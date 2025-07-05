https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/kosova-meclisine-bomba-ihbari-bina-tahliye-edildi-1097622988.html
Kosova Meclisi’ne bomba ihbarı: Bina tahliye edildi
Kosova Meclisi’ne bomba ihbarı: Bina tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Kosova Meclisi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. İhbarı yapan kişinin, binada patlayıcı olduğunu ve 10 dakika içinde infilak edeceğini söylediği belirtildi. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T14:33+0300
2025-07-05T14:33+0300
2025-07-05T15:04+0300
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kosova
meclis
bomba ihbarı
meclis genel kurulu
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Kosova Meclisi, yapılan bomba ihbarı üzerine sabah saatlerinde tahliye edildi. Meclis Genel Sekreter Vekili Arben Loshi, yerel basına yaptığı açıklamada, “İngilizce konuşan bir kişi arayıp binaya bomba yerleştirildiğini ve 10 dakika içinde patlayacağını söyledi” dedi.Polisten yapılan açıklamada, ihbarın ardından savcılığın bilgilendirildiği, mayın imha ekipleri ve ilgili güvenlik birimlerinin meclis binasında detaylı arama yaptığı bildirildi.Tahliye sonrası meclis oturumu, yerel saatle 20.00’ye ertelendi. Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi de meclisle aynı binada yer alıyor.Meclis Genel Kurulu, Kosova’da 15 Nisan’dan bu yana başkan seçilemediği için iki günde bir toplanıyor. Bugün 42’nci kez devam etmesi beklenen oturum öncesinde milletvekilleri binaya giriş yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/abd-kennedy-centerda-bomba-tehdidi-bina-bosaltildi-1093852200.html
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kosova, meclis, bomba ihbarı, meclis genel kurulu
kosova, meclis, bomba ihbarı, meclis genel kurulu
Kosova Meclisi’ne bomba ihbarı: Bina tahliye edildi
14:33 05.07.2025 (güncellendi: 15:04 05.07.2025)
Kosova Meclisi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. İhbarı yapan kişinin, binada patlayıcı olduğunu ve 10 dakika içinde infilak edeceğini söylediği belirtildi.
Kosova Meclisi, yapılan bomba ihbarı üzerine sabah saatlerinde tahliye edildi. Meclis Genel Sekreter Vekili Arben Loshi, yerel basına yaptığı açıklamada, “İngilizce konuşan bir kişi arayıp binaya bomba yerleştirildiğini ve 10 dakika içinde patlayacağını söyledi” dedi.
Polisten yapılan açıklamada, ihbarın ardından savcılığın bilgilendirildiği, mayın imha ekipleri ve ilgili güvenlik birimlerinin meclis binasında detaylı arama yaptığı bildirildi.
Tahliye sonrası meclis oturumu, yerel saatle 20.00’ye ertelendi. Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi de meclisle aynı binada yer alıyor.
Meclis Genel Kurulu, Kosova’da 15 Nisan’dan bu yana başkan seçilemediği için iki günde bir toplanıyor. Bugün 42’nci kez devam etmesi beklenen oturum öncesinde milletvekilleri binaya giriş yapmıştı.