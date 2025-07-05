https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/kosova-meclisine-bomba-ihbari-bina-tahliye-edildi-1097622988.html

Kosova Meclisi’ne bomba ihbarı: Bina tahliye edildi

Kosova Meclisi’ne bomba ihbarı: Bina tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Kosova Meclisi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. İhbarı yapan kişinin, binada patlayıcı olduğunu ve 10 dakika içinde infilak edeceğini söylediği belirtildi. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T14:33+0300

2025-07-05T14:33+0300

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meclis genel kurulu

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Kosova Meclisi, yapılan bomba ihbarı üzerine sabah saatlerinde tahliye edildi. Meclis Genel Sekreter Vekili Arben Loshi, yerel basına yaptığı açıklamada, “İngilizce konuşan bir kişi arayıp binaya bomba yerleştirildiğini ve 10 dakika içinde patlayacağını söyledi” dedi.Polisten yapılan açıklamada, ihbarın ardından savcılığın bilgilendirildiği, mayın imha ekipleri ve ilgili güvenlik birimlerinin meclis binasında detaylı arama yaptığı bildirildi.Tahliye sonrası meclis oturumu, yerel saatle 20.00’ye ertelendi. Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi de meclisle aynı binada yer alıyor.Meclis Genel Kurulu, Kosova’da 15 Nisan’dan bu yana başkan seçilemediği için iki günde bir toplanıyor. Bugün 42’nci kez devam etmesi beklenen oturum öncesinde milletvekilleri binaya giriş yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/abd-kennedy-centerda-bomba-tehdidi-bina-bosaltildi-1093852200.html

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kosova, meclis, bomba ihbarı, meclis genel kurulu