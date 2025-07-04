Ahmet Hakan'dan Çeşme yangını yorumu: 'Artık sıkıyönetim durumuna geçmemiz gerekiyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: '100. gün mitingine katılmama talimatını ben verdim'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim Kanunu’na muhalefet neden tepkili?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Emekliye sadaka verir gibi maaş ödeniyor'
11:06
68 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
"İklim Kanunu" Meclis'te kabul edildi
12:14
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Küresel yapay zeka rekabeti
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Orman yangınlarının önüne nasıl geçilir?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
ÖZEL HABER
‘Netanyahu öz evlat, Zelenskiy üvey evlat oldu’
17:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tophane yangınından savaş meydanlarına: Bir deyimin doğuşu
18:11
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ümit Özdağ: ‘Teşkilatımı önce sözlü, sonra yazılı olarak mitinge katılmamaları konusunda uyardım’
18:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hasan Türkyılmaz: 'Yangın söndürmede insan gücü açığı var'
19:23
28 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve dünyada lüks otellerin karşılaştırması
19:53
4 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eurofighter’a alternatif Rus ve Çin uçakları neler?
20:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın: 'CHP’ye karşı bir tasarım var, bu dava yok hükmündedir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Putin - Trump görüşmesi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
9 Eylül 1999 ve 1 Mayıs 2008 arası işe girenlerin hakları neler?
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ahmet-hakandan-cesme-yangini-yorumu-artik-sikiyonetim-ya-da-olaganustu-hl-durumuna-gecmemiz-1097592747.html
Ahmet Hakan'dan Çeşme yangını yorumu: 'Artık sıkıyönetim durumuna geçmemiz gerekiyor'
Ahmet Hakan'dan Çeşme yangını yorumu: 'Artık sıkıyönetim durumuna geçmemiz gerekiyor'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan Çeşme'deki yangına ilişkin daha katı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı ve "Artık sıkıyönetim ya da olağanüstü hâl durumuna geçmemiz... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T09:38+0300
2025-07-04T10:03+0300
türki̇ye
ahmet hakan
i̇zmir
çeşme
çeşme
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097592829_0:424:2887:2048_1920x0_80_0_0_200330f33d59483c7afc2e7c799fb2b7.jpg
Çeşme'deki orman yangını çok seri şekilde yayıldı ve birçok köyde tahliyelere sebep oldu.Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet'te bugün kaleme aldığı yazısında Çeşme'deki yangının boyutlarından bahsetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/izmirde-alevlerle-mucadele-devam-ediyor-buca-odemis-ve-cesmedeki-orman-yangininda-son-durum-1097588726.html
türki̇ye
i̇zmir
çeşme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097592829_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_81c47360775883b4bb2db3c3f67e6107.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, i̇zmir, çeşme, çeşme, yangın
ahmet hakan, i̇zmir, çeşme, çeşme, yangın

Ahmet Hakan'dan Çeşme yangını yorumu: 'Artık sıkıyönetim durumuna geçmemiz gerekiyor'

09:38 04.07.2025 (güncellendi: 10:03 04.07.2025)
© Berkan ÇetinÇeşme yangını
Çeşme yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© Berkan Çetin
Abone ol
Ahmet Hakan Çeşme'deki yangına ilişkin daha katı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı ve "Artık sıkıyönetim ya da olağanüstü hâl durumuna geçmemiz gerekiyor." dedi.
Çeşme'deki orman yangını çok seri şekilde yayıldı ve birçok köyde tahliyelere sebep oldu.
Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet'te bugün kaleme aldığı yazısında Çeşme'deki yangının boyutlarından bahsetti.
Önceki gün gazeteye “Hepsi kontrol altına alındı, çok şükür” diye başlık atacaktık ki... Çeşme yangını başladı. Dün bütün gün Çeşme yangınından gelen fotoğraflara, görüntülere baktım. Korkunç bir yangın. Yerleşim yerleri tehdit altında. Boşaltılan evler var. Otobanlar kapandı. Gişeler kapandı. Öyle bir rüzgâr var ki söndürme çabaları yetersiz kalıyor. Durum çok vahimdi ben bu satırları yazarken. Ah Çeşme ah... Kuvvetli rüzgârla birlikte hızla ilerleyen muazzam bir yangın bu. Ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin durdurulamıyor. Hep söyledim, yine söylüyorum: Artık yangınların çıkış nedenlerine eğilmemiz gerekiyor. Artık çok radikal önlemler almamız gerekiyor. Artık sıkıyönetim ya da olağanüstü hâl durumuna geçmemiz gerekiyor.
Orman Yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
TÜRKİYE
CANLI Alevlerle mücadelede son durum: Buca ve Ödemiş'te rüzgar hız kesmedi, Çeşme'de yangının enerjisi düştü
08:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала