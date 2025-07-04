Ahmet Hakan'dan Çeşme yangını yorumu: 'Artık sıkıyönetim durumuna geçmemiz gerekiyor'

Önceki gün gazeteye “Hepsi kontrol altına alındı, çok şükür” diye başlık atacaktık ki... Çeşme yangını başladı. Dün bütün gün Çeşme yangınından gelen fotoğraflara, görüntülere baktım. Korkunç bir yangın. Yerleşim yerleri tehdit altında. Boşaltılan evler var. Otobanlar kapandı. Gişeler kapandı. Öyle bir rüzgâr var ki söndürme çabaları yetersiz kalıyor. Durum çok vahimdi ben bu satırları yazarken. Ah Çeşme ah... Kuvvetli rüzgârla birlikte hızla ilerleyen muazzam bir yangın bu. Ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin durdurulamıyor. Hep söyledim, yine söylüyorum: Artık yangınların çıkış nedenlerine eğilmemiz gerekiyor. Artık çok radikal önlemler almamız gerekiyor. Artık sıkıyönetim ya da olağanüstü hâl durumuna geçmemiz gerekiyor.