik kent, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif

Peru'da 3 bin 500 yıllık şehir gün yüzüne çıkartıldı

11:01 07.07.2025
© Fotoğraf : Peru Kültür BakanlığıPenico
Penico - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© Fotoğraf : Peru Kültür Bakanlığı
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Peru'nun kuzeyindeki Barranca eyaletinde arkeolojik geçmişiyle ünlü Penico'da 3 bin 500 yıllık bir antik kent gün yüzüne çıkartıldı. Penico antik kazı alanı, Orta Doğu ve Asya'da erken medeniyetlerin geliştiği zamana yakın bir döneme tarihlendiriliyor.
Peru'da kıyı şeridi ile dağlar arasında antik bir ticaret merkezi olduğu belirtilen Penico'da uzun yıllardır kazı çalışmaları devam ediyordu. Arkeologlar, Penico'da 3 bin 500 yıllık antik bir kentin keşfediliğini duyurdu.
Lima'nın yaklaşık 200 km kuzeyinde bulunan kazı alanı, deniz seviyesinden yaklaşık 600 metre yüksekte yer alıyor ve MÖ 1.800 ile 1.500 yılları arasında kurulduğu düşünülüyor. Bu tarihler tarihçilere göre Orta Doğu ve Asya'da erken medeniyetlerin geliştiği zamana yakın bir dönem olduğu ifade ediliyor.
© Fotoğraf : Peru Kültür BakanlığıPeru'da 3 bin 500 yıllık şehir gün yüzüne çıkartıldı
Peru'da 3 bin 500 yıllık şehir gün yüzüne çıkartıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
Peru'da 3 bin 500 yıllık şehir gün yüzüne çıkartıldı
© Fotoğraf : Peru Kültür Bakanlığı
Arkeologlar, keşfin Amerika'nın en eski medeniyeti olan Caral'ın başına ne geldiğine ışık tuttuğunu söylüyor.
Penico'da 8 yıllık kazı çalışması sonucunda tören tapınakları ve konut kompleksleri de dahil olmak üzere 18 yapı ortaya çıkartıldı.

Amerika'nın en eski medeniyeti Caral'a çok yakın

Penico, Amerika'daki bilinen en eski medeniyet olarak kabul edilen Caral'ın 5 bin yıl önce, MÖ 3 bin civarında Peru'nun Supe vadisinde kurulduğu yere yakın bir yerde yer almaktadır. Caral, büyük piramit yapıları, gelişmiş sulama tarımı ve kentsel yerleşimler de dahil olmak üzere 32 anıta sahiptir. Hindistan, Mısır, Sümer ve Çin'deki diğer benzer erken medeniyetlerden izole bir şekilde geliştiğine inanılmaktadır.
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