https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/abdnin-ukraynaya-sagladigi-yardim-1233-milyar-dolara-ulasti-1097667062.html
ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardım 123.3 milyar dolara ulaştı
ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardım 123.3 milyar dolara ulaştı
Sputnik Türkiye
Sputnik'in açık veriler ile Almanya merkezli Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verilerine dayanarak yaptığı hesaplamlara göre, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T15:39+0300
2025-07-07T15:39+0300
2025-07-07T15:39+0300
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almanya
ukrayna
kiel dünya ekonomisi enstitüsü
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Bununla birlikte, 2025'in Mayıs ayından Temmuz başına kadar ABD'nin Ukrayna'ya hiç yardım sağlamadığına dikkat çekildi.Konuyla ilgili ayrıntılar, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, abd, almanya, ukrayna, kiel dünya ekonomisi enstitüsü, инфографика
i̇nfografi̇k, abd, almanya, ukrayna, kiel dünya ekonomisi enstitüsü, инфографика
ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardım 123.3 milyar dolara ulaştı
Sputnik'in açık veriler ile Almanya merkezli Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verilerine dayanarak yaptığı hesaplamlara göre, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği yardımların toplamı 123.3 milyar dolara ulaştı.
Bununla birlikte, 2025'in Mayıs ayından Temmuz başına kadar ABD'nin Ukrayna'ya hiç yardım sağlamadığına dikkat çekildi.
Konuyla ilgili ayrıntılar, Sputnik'in infografiğinde.