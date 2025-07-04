https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ahmet-hakandan-cesme-yangini-yorumu-artik-sikiyonetim-ya-da-olaganustu-hl-durumuna-gecmemiz-1097592747.html
Ahmet Hakan'dan Çeşme yangını yorumu: 'Artık sıkıyönetim durumuna geçmemiz gerekiyor'
Ahmet Hakan'dan Çeşme yangını yorumu: 'Artık sıkıyönetim durumuna geçmemiz gerekiyor'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan Çeşme'deki yangına ilişkin daha katı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı ve "Artık sıkıyönetim ya da olağanüstü hâl durumuna geçmemiz... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T09:38+0300
2025-07-04T09:38+0300
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Çeşme'deki orman yangını çok seri şekilde yayıldı ve birçok köyde tahliyelere sebep oldu.Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet'te bugün kaleme aldığı yazısında Çeşme'deki yangının boyutlarından bahsetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/izmirde-alevlerle-mucadele-devam-ediyor-buca-odemis-ve-cesmedeki-orman-yangininda-son-durum-1097588726.html
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Ahmet Hakan'dan Çeşme yangını yorumu: 'Artık sıkıyönetim durumuna geçmemiz gerekiyor'
09:38 04.07.2025 (güncellendi: 10:03 04.07.2025)
Ahmet Hakan Çeşme'deki yangına ilişkin daha katı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı ve "Artık sıkıyönetim ya da olağanüstü hâl durumuna geçmemiz gerekiyor." dedi.
Çeşme'deki orman yangını çok seri şekilde yayıldı ve birçok köyde tahliyelere sebep oldu.
Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet'te bugün kaleme aldığı yazısında Çeşme'deki yangının boyutlarından bahsetti.
Önceki gün gazeteye “Hepsi kontrol altına alındı, çok şükür” diye başlık atacaktık ki... Çeşme yangını başladı. Dün bütün gün Çeşme yangınından gelen fotoğraflara, görüntülere baktım. Korkunç bir yangın. Yerleşim yerleri tehdit altında. Boşaltılan evler var. Otobanlar kapandı. Gişeler kapandı. Öyle bir rüzgâr var ki söndürme çabaları yetersiz kalıyor. Durum çok vahimdi ben bu satırları yazarken. Ah Çeşme ah... Kuvvetli rüzgârla birlikte hızla ilerleyen muazzam bir yangın bu. Ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin durdurulamıyor. Hep söyledim, yine söylüyorum: Artık yangınların çıkış nedenlerine eğilmemiz gerekiyor. Artık çok radikal önlemler almamız gerekiyor. Artık sıkıyönetim ya da olağanüstü hâl durumuna geçmemiz gerekiyor.