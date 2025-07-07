https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/abdnin-ukraynaya-sagladigi-yardim-1233-milyar-dolara-ulasti-1097667062.html

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardım 123.3 milyar dolara ulaştı

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardım 123.3 milyar dolara ulaştı

Sputnik Türkiye

Sputnik'in açık veriler ile Almanya merkezli Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verilerine dayanarak yaptığı hesaplamlara göre, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T15:39+0300

2025-07-07T15:39+0300

2025-07-07T15:39+0300

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i̇nfografi̇k

abd

almanya

ukrayna

kiel dünya ekonomisi enstitüsü

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Bununla birlikte, 2025'in Mayıs ayından Temmuz başına kadar ABD'nin Ukrayna'ya hiç yardım sağlamadığına dikkat çekildi.Konuyla ilgili ayrıntılar, Sputnik'in infografiğinde.

almanya

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